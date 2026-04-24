Δυναμώνει σημαντικά και στο κέντρο με Σπένσερ ο Ολυμπιακός

Οι μεταγραφές στο βόλεϊ συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με τον Ολυμπιακό να κάνει δικό του τον κεντρικό από το Πράσινο Ακρωτήρι, Έλντερ Σπένσερ.

Μετά τις προσθήκες των Μπράνοβιτς, Ράπτη, Ατανάσοφ και Χέινς, ο Ολυμπιακός φαίνεται πως προχώρησε σε μία ακόμη μεταγραφή στο βόλει ανδρών, με την απόκτηση του κεντρικού Έλντερ Σπένσερ.

Ο έμπειρος (33 ετών) αριστερόχειρας κεντρικός, ύψους 2,02 μέτρων, ο οποίος έρχεται από μία γεμάτη σεζόν στο πρωτάθλημα της Ισπανίας, με τη φανέλα της Λας Πάλμας, είναι ένας παίκτης με έφεση στο μπλοκ που μπορεί να κάνει την διαφορά, σε όποια ομάδα και αν αγωνίζεται.

Αυτό συνέβη τόσο τη προηγούμενη διετία, όταν βρισκόταν στη γαλλική Σεν Ναζέρ όσο και στα φετινά παιχνίδια κόντρα στη Περούτζια για τους «8» του Volley Champions League. Την τρέχουσα σεζόν ο Σπένσερ μετρά 18 άσους, 46 μπλοκ και 66% στην επίθεση με 57% αποτελεσματικότητα.

Θυμίζουμε πως από του χρόνου αυξάνεται ο αριθμός των ξένων στη Novibet Volley League από τέσσερις σε πέντε, με τις ομάδες να προχωρούν σε σημαντικές προσθήκες.

Για τους ερυθρόλευκους, μέχρι στιγμής, τους ξένους παίκτες αποτελούν ο Μικέλε Μπαρανοβιτς, ο οποίος αγωνίζεται ως πασαδόρος, ο Τζέικ Χέινς ως διαγώνιος, ο Μάρτιν Ατανάσοφ ως ακραίος, ο νεοαποκτηθείς κεντρικός Έλντερ Σπένσερ, ενώ όπως όλα δέιχνουν θα υπάρξει και άλλη μία προσθήκη.