Παίκτης του Πανιωνίου θα είναι τη νέα χρονιά ο Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς με τους «κυανέρυθρους» να κάνουν μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση.

Φέτος στην πρώτη του χρονιά στην Novibet Volley League ο Πανιώνιος κατάφερε να γλιτώσει τα Play Out και να τερματίσει στην 7η θέση, ενώ έφτασε και μέχρι το Final Four του Κυπέλλου. Όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός μας «τρώγοντας έρχεται η όρεξη» και στους... κυανέρυθρους η όρεξη φαίνεται να έχει έρθει για τα καλά αν κρίνουμε από τις κινήσεις που γίνονται.

Κινήσεις που είναι ικανές να αλλάξουν επίπεδο την ομάδα. Καθώς μετά την απόκτηση του Αλέξανδρου Νανόπουλου, του Έλληνα ακραίου που τα τελευταία χρόνια έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις με τον Μίλωνα, έγινε μια ακόμα μεγαλύτερη μεταγραφή. Ο λόγος για τον Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς, με τον Σέρβο διαγώνιο που τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό, να μένει στην χώρα μας και να βρίσκει στο «Ανδρέας Βαρίκας», την σύζυγό του Ελίτσα Ατανασίεβιτς (Βασίλεβα), που έμεινε στον Πανιώνιο.

Ο Ατανασίεβιτς που αυτές τις ημέρες είναι στο Κατάρ παίζοντας για λογαριασμό της Αλ Ουάκρα, είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει την διαφορά και η απόκτησή του δείχνει ξεκάθαρα πως μετά τις γυναίκες όπου φέτος η ομάδα πήρε Κύπελλο και Σούπερ Καπ και έφτασε και ως τον ημιτελικό του Challenge Cup, στόχος είναι να πρωταγωνιστήσουν και στους άνδρες.