Ο Αργεντίνος εξτρέμ ήρθε σε συμφωνία με τους «μπλε», οι οποίοι πλέον καλούνται να τα βρουν και με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να τον κάνουν δικό τους.

Η... επίθεση της Τσέλσι στο μεταγραφικό παζάρι του τρέχοντος καλοκαιριού συνεχίζεται, καθώς οι νικητές του Conference League είναι ένα βήμα πιο κοντά στον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο.

Ο Αργεντίνος winger που είναι στη λίστα των προς αποχώρηση ποδοσφαιριστών από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με τους Λονδρέζους για ενδεχόμενη συνεργασία, καθώς και ο ίδιος επιθυμούσε να παραμείνει στην Premier League.

Όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια καθώς τα βρήκαν σε όλες τις λεπτομέρειες του deal, και πλέον η ομάδα του Μαρέσκα θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους «κόκκινους διαβόλους» για να κλείσει τη συμφωνία, με τα ρεπορτάζ να εκτιμούν ένα ποσό κοντά στα 58 εκατ. ευρώ.