Ολυμπιακός: Αποχαιρέτησαν Πέριν και Κάβανα οι «ερυθρόλευκοι»

Δύο ακόμη αποχωρήσεις προέκυψαν από το τμήμα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού, με τους Γκόρντον Πέριν και Μαξιμιλιάνο Κάβανα ν' αποτελούν παρελθόν από την ομάδα.

Την αποχώρηση του Ραφαήλ Κουμεντάκη από το τμήμα ανδρών του Ολυμπιακού στο βόλεϊ ακολούθησαν ακόμη δύο. Πρόκειται για τον ακραίο της ομάδας, Γκόρντον Πέριν και πασαδόρο, Μαξιμιλιάνο Κάβανα τους οποίους μέσω ανακοίνωσης αποχαιρέτησαν οι «ερυθρόλευκοι».

Η αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση για τον Γκόρντον Πέριν

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Τζον Γκορντον Πέριν. Σε δύο χρόνια, κατακτήσαμε μαζί πέντε τίτλους και φτάσαμε ως τους «8» του CEV Champions League (2024-25).

Γκόρντον, σε ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα και τη ζωή σου!».

Η αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση για τον Μαξιμιλιάνο Κάβανα

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Μαξιμιλιάνο Καβάνα. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου στην ομάδα μας. Καλή συνέχεια στην καριέρα και τη ζωή σου!».

@Photo credits: INTIME
     

