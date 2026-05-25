Μετά και το φετινό χαμένο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός αλλάζει εντελώς. Με Τζουλιάνι στον πάγκο οι Πειραιώτες χαμηλώνουν πολύ το μέσο όρο ηλικίας και αυξάνουν αυτό του ύψους με στόχο την επιστροφή στην κορυφή.

Μπορεί η χρονιά για τον Ολυμπιακό να ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο όσον αφορά τις εγχώριες διοργανώσεις, κατακτώντας το Σούπερ Καπ και το Λιγκ Καπ, ωστόσο γη συνέχεια για τους Πειραιώτες ήταν από κακή έως τραγική. Και ήταν γιατί όχι μόνο δεν πήρε της Novibet Volley League και Κύπελλο, αλλά δεν τα διεκδίκησε καν.

Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν εκτός Final Four του Κυπέλλου και εκτός τελικού του πρωταθλήματος. Αυτή η αποτυχία έφερε όπως αναμενόταν πολλές αλλαγές και ουσιαστικά θα δούμε την ερχόμενη χρονιά μια νέα ομάδα. Μια ομάδα που με τον Αλμπέρτο Τζουλιάνι στον πάγκο, θα έχει ως στόχο την επιστροφή στην κορυφή της Ελλάδας, αλλά και την διάκριση στην Ευρώπη. Παρακάτω θα δούμε πώς θα είναι ο νέος Ολυμπιακός, τους παίκτες που αποκτήθηκαν αλλά και αυτούς που αποχώρησαν.

Τζουλιάν η επιστροφή

Φυσικά ξεκινάμε με τον Αλμπέρτο Τζουλιάνι ο οποίος επέστρεψε και θα οδηγήσει και πάλι τους «ερυθρόλευκους». Ο Ιταλός τεχνικός στην προηγούμενη θητεία του στην ομάδα οδήγησε τους Πειραιώτες στην κατάκτηση του Challenge Cup, αλλά και του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός ήθελε να παραμείνει, ο ίδιος προτίμησε να πάει στην Βουλγαρία και την Χέμπαρ και στην συνέχεια στην Μόντενα.

Φέτος επέστρεψε στο Ρέντη και έφτιαξε μια ομάδα που έχει μοναδικό στόχο τους τίτλους στην Ελλάδα και την διάκριση στην Ευρώπη. Η παρουσία του στον πάγκο των «ερυθρολεύκων» φέρνει πίσω και την αισιοδοξία που η αλήθεια είναι πως τα τελευταία δύο χρόνια είχε χαθεί. Η αλήθεια είναι πως έχει δύσκολο έργο καθώς μιλάμε για μια νέα ομάδα που θα πρέπει να... δέσει και μένει να δούμε αν θα τα καταφέρει. Να τονιστεί πως συνεργάτης του Ιταλού θα είναι ο Αντώνης Βουρδέρης που βγήκε μπροστά μετά την απομάκρυνση του Αντρέα Γκαρντίνι.

Αποχώρησαν όλοι οι ξένοι και οι Τζούριτς, Κουμεντάκης

Πριν πάμε στους παίκτες με τους οποίους θα κληθεί να δουλέψει τη νέα χρονιά ο Τζουλιάνι, θα σταθούμε σε αυτούς που δεν θα έχει. Σε αυτούς δηλαδή που αποτέλεσαν παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για ολικό λίφτινγκ καθώς αποχώρησαν, ούτε λίγο ούτε πολύ 9 παίκτες ή αν θέλετε 8 αν σκεφτούμε πως είχε αποχωρήσει εδώ και μήνες ο Φρομ.

Συγκεκριμένα παρελθόν από τον τους Πειραιώτες αποτελούν οι Τζούριτς, Κουμεντάκης που έχουν συνδέσει το όνομά τους με πολλές επιτυχίες των «ερυθρολεύκων». Στην ομάδα δεν θα συνεχίσει ο Λινάρδος, ενώ ο Δαλακούρας αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του.

Στο ρόστερ των «ερυθρολεύκων» δεν θα είναι κανένας ξένος που αγωνίστηκε φέτος. Ο λόγος για τον Καβάνα, τον Ατανασίεβιτς που θα συνεχίσει στον Πανιώνιο, τον Σέντλατσεκ και τον Πέριν, μιας και όπως αναφέραμε ο Φρομ είχε ήδη φύγει.

Οι σημαντικές κινήσεις με βάρος σε ύψος και μείωση μέσου όρου ηλικίας

Πάμε τώρα να δούμε τους παίκτες που αποκτήθηκαν. Αρχικά τα... κλειδιά δόθηκαν στον Μικέλε Μπαράνοβιτς, έναν πασαδόρο που έχει την εμπειρία που χρειάζεται αυτή η θέση και έχει αγωνιστεί και μαζί με τον Τράβιτσα στην Εθνική Ιταλίας. Δίπλα του θα είναι και φέτος ο Ματέο Χασμπάλα που αναμένεται να πάρει και ακόμα περισσότερες ευκαιρίες.

Οι Πειραιώτες έδωσαν μεγάλο βάρος στα άκρα και έκαναν δικούς τους δύο συμπαίκτες στην Μόντσα. Ο λόγος για τον Βούλγαρο, Μάρτιν Ατανάσοφ και τον Γερμανό, Έρικ Ρερς. Και οι δύο είναι διεθνείς με τις Εθνικές των χωρών τους και είναι και σε εξαιρετική ηλικία (30 ο Βούλγαρος και 26 ο Γερμανός). Δίπλα τους και ο 26χρονος Αλέξανδρος Ράπτης ο οποίος μετά την παρουσία του στην Γαλλία επιστρέφει για λογαριασμό του Ολυμπιακού, μια σημαντική κίνηση καθώς μαζί με τον Πρωτοψάλτη θεωρούνται οι καλύτεροι ακραίοι στην χώρα μας. Και στον 4ο ακραίο υπήρξε σημαντικότατη αναβάθμιση, με την θέση να παίρνει ο Φροίξος Κωτσάκης, ένας παίκτης που έχει αγωνιστεί με μεγάλη επιτυχία ως βασικός σε ομάδες της Novibet Volley League.

Η αλήθεια είναι πως με τον Ατανασίεβιτς στην ομάδα μόνο εύκολο δεν ήταν για τον Ολυμπιακό να βρει έναν ακόμα καλύτερο διαγώνιο, αλλά όλα δείχνουν πως κατάφερε να το κάνει. Ο εκλεκτός του Τζουλιάνι για τη θέση αυτή είναι ο Τζέικ Χέινς. Ο πανύψηλος Αμερικανός που βλέπει τον κόσμο από τα 212 εκατοστά, έκανε φοβερά πράγματα φέτος στην Γερμκανία. Ουσιαστικά οδήγησε την Μπερλίν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος παίρνοντας τον τίτλο του MVP. Είναι ένας παίκτης που έχει εξαιρετικό σερβίς, είναι πολύ δυνατός στο μπλοκ και επιθετικά είναι μια μηχανή παραγωγής πόντων όπως έδειξε ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια στην Μπουντεσλίγκα. Δίπλα του ο Νίκος Ζουπάνι που είναι από τους λίγους που παρέμεινε.

Στο κέντρο δεσπόζει η παρουσία του εκρηκτικού Έλντερ Σπένσερ. Ο ύψους 2.02 αριστερόχειρας κεντρικός από το Πράσινο Ακρωτήρι έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις με την Λας Πάλμας και αναμένεται να δώσει εκρηκτικότητα, πολλούς πόντους από το κέντρο, αλλά και δύναμη στο σερβίς. Ως τρίτος αποκτήθηκε ο Βαγγέλης Βαϊόπουλος, ως τέταρτος ο Πέτρος Αναγνώστου ενώ παρέμεινε και ο Λάμπρος Πιτακούδης που ήταν από τους λίγους που ξεχώρισαν την χρονιάς που μας πέρασε στον Ολυμπιακό.

Τέλος στην θέση του λίμπερο δεν είχαμε αλλαγές καθώς παρέμειναν στο ρόστερ θα είναι οι Δημήτρης Τζιάβρας και Δημήτρης Κωνσταντινίδης, με τον πρώτο να είναι επίσης από τους λίγους που πήγαν καλά την χρονιά που πέρασε.

Συνολικά ο νέος και εντελώς διαφορετικός με πέρσι Ολυμπιακός, θα είναι σαφώς πιο ψηλός, αλλά και πιο νέος, χωρίς αυτό να σημαίνει πως οι παίκτες που αποκτήθηκαν δεν έχουν εμπειρία. Κάθε άλλο, καθώς μιλάμε για ξένους που τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την διαφορά σε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Το έργο του Αλμπέρτο Τζυλιάνι στο να δέσει μια νέα ομάδα μόνο εύκολο δεν θα είναι, αλλά από την άλλη οι Πειραιώτες πάντα σε σχέση με τους παίκτες που έχουν αποκτηθεί, δείχνουν να έχουν πολύ μεγάλο ταβάνι, κάτι που βέβαια πρέπει να φανεί στο τάραφλεξ, εκεί που είναι ο καθρέφτης κάθε ομάδας.

Το νέο ρόστερ του Ολυμπιακού

Πασαδόροι: Μικέλε Μπαράνοβιτς, Ματέο Χασμπάλα

Διαγώνιοι: Τζέικ Χέινς, Νίκος Ζουπάνι

Ακραίοι: Έρικ Ρερς, Μάρτιν Ατανάσοφ, Αλέξανδρος Ράπτης, Φρίξος Κωτσάκης

Κεντρικοί: Έλντερ Σπένσερ, Λάμπρος Πιτακούδης, Βαγγέλης Βαΐόπουλος, Πέτρος Αναγνώστου

Λίμπερο: Δημήτρης Τζιάβρας, Δημήτρης Κωνσταντινίδης

Προπονητής: Αλμπέρτο Τζουλιάνι