Μια επένδυση με το βλέμμα στο μέλλον έκανε ο Ολυμπιακός, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 16χρονου Χρήστου Περδικέα.

Στο ρόστερ του Ολυμπιακού ανήκει με κάθε επισημότητα ο Χρήστος Περδικέας, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του 16χρονου ακραίου.

Ο Περδικέας, που έχει ύψος 1,94μ., είναι ένα από τα παιδιά που ξεχωρίζουν στις μικρές ηλικίες και είναι διεθνής με την Εθνική Κ19, ενώ έχει υπάρξει και αρχηγός της Εθνικής Κ18.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Χρήστος Περδικέας στον Ολυμπιακό ΟΝΕΧ!

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Χρήστο Περδικέα. Ο 16χρονος διεθνής ακραίος (15/11/2009, 1,94μ.) εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου.

Ο Χρήστος Περδικέας θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού βόλεϊ. Είναι διεθνής με την Εθνική μας ομάδα Κ19 και ήταν αρχηγός με το εθνόσημο στην Κ18.

Η δήλωση του Χρήστου Περδικέα: «Νέα σεζόν, νέοι στόχοι. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να αγωνιστώ σε μια μεγάλη ομάδα. Είμαι έτοιμος να δουλέψω σκληρά, να εξελιχθώ και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Τα καλύτερα είναι μπροστά».

Προηγούμενες ομάδες:

2025-26 ΓΣ Πετρούπολης (Ανδρών)».

