Ο Κώστας Σλούκας θα είναι στη διάθεση του Έργκιν Άταμαν για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ευχάριστα μαντάτα για τον Παναθηναϊκό ενόψει των ημιτελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο Κώστας Σλούκας υπολογίζεται κανονικά για τα ματς κόντρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Με μια προπόνηση στο βοηθητικό του T-Center συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR εν όψει της αναμέτρησης κόντρα στον ΠΑΟΚ (28/5, 18.00), ενώ μέχρι και χθες οι πράσινοι προπονούνταν στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Εκεί ο Έλληνας γκαντ, ο οποίος είχε υποβληθεί σε αρθροσκόπηση στο αριστερό γόνατο για αποκατάσταση ρήξης έξω μηνίσκου, ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης.

Ατομικά γυμνάστηκαν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος (ενοχλήσεις στο πέλμα του αριστερού του ποδιού), Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (είχε υποστεί διάστρεμμα στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού) και Κένεθ Φαρίντ (είχε υποστεί οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού).

O αρχηγός των πράσινων είχε σταθεί άτυχος πριν την έναρξη της σειράς με τη Βαλένθια. Είχε υποστεί ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και μπήκε στο χειρουργείο το πρωί της Τρίτης 28/4. Πλέον όμως υπολογίζεται κανονικά στα πλάνα του Άταμαν.