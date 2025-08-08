Τσέλσι, μεταγραφές: Ήρθε σε συμφωνία με Γκαρνάτσο και αρχίζει διαπραγματεύσεις με τη Γιουνάιτεντ
Η... επίθεση της Τσέλσι στο μεταγραφικό παζάρι του τρέχοντος καλοκαιριού συνεχίζεται, καθώς οι νικητές του Conference League είναι ένα βήμα πιο κοντά στον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο.
Ο Αργεντίνος winger που είναι στη λίστα των προς αποχώρηση ποδοσφαιριστών από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με τους Λονδρέζους για ενδεχόμενη συνεργασία, καθώς και ο ίδιος επιθυμούσε να παραμείνει στην Premier League.
Όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια καθώς τα βρήκαν σε όλες τις λεπτομέρειες του deal, και πλέον η ομάδα του Μαρέσκα θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους «κόκκινους διαβόλους» για να κλείσει τη συμφωνία, με τα ρεπορτάζ να εκτιμούν ένα ποσό κοντά στα 58 εκατ. ευρώ.
🚨🔵 Understand Alejandro Garnacho has agreed every detail of personal terms with Chelsea!
Deal done on player side, he only wants Chelsea as revealed here since July.
Talks with Man United about fee will follow soon.#CFC pursue both Garnacho and Xavi Simons, as revealed. pic.twitter.com/gfrtdOONCm— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025
