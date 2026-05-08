Μετά από τέσσερα συνεχόμενα χρόνια και έξι συνολικά, ο Ραφαήλ Κουμεντάκης αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό με τους Πειραιώτες να τον ευχαριστούν για την προσφορά του.

Έχοντας γράψει την δική του ιστορία στον Ολυμπιακό συμβάλλοντας τα μέγιστα στην κατάκτηση 11 τίτλων, ο Ραφαήλ Κουμεντάκης αποτελεί παρελθόν από τους Πειραιώτες. Οι «ερυθρόλευκοι» με ανακοίνωσή τους ευχαρίστησαν τον διεθνή ακραίο λέγοντας μεταξύ άλλων πως «εδώ είναι το σπίτι σου».

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ραφαήλ Κουμεντάκη. Στα έξι χρόνια παρουσίας του στην ομάδα μας (2018-20, 2022-26), ο «Ράφα» συνέβαλε καθοριστικά στις μεγάλες επιτυχίες μας. Μαζί, κατακτήσαμε 11 τίτλους και γράψαμε ιστορία στην Ευρώπη!

Πανηγυρίσαμε τρία πρωταθλήματα Ελλάδας, δύο Κύπελλα, τρία League Cup, δύο Super Cup και ένα ευρωπαϊκό, το Challenge Cup του 2023, ενώ τη σεζόν 2024-25, φτάσαμε έως τη φάση των «8» του Champions League.

Ραφαήλ, σε ευχαριστούμε για όλα! Καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Εδώ είναι το «σπίτι» σου. Εις το επανιδείν!».