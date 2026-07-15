Καλή η κλήρωση για τον Ολυμπιακό στο Challenge Cup με τους Πειραιώτες να έχουν βατούς αντιπάλους μέχρι τα ημιτελικά και την πολωνική Σουβαούκι, ενώ την Φενέρ την βρίσκει μόνο τελικό αν περάσει. Την γερμανική Γκίζεν αντιμετωπίζει ον ΟΦΗ.

Ικανοποιημένος από την κλήρωση του φετινού Challenge Cup μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες που θέλουν να φτάσουν όσο γίνεται πιο μακριά στην διοργάνωση θα αντιμετωπίσουν αρχικά τον νικητή του Ζαντρούγκα (Αυστρία) - Νορντένσκοφ (Δανία) στην φάση των «32».

Αν προκριθούν στους «16, θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) – Χόροντοκ (Ουκρανία) ή Μπούντβα (Μαυροβούνιο) – Λοκομοτίβ Άβια (Βουλγαρία). Στα προημιτελικά είναι πολύ πιθανό να παίξουν κόντρα στην Ντίρεν, στα ημιτελικά το μεγάλο φαβορί για να βρεθεί στον δρόμο τους είναι η πολωνική Σουβάουκι, ενώ αν ξεπεράσουν και αυτό το εμπόδιο και βρεθούν στον τελικό, είναι εξαιρετικά πιθανό να αντιμετωπίσουν την Φενερμπαχτσέ.

Ο ΟΦΗ μόνο βατή κλήρωση δεν είχε, καθώς οι Κρητικοί στην πρώτη τους Ευρωπαϊκή συμμετοχή θα αντιμετωπίσουν στην φάση των «64» την Ντίρεν από την Γερμανία, ενώ αν περάσει θα ταξιδέψει Φινλανδία για να αντιμετωπίσει την Ούλου ή την Ακάα.

Τέλος η Καλαμάτα ’80 – αν κατακτήσει το Βαλκανικό Κύπελλο – θα αντιμετωπίσει στους «64» τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) και πιθανότατα θα δώσει και τα δύο παιχνίδια στο κλειστό της Παραλίας μέσα σε διάστημα 48 ωρών (αυτό ίσχυε πέρυσι). Αν προκριθεί και στους «32», θα παίξει απέναντι σε Γκόρνι Μιλάνοβιτς (Σερβία) ή Ρίγα (Λετονία).

1ος γύρος Challenge Cup (Α)

CHCM 01/02: Παρνού (Εσθονία) – Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία)

CHCM 03/04: Λοεντσβάιλερ (Λουξεμβούργο) – Τρόμσο (Νορβηγία)

CHCM 05/06: ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) – Χόροντοκ (Ουκρανία)

CHCM 07/08: Μπούντβα (Μαυροβούνιο) – Λοκομοτίβ Πλόβντιβ (Βουλγαρία)

CHCM 09/10: Άιχ Ντομπ (Αυστρία) – Νορντένσκοφ (Δανία)

CHCM 11/12: Λα Λαγκούνα (Ισπανία) – Στρούσεν (Λουξεμβούργο)

CHCM 13/14: Κομάρνκο (Σλοβακία) – Μπουντούτσνοστ (Μαυροβούνιο)

CHCM 15/16: Γιόνα (Ελβετία) – Σεκεσφέχερβαρ (Ουγγαρία)

CHCM 17/18: Ακά (Φινλαδία) – Ούλου (Φινλανδία)

CHCM 19/20: Γκίσεν (Γερμανία) – ΟΦΗ (Ελλάδα)

CHCM 21/22: Νέφελς (Ελβετία) – Ταρτού (Εσθονία)

CHCM 23/24: Σορία (Ισπανία) – Τόπολα (Σερβία)

CHCM 25/26: Γκόρνι Μιλάνοβατς (Σερβία) – Ρίγα (Λετονία)

CHCM 27/28: Νικητής Βαλκανικού Κυπέλλου – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

CHCM 29/30: Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) – Μάριμπορ (Σλοβενία)

CHCM 31/32: Μπρνο (Τσεχία) – Φεριζάι (Κόσοβο)

CHCM 33/34: Φόρντε (Νορβηγία) – Μπακού (Αζερμπαϊτζάν)

CHCM 35/36: Σασταμάλα (Φινλανδία) – Στρούμιτσα (Βόρεια Μακεδονία)

CHCM 37/38: Χαποέλ Άκο (Ισραήλ) – Όσιγιεκ (Κροατία)

CHCM 39/40: Καστέλα (Κροατία) – Γκρατς (Αυστρία)

CHCM 41/42: Χάουζεν (Ολλανδία) – Άλστ (Βέλγιο)

Γύρος των «32» του Challenge Cup (Α)

CHCM 43/44: Παρνού (Εσθονία) – Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία) Vs Ντίρεν (Γερμανία)

CHCM 45/46: Λοεντσβάιλερ (Λουξεμβούργο) – Τρόμσο (Νορβηγία) Vs Κορόνα Μπρασόβ (Ρουμανία)

CHCM 47/48: ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) – Χόροντοκ (Ουκρανία) Vs Μπούντβα (Μαυροβούνιο) – Λοκομοτίβ Πλόβντιβ (Βουλγαρία)

CHCM 49/50: Άιχ Ντομπ (Αυστρία) – Νορντένσκοφ (Δανία) Vs Ολυμπιακός (Ελλάδα)

CHCM 51/52: Λα Λαγκούνα (Ισπανία) – Στρούσεν (Λουξεμβούργο) Vs Μελίγια (Ισπανία)

CHCM 53/54: Κομάρνκο (Σλοβακία) – Μπουντούτσνοστ (Μαυροβούνιο) Vs Ντούκλα Λίμπερετς (Τσεχία)

CHCM 55/56: Γιόνα (Ελβετία) – Σεκεσφέχερβαρ (Ουγγαρία) Vs Ακά (Φινλαδία) – Ούλου (Φινλανδία)

CHCM 57/58: Γκίσεν (Γερμανία) – ΟΦΗ (Ελλάδα) Vs Σουβάλκι (Πολωνία)

CHCM 59/60: Νέφελς (Ελβετία) – Ταρτού (Εσθονία) Vs Σορία (Ισπανία) – Τόπολα (Σερβία)

CHCM 61/62: Γκόρνι Μιλάνοβατς (Σερβία) – Ρίγα (Λετονία) Vs Τουρκουά (Γαλλία)

CHCM 63/64: Νικητής Βαλκανικού Κυπέλλου – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) Vs Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) – Μάριμπορ (Σλοβενία)

CHCM 65/66: Μπρνο (Τσεχία) – Φεριζάι (Κόσοβο) Vs Άχελ (Βέλγιο)

CHCM 67/68: Φόρντε (Νορβηγία) – Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) Vs Μπέρνεβελντ (Ολλανδία)

CHCM 69/70: Σασταμάλα (Φινλανδία) – Στρούμιτσα (Βόρεια Μακεδονία) Vs Γενεύη (Ελβετία)

CHCM 71/72: Χαποέλ Άκο (Ισραήλ) – Όσιγιεκ (Κροατία) Vs Καστέλα (Κροατία) – Γκρατς (Αυστρία)

CHCM 73/74: Χάουζεν (Ολλανδία) – Άλστ (Βέλγιο) Vs Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Οι ημερομηνίες του Challenge Cup 2026-27

Φάση των «64»: 10-12 Νοεμβρίου και 17-19 Νοεμβρίου

Φάση των «32»: 8-10 Δεκεμβρίου και 5-7 Ιανουαρίου

Φάση των «16»: 19-21 Ιανουαρίου και 26-28 Ιανουαρίου

Προημιτελικοί: 9-11 Φεβρουαρίου και 16-18 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί: 2-4 Μαρτίου και 9-11 Μαρτίου

Τελικοί: 24 Μαρτίου και 31 Μαρτίου

Η μεγάλη φετινή αλλαγή

Η τεράστια διαφορά που ισχύει από φέτος σε όλες τις διοργανώσεις της CEV είναι πως στα νοκ άουτ μετρούν μόνο οι νίκες και όχι το σκορ. Αυτό σημαίνει πως για να προκριθεί μια ομάδα θέλει δύο νίκες στα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια. Έτσι, αν κάθε ομάδα έχει από μία νίκη (ανεξαρτήτως σκορ) στους διπλούς νοκ άουτ αγώνες, τότε στον επαναληπτικό θα παίζεται το χρυσό σετ των 15 πόντων για να κριθεί η πρόκριση.