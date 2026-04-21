Ολυμπιακός: Ο Μπαράνοβιτς ο εκλεκτός του για την θέση του πασαδόρου
Στα 36 του χρόνια ο Μικέλε Μπαράνοβιτς έχει μία διαδρομή πίσω του παίζοντας τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του στην Ιταλία και ενώ εκτός αυτής έχει θητεύσει σε Βουλγαρία, Πολωνία και Τουρκία. Ο Μπαράνοβιτς υπήρξε διεθνής με την Ιταλία και έχει κατακτήσει τίτλους σε Ιταλία και Τουρκία όπως και ευρωπαϊκό με την ομάδα της Βερόνα.
Από το 2025 και μετά αγωνίζεται στην Κούνεο, στην οποία επέστρεψε έπειτα από ένα διάστημα 13 ετών (έχοντας παίξει εκεί σε μικρή ηλικία). Σε αυτήν την φάση είναι ο εκλεκτός της ομάδας του Ολυμπιακού για την θέση του πασαδόρου ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.
