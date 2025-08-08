Άρης: «Ο Άρης θέλει τον 20χρονο επιθετικό Αϊμάν Αϊκί»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «One Football» ο Άρης προσπαθεί να αποκτήσει τον 20χρονο Γάλλο επιθετικό Αϊμάν Αϊκί ο οποίος παράλληλα βρίσκεται στο στόχαστρο της Μπαστιά στην οποία αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν.

Στις αρχές του καλοκαιριού, ο Άρης βγήκε στην αγορά με την πρόθεση απόκτησης δύο επιθετικών καθώς τότε θεωρούταν αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο πώλησης του Λορέν Μορόν. Σύμφωνα με το «One Football», οι «κίτρινοι» παραμένουν στην αγορά αναζητώντας φορ και για την ακρίβεια, διεκδικούν τον 20χροπνο Γάλλο Αϊμάν Αϊκί ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Σεντ Ετιέν έως τον Ιούνιο του 2026 αλλά δεν βρίσκεται στο πλάνο της γαλλικής ομάδας. «Είναι αρκετά πιθανό η Μπαστιά να αποκτήσει τόσο ο Αϊμάν Αϊκί όσο και τον Σέικ Φαλ. Για τον Αϊκί υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ του συλλόγου της Κορσικής με τον Άρη αλλά και συλλόγου από το Κατάρ το οποίο επίσης εκδήλωσε ενδιαφέρον», αναφέρει.

Ο 20χρονος επιθετικός προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Σεντ Ετιέν καθώς εντάχθηκε στη γαλλική ομάδα σε ηλικία 15 ετών (2020) και μάλιστα αναρριχήθηκε κατευθείαν στη δεύτερη ομάδα παίζοντας στην 3η κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου (National). Τον Ιούνιο του 2022υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του διάρκειας τριών χρόνων. Λίγο μετά έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα σε αγώνα της δεύτερης κατηγορίας απέναντι στην Ντιζόν σκοράροντας με την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα έγινε ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία της Σεντ Ετιέν καθώς ήταν ήταν σε ηλικία 17 ετών και 35 ημερών.

Συνολικά αγωνίστηκε σε 46 παιχνίδια με τη δεύτερη ομάδα της Σεντ Ετιέν με τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ και 13 με την πρώτη ομάδα. Τον περασμένο Γενάρη παραχωρήθηκε δανεικός στην Μπαστιά – η οποία αγωνίστηκε στη National – όπου έπαιξε σε μόλις επτά αγώνες (σ. σ. 223 λεπτά).

Ο Αικί υπήρξε μέλος όλων των εθνικών ομάδων της Γαλλίας πλην της ανδρικής καθώς αγωνίστηκε με τις U17, U18, U19 και U20 και συνολικά μέτρησε 29 συμμετοχές και εννιά γκολ.

