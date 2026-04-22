Σπουδαία κίνηση ο Ολυμπιακός με Ράπτη
Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο Αλέξανδρος Ράπτης, καθώς ο 26χρονος ακραίος δέχθηκε την πρόταση που του έκαναν οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι βρίσκονται σε φάση αναδιάρθρωσης της ομάδας.
Ο διεθνής άσος ξεκίνησε την καριέρα του στην Ολυμπιάδα Πατρών, πριν μετακόμισε για 4 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Το 2022 πήγε στον ΠΑΟΚ, στη συνέχεια έπαιξε στην Σταντ Πουατιέ, στην Πόρτο Ρόμπουρ Κόστα, ενώ πέρυσι άνηκε στη Νις.
Συνολικά έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα με τον Παναθηναϊκό, 1 Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ και 1 Λιγκ Καπ με το «τριφύλλι». Παράλληλα την σεζόν 2019-20 ήταν στην κορυφαία επτάδα, ενώ είχε χριστεί MVP στον τελικό του Κυπέλλου, το 2023.
