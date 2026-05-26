Ο Μπρανκού Μπαντιό είναι ένας παίκτης που απασχολεί έντονα τον Παναθηναϊκό προκειμένου να τον εντάξει στο δυναμικό του.

Ένας από τους παίκτες που έκλεψαν την παράσταση στη φετινή Euroleague και παράλληλα αποτέλεσε τον... κακό μπελά του Κέντρικ Ναν και του Παναθηναϊκού ήταν ο Μπρανκού Μπαντιό.

Ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκαρντ πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις και στα Playoffs της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 12.8 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ ανά 28:44 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα στο Game 5 το οποίο και χάρισε τη πρόκριση στη Βαλένθια απέναντι στον Παναθηναϊκό, ήταν και ο καλύτερος παίκτης του παρκέ με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Ο Παναθηναϊκός έχει κυκλώσει το όνομα του Μπαντιό και μετά το τέλος της σεζόν αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις όσον αφορά το θέμα απόκτησή του. Για το «πράσινο» ενδιαφέρον έκανε λόγο και ιταλικό δημοσίευμα από το Sportando, εξηγώντας ότι οι «πράσινοι» βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή μαζί του.

Να σημειωθεί ότι ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του με την Βαλένθια ωστόσο υπάρχει υψηλό buy out αποδέσμευσής του, ύψους 1.5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Μπαντιό αγωνίστηκε φέτος σε 40 παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, έχοντας κατά μέσο όρο 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2.2 τελικές πάσες ανά 20:29 λεπτά συμμετοχής.