Οι μεταγραφές στο βόλεϊ συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό με τον Ολυμπιακό να κάνει δικό του τον πανύψηλο (2.12) Αμερικανό διαγώνιο, Τζέικ Χέινς.

Οι μεγάλες κινήσεις στη Novibet Volley League συνεχίζονται με τον Ολυμπιακό να κλείνει με μια μεγάλη μεταγραφή και την θέση του διαγωνίου. Συγκεκριμένα ο εκλεκτός της ομάδας του Αλμπέρτο Τζουλιάνι είναι ο 27χρονος Αμερικανός διαγώνιος, Τζέικ Χέινς. Ο πανύψηλος, καθώς βλέπει τον κόσμο από τα 212 εκατοστά, είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει την διαφορά, κάτι που έχει κάνει και στο πρωτάθλημα της Γερμανίας.

Φοβερές χρονιές με την Μπερλίν

Το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού που με την απόκτησή του ψηλώνει σε μεγάλο βαθμό, ξεκίνησε την καριέρα του στο Οχάιο, με την Γαλλία και την Αράγκο ντε Σέτε να είναι ο πρώτος σταθμός εκτός ΗΠΑ. Στην συνέχεια πήγε στην Πολωνία παίζοντας δύο χρονιές στην Μπιέλσκο Μπιάλα και μία στην Σούπρουμ Λούμπιν, πριν βρεθεί στην Γερμανία και την Μπερλίν.

Στη Γερμανία η καριέρα του εκτοξεύθηκε, καθώς εκτός από το πρωτάθλημα την περίοδο 2024-25, ενώ και φέτος βρίσκεται στα ημιτελικά όπου αντιμετωπίζει την Φριντρισχάφεν (1-1 οι νίκες ως τώρα) έχει κάνει και σπουδαία πράγματα ατομικά. Πέρσι αναδείχθηκε MVP στο πρωτάθλημα, καλύτερος διαγώνιος και MVP και στο Κύπελλο. Φέτος ήδη έχει κερδίσει τον τίτλο του καλύτερου διαγώνιου και αν η Μπερλίν πάρει τον τίτλο βάζει πλώρη και για το να είναι και πάλι πολυτιμότερος, καθώς είναι και ο πρώτος σκόρερ με 5.07 πόντους ανά σετ και πρώτος στους άσους έχοντας 59 (0.88 ανά σετ).

Τι έχει πετύχει με την Εθνική των ΗΠΑ

Το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού είναι διεθνής με την Εθνική των ΗΠΑ και μαζί με τον τεράστιο Ματ Άντερσον και τους Κάιλ Ένσινγκ και Γκάμπι Γκαρσία αποτελούν την τετράδα των διαγωνίων. Με την Εθνική του ομάδα έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα NORCECA το 2023, ενώ το 2022 και 2023 είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στα αντίστοιχα VNL.

Πρόκειται για έναν παίκτη που ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια έχει κάνει άλμα στην καριέρα του και έχει γίνει ηγέτης της Μπερλίν σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα όπως είναι αυτό της Γερμανίας, κάτι που στον Ολυμπιακό περιμένουν να κάνει και στην Ελλάδα.