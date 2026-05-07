Απίστευτο και όμως αληθινό για τα δεδομένα του ελληνικού βόλεϊ, με τον Ολυμπιακό αποκτώντας με τον Ατανάσοφ και τον Ρερς να κάνει δικό του το δίδυμο ακραίων της Ιταλικής Μόντσα.

Με μια εξαιρετική κίνηση όπως είναι η απόκτηση του Έρικ Ρερς ολοκλήρωσαν το ρόστερ τους οι Πειραιώτες. Ο Γερμανός είναι ένας ακραίος που μπορεί να κάνει την διαφορά, έχοντας κερδίσει την θέση του βασικού στην Εθνική του ομάδα και μαζί με τον επίσης σπουδαίο, Μάρτιν Ατανάσοφ, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μια φοβερή δυάδα στα άκρα, τριάδα θα λέγαμε βάζοντας φυσικά και τον Αλέξανδρο Ράπτη.

Το απίστευτο ωστόσο δεν είναι οι κινήσεις που έγιναν, αλλά το ότι η ομάδα του Αλμπέρτο Τζουλιάνι κατάφερε να πάρει από μία ιταλική ομάδα, ξαναλέμε, ιταλική ομάδα, το βασικό δίδυμο ακραίων της. Τόσο ο Βούλγαρος, όσο και ο Γερμανός αγωνίστηκαν μαζί στην Μόντσα, με την οποία τερμάτισαν στην 8η θέση, πήγαν στα Play Offs όπου αρχικά αποκλείστηκαν από την 1η Περούτζια και μετά για τις θέσεις 5-8 πέρασαν το εμπόδιο της Πάντοβα και σταμάτησαν σε αυτό της Τρεντίνο.

Τα δύο νέα αποκτήματα του Ολυμπιακού έπαιξαν μαζί στη Μόντσα όχι σε ένα και δύο παιχνίδια, αλλά σε 13, ενώ στα υπόλοιπα αυτό δεν έγινε τις περισσότερες φορές για λόγους τραυματισμού. Σε όσα και οι δύο ήταν διαθέσιμοι ήταν τα βασικά τεσσάρια της Μόντσα, κάτι που από μόνο του δείχνει το πόσο σημαντικές είναι οι μεταγραφές αυτές. Βέβαια όλα κρίνονται στο τάραφλεξ, αλλά σίγουρα οι Πειραιώτες έκαναν κάτι που δε έχει κάνει άλλη ελληνική ομάδα, να πάρει δηλαδή από μία ιταλική το βασικό δίδυμο των ακραίων της.

Φυσικά και έχουν έρθει στην χώρα μας και καλύτεροι παίκτες που έχουν παίξει και στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Στην προκειμένη μιλάμε για ένα δίδυμο που έρχεται από την Ιταλία και που έπαιζε στην ίδια ομάδα και μάλιστα και οι δύο ως βασικοί.

Τα κοινά παιχνίδια των Ατανάσοφ και Ρερς στη Μόντσα

Πάμε να δούμε τα παιχνίδια της Μόντσα φέτος στο πρωτάθλημα, θυμίζοντας πως στην μεγάλη πλειονότητα των υπόλοιπων δεν έπαιζαν μαζί κυρίως λόγω τραυματισμού.

Μιλάνο - Μόντσα 3-1: Ατανάσοφ 13 πόντους με 52% επίθεση, Ρερς 15 με 37%

Μόντσα - Σιστέρνα 2-3: Ατανάσοφ 8 με 64%, Ρερς 21 με 56%

Βερόνα - Μόντσα 3-0: Ατανάσοφ 9 με 42%, Ρερς 6 με 43%

Μόντσα - Πιατσέντζα 0-3: Ατανάσοφ 10 με 42%, Ρερς 9 με 29%

Μόντσα - Τσιβιτανόβα 3-1: Ατανάσοφ 15 με 50%, Ρερς 17 με 39%

Πάντοβα - Μόντσα 1-3: Ατανάσοφ 14 με 56%, Ρερς 14 με 44%

Μόντσα - Βερόνα 0-3: Ατανάσοφ 9 με 56%, Ρερς 9 με 45%

Κούνεο - Μόντσα 3-2: Ατανάσοφ 16 με 48%, Ρερς 20 με 48%

Γκροτατζολίνα - Μόντσα 0-3: Ατανάσοφ 14 με 63%, Ρερς 15 με 75%

Μόντσα - Πάντοβα 3-0: Ατανάσοφ 12 με 60%, Ρερς 8 με 55%

Μόντσα - Μιλάνο 3-1: Ατανάσοφ 16 με 65%, Ρερς 16 με 37%

Τσιβιτανόβα - Μόντσα 3-0: Ατανάσοφ 4 με 13%, Ρερς 8 με 73%

Play Offs

Περούτζια - Μόντσα 3-1: Ατανάσοφ 18 με 49%, Ρερς 7 με 32%

Στα υπόλοιπα παιχνίδια ο των Play Offs ο Ατανάσοφ έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού με τον Ρερς να είναι βασικός και να έχει στην ήττα με 3-2 από την Περούτζια 14 πόντους με 34% και στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι επίσης με την Περούτζια 15 με 48%.

Το ίδιο συνέβη και με τα παιχνίδια για τις θέσεις 5-8. Στα δύο ματς με την Πάντοβα αρχικά που κέρδισε η Μόντσα με 3-0, ο Γερμανός είχε 17 με 63% στο ένα και 9 με 53% στο δεύτερο. Ούτε απέναντι στην Τρεντίνο επέστρεψε ο Βούλγαρος με τον Ρερς στις δύο ήττες από την ομάδα του Μικελέτο να έχει 8 πόντους με 47% και 6 με 31%.