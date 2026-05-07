Σε μια ακόμα σπουδαία κίνηση προχωράει ο Ολυμπιακός, με τους Πειραιώτες να έχουν συμφωνήσει με τον βασικό ακραίο της Εθνικής Γερμανίας Έρικ Ρερς.

Μετά τους Τζέικ Χέινς, Μάρτιν Ατανάσοφ, Αλέξανδρο Ράπτη, Μικέλε Μπαράνοβιτς και Έλντερ Σπένσερ ο Ολυμπιακός όχι μόνο δεν σταματά τις μεγάλες κινήσεις του, αλλά βάζει και το κερασάκι στην τούρτα κάνοντας δικό του και τον βασικό ακραίο της Εθνικής Γερμανίας, Έρικ Ρερς. Ο 26χρονος και ύψους 2.01 θεωρείται από τα μεγαλύτερα ονόματα της νέας γενιάς, έχοντας πάρει όπως αναφέραμε θέση στην βασική εξάδα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του.

Τα δυο τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στην Ιταλία και την Μόντσα, ενώ την καριέρα του την ξεκίνησε στην VCO Berlin, παίζοντας στην συνέχεια σε Φρανκφούρτη, Ντούρεν και Λίνεμπεργκ με την οποία έφτασε και στον τελικό του CEV Cup. Οι εμφανίσεις στην χώρα του, δεν του έδωσαν μόνο την θέση στην Εθνική Γερμανίας, αλλά και στο πρωτάθλημα Ιταλίας.

Στην Μόντσα ο Ρερς είχε συμπαίκτη τον Μάρτον Ατανάσοφ, με τον Ολυμπιακό να παίρνει από τους Ιταλούς τους δύο ακραίους, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για το δέσιμο της νέας του ομάδας. Ο Αλμπέρτο Τζουλιάνι στην επιστροφή του στην Ελλάδα και τους «ερυθρόλευκους» θέλει να φτιάξει μια ομάδα που δεν θα έχει ως στόχο μόνο τις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά θα κοιτάζει και την διάκριση στην Ευρώπη και η απόκτηση του Ρερς είναι προς αυτή την κατεύθυνση.