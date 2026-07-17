Συνεχίζει στον Ολυμπιακό ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης, όπως έκαναν γνωστό οι «ερυθρόλευκοι» με ανακοίνωση τους.

Ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού και τη νέα σεζόν, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του με τους «ερυθρόλευκους» όπως έκανε γνωστό η ομάδα με ανακοίνωση της, λίγες μέρες μετά και την ανανέωση του Πιτακούδη.

Ο διεθνής λίμπερο, που γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου 1993 και έχει ύψος 1,88μ., παραμένει στο ρόστερ της ομάδας, αποτελώντας μία αξιόπιστη λύση για τη θέση του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Ο διεθνής λίμπερο υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου.

Η δήλωση του Δημήτρη Κωνσταντινίδη: «Είναι μεγάλη μου τιμή που συνεχίζω για τρίτη χρόνια στην ομάδα του Ολυμπιακού! Ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη. Εχουν γίνει ριζικές αλλαγές στο ρόστερ, γιατί δυστυχώς πέρυσι, παρά τους δύο τίτλους στην αρχή της σεζόν, η πορεία μας δεν ήταν αυτή που θα θέλαμε και δεν έκλεισε θετικά. Εχουν έρθει αθλητές πολύ υψηλού επιπέδου, συν η επιστροφή του κόουτς Τζουλιάνι που έχει τεράστια εμπειρία και δυναμική στο χώρο. Χτίζεται μια ομάδα με μοναδικό στόχο την επιστροφή στη κορυφή! Θα χρειαστεί χρόνο, αλλά και κόπο, για να τα καταφέρουμε όλα αυτά, αλλά πιστεύω, ότι όλοι μέσα μας, έχουμε τον ίδιο κοινό στόχο και μέρα με τη μέρα, θα γίνουμε η ομάδα που θέλουμε να είμαστε, ώστε να παίζουμε ωραίο βόλεϊ και να κερδίζουμε τίτλους. Ανυπομονώ για την επόμενη σεζόν! Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο».