Μεταγραφικός οργασμός στην Novibet Volley League με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται κοντά και στην απόκτηση του 29χρονου διεθνή Βούλγαρου ακραίου, Μάρτιν Ατανάσοφ. Παίρνουν Κωτσάκη οι Πειραιώτες.

Τελειωμό δεν έχουν οι σημαντικές ειδήσεις για το βόλεϊ σήμερα, καθώς μετά την παραμονή του Ανδρεόπουλου στον πάγκο του Παναθηναϊκού, την σπουδαία κίνηση με την απόκτηση του Τιμ Καρλ επίσης από τον Παναθηναϊκό, αλλά και την... βόμβα του Ολυμπιακού με τον Αλέξανδρο Ράπτη, οι Πειραιώτες βρίσκονται κοντά στο να κάνουν δικό τους τον Βούλγαρο διεθνή ακραίο, Μάρτιν Ατανάσοφ.

Ο Ατανάσοφ που το καλοκαίρι είχε βρεθεί κοντά στον Παναθηναϊκό, όταν οι «πράσινοι» λόγω επέμβασης του Ατσιομπανιτέι κοίταξαν για ακραίο, παίρνοντας τελικά τον Γιάντσουκ, είναι ένας παίκτης που όπως φαίνεται και από την καριέρα που έχει κάνει μπορεί να κάνει την διαφορά. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ντομπρούτζα πριν πάει στην Τουρκία και την Μπελεντίγεσπορ. Η Γερμανία και η Φριντρισχάφεν ήταν ο επόμενος σταθμός και μετά ακολούθησε η Γαλλία και η Σαμόν. Ο 29χρονος Βούλγαρος ακραίος συνέχισε σε υψηλό επίπεδο παίζοντας σε Ζιράτ (Τουρκία), Λοκομοτίβ Νοβοσιμπίρσκ (Ρωσία), Γαλατασαράι (Τουρκία) και Μόντσα (Ιταλία).

Είναι ένας ακραίος που με τα 2 μέτρα του βοηθάει πολύ επιθετικά και στο μπλοκ, ενώ δεν θεωρείται και μαύρη τρύπα στην υποδοχή. Και μόνο το ότι δύο χρονιές έχει αναδειχθεί καλύτερος ακραίος στο Champions League το 2021-22 και 2022-23 δείχνει την ποιότητά του ως παίκτη.

Το νέο όπως όλα δείχνουν απόκτημα του Ολυμπιακού είναι βασικός στην Εθνική Βουλγαρίας και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έλαβε χώρα το περασμένο καλοκαίρι στις Φιλιππίνες συνέβαλε τα μέγιστα στο να βρεθούν οι Βούλγαροι στον τελικό όπου και στην ήττα από την Ιταλία είχε 11 πόντους.

Ενισχύει τον ελληνικό κορμό με Κωτσάκη

Οι κινήσεις όμως το Ολυμπιακού δεν σταματούν εδώ, καθώς οι Πειραιώτες έχουν συμφωνήσει και με τον Φροίξο Κωτσάκη, προκειμένου να ενισχύσει και τον ελληνικό κορμό. Ο Κωτσάκης φέτος αγωνίστηκε στην Κηφισιά και πέρσι στον Μίλωνα, ενώ τα προηγούμενα δύο χρόνια ήταν σε Γερμανία και Ντούρεν και Γαλλία και Κάνες.

Είναι ένας ακραίος που μπορεί να βοηθήσει ερχόμενος από τον πάγκο και σε μία απαιτητική χρονιά για τον Ολυμπιακό και λόγω Ευρώπης να δώσει ανάσες στους συμπαίκτες του.