EICMA 2025: Όλα τα νέα μοντέλα 2026

Η 82η διοργάνωση της μεγαλύτερης έκθεσης μοτοσυκλέτας στον πλανήτη σηματοδότησε την κινεζική εισβολή, η οποία συνοδεύτηκε από πληθώρα νέων μοντέλων και αναβίωση κατηγοριών που είχαν πάρει την κατιούσα.

Η EICMA 2025, που παραδοσιακά διεξάγεται κάθε Νοέμβριο στο Μιλάνο, είχε εφέτος ως κεντρικό θέμα της διαφημιστικής της καμπάνιας τον ..Έρωτα και κεντρικό σλόγκαν μια πασίγνωστη φράση: That's Amore, από τον τίτλο του ομώνυμου τραγουδιού του Αμερικανού ηθοποιού και τραγουδιστή Dean Martin, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1953. Πέφτοντας η αυλαία της, οι αριθμοί ρεκόρ εντυπωσίασαν, με περισσότερους από 600.000 επισκέπτες σε μόλις έξι ημέρες, συμπεριλαμβανομένου του κοινού, των επαγγελματιών, των φορέων του κλάδου και των δημοσιογράφων. Με συνολική έκταση άνω των 300.000 τετραγωνικών μέτρων, με πάνω από 730 εκθέτες από 50 χώρες και περισσότερες από 2.000 μάρκες, η EICMA 2025 πιστοποίησε την ανάπτυξη που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της μοτοσυκλέτας, της τεχνολογίας και των αξεσουάρ, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη διεθνή της διάσταση. Περισσότεροι από 43.000 επαγγελματίες από 167 χώρες έδωσαν ζωή στα περίπτερα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες δικτύωσης και επιχειρηματικότητας. Ιδιαίτερα σημαντική σε αυτόν τον τομέα ήταν η αύξηση των ξένων φορέων εκμετάλλευσης, η οποία ανέβηκε κατά 28% σε σύγκριση με το 2024. Όσον αφορά στην επικοινωνία, υπήρξε περαιτέρω αύξηση στην παρουσία δημοσιογράφων, μέσων ενημέρωσης και δημιουργών περιεχομένου, οι οποίοι ξεπέρασαν τους 8.200 από 67 χώρες. Από την εκδήλωση του 2021 μετά την εποχή Covid και έως σήμερα, οι επισκέπτες, οι εκθέτες και ο χώρος κυριολεκτικά διπλασιάστηκαν!

Αξίζει εδώ να αναφέρω πως το σχέδιο κινητικότητας που υλοποίησε η EICMA σε συνεργασία με το Δήμο του Μιλάνου έτυχε αφενός θερμής υποδοχής και αφετέρου μεγάλης επιτυχίας. Χάρη στη συμμετοχή του κοινού και τη συμπεριφορά του, περισσότερες από 15.000 δωρεάν θέσεις στάθμευσης στην πόλη, βελτιωμένες συνδέσεις και παραχωρήσεις σιδηροδρομικών γραμμών εξασφάλισαν μια πιο ομαλή και καλά οργανωμένη πρόσβαση των επισκεπτών από ό,τι στο παρελθόν, συμβάλλοντας στην επιτυχία και τους αριθμούς ρεκόρ αυτής της διοργάνωσης. Η ημερομηνία έχει ήδη οριστεί για την επόμενη χρονιά, από τις 3 έως τις 8 Νοεμβρίου, όταν η εκδήλωση θα επιστρέψει στο Fiera Milano Rho για να γράψει ένα νέο κεφάλαιο σε μια ιστορία που διαρκεί έναν ολόκληρο αιώνα.

Οι σκέψεις μας

Σύσσωμη η συντακτική ομάδα του Gmotion της Gazzetta συμφώνησε με τα γραφόμενα στον πρόλογο αυτού του άρθρου, πως δηλαδή βρισκόμαστε μπροστά σε μια κυριολεκτικά μεγάλη κινεζική εισβολή, με νέους κατασκευαστές να φυτρώνουν όλο και περισσότερο, παρουσιάζοντας άκρως σημαντικά μοντέλα σε κάθε κατηγορία και κυβισμό. Μοντέλα με εντυπωσιακές προδιαγραφές, ενίοτε και εμφάνιση, μοντέλα με διάφορες καινοτομίες και μια αναφισβήτητη τεχνολογική έξαρση σε κάθε τους σημείο. Και το καλό είναι πως πολλά εξ αυτών αναβιώνουν κατηγορίες που τα τελευταία χρόνια δεν ήταν και στα καλύτερά τους, όπως για παράδειγμα μικρά και μεσαία Supersport, κάθε κυβισμού Custom, αλλά και μικρά On/Off με έναν ή και δύο κυλίνδρους στην καρδιά τους. Απέναντι στον κίτρινο πυρετό, Ευρωπαίοι και Ιάπωνες κατασκευαστές δείχνουν να συνειδητοποιούν τι μέλλει γενέσθαι και φροντίζουν με μελετημένες κινήσεις να ενισχύουν τη γκάμα των μοντέλων τους με την εφαρμογή όλο και περισσότερων ηλεκτρονικών πακέτων και βοηθημάτων. Παράλληλα να ακολουθούν, έστω και δειλά, τις τάσεις της αγοράς και να αναπαροσαρμόζουν την πολιτική τους, αρχής γενομένης της οικονομικής και αυτό σίγουρα είναι κάτι που θα βρει απήχηση στην αγορά.

Επιστρέφοντας από το Μιλάνο, οι ερωτήσεις που δέχθηκα ήταν πολλές και ποικίλης μορφής, με την πλειοψηφία αυτών να αφορά στο τι πραγματικά καινούργιο μοντέλο είδα. Και εκεί θα επικεντρωθώ στη συνέχεια, στην -πάντα αλφαβητική- αναφορά των μοτοσυκλετών και scooter που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά και όχι αυτών που απλά δέχθηκαν κάποιες αλλαγές ή/και αναβαθμίσεις.

Πρωτότυπα (Concepts)

Μόλις δύο τα πρωτότυπα για εφέτος, που όμως μας αποζημίωσαν με τη σημαντικότητά τους καθώς δίνουν πολλές υποσχέσεις για το πολύ κοντινό μέλλον. Η Honda μας προϊδέασε στην περσινή έκθεση, όταν και μας είχε δείξει έναν κινητήρα με ασυνήθιστη διάταξη και υποστήριξη. Το 2025 τον φόρεσε σε μια γυμνή μοτοσικλέτα και μας αποκάλυψε τον κυβισμό του (900cc), πως η απόδοσή του θα είναι εφάμιλλη με μοντέλο 1200cc και πως θα τον χρησιμοποιήσει σε μια σειρά διαφόρων κατηγοριών μοτοσικλετών της λίαν συντόμως. Το Honda V3R 900 E-Compressor είναι ένα πρωτότυπο με κινητήρα V3 75 μοιρών με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο συμπιεστή και προδιαγραφές που βελτιώνουν την περιβαλλοντική απόδοση.

Το σίγουρο είναι πως όλος ο κόσμος περιμένει να δει την εφαρμογή του σε μοντέλα εμπορίου, η απήχηση των οποίων στον εμπορικό στίβο αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο. Εντυπωσιακό αν μη τι άλλο το CFMoto SR-RR V4 Prototype V4 με την ενεργή αεροδυναμική, τελική ταχύτητα 300+ και 210 ίππους από έναν κινητήρα 1000cc. Με το συνολικό βάρος της μοτοσικλέτας να ανακοινώνεται κάτω από 200 κιλά, μιλάμε για μία αναλογία κάτω από 1 kg/hp και περιμένω με πολύ ενδιαφέρον να δω τις πραγματικές τιμές του μοντέλου όταν αυτό βγει στην παραγωγή.

Ηλεκτρικά

Μια φτώχεια ένα πράμα, οι επώνυμοι κατασκευαστές δεν δείχνουν να πολυπιστεύουν στην κατηγορία, εξ ου και οι αριθμημένες σε ένα δάχτυλο προτάσεις τους. Από την άλλη, η απόφαση της Honda να γίνει ο πρώτος μεγάλος κατασκευαστής που προσφέρει στην αγορά μία πραγματική ηλεκτρική μοτοσυκλέτα ίσως κάνει και τους υπόλοιπους να το δουν διαφορετικά στο μέλλον. Το Honda WN7 παρέχει ισχύ παρόμοια με αυτή μιας μοτοσυκλέτας με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) 600cc, πλην όμως με ροπή 100Nm, συγκρίσιμη δηλαδή με μοντέλο ICE 1000cc.

H αυτονομία του δηλώθηκε πως θα ξεπερνά τα 130 χιλιόμετρα, με τη φόρτιση της μπαταρίας ιόντων λιθίου από το 20 έως το 80% να γίνεται σε 30 λεπτά. To βάρος στα 217 κιλά θα δώσει στο σύνολο τη δυνατότητα για εξαιρετικές επιταχύνσεις, είτε από στάση είτε εν κινήσει.

Μοτοσυκλέτες

Εδώ είμαστε, εδώ το καλό το πράγμα για την πλειοψηφία των επισκεπτών, αναγνωστών και μοτοσυκλετιστών. Αν και δεν είδα κάτι που να με κάνει να γουρλώσω τα μάτια, είναι γεγονός πως, πλέον, οι γκάμες των κατασκευαστών έχουν γίνει έως και υπερπλήρεις. Oι Aprilia, Ducati, Yamaha δεν παρουσίασαν κάτι τελείως καινούργιο, BMW, Kawasaki, Suzuki και Triumph από μόλις ένα, το KTM Group έλαμψε δια της απουσίας του και έμεινε η Honda να πρωταγωνιστήσει φέροντας στην επιφάνεια δύο σημαντικά μοντέλα και ένα εξίσου άκρως ενδιαφέρον -και πολλά υποσχόμενο- πρωτότυπο.

Το BMW F 450 GS μπαίνει σε μία κατηγορία που ίσως να είναι και η πλέον αναπτυσσόμενη στις μέρες μας. Ο δικύλινδρος εν σειρά των 420cc αποδίδει 48 ίππους και είναι ταμάμ για τα διπλώματα Α2. Το μικρό Adventure των Bαυαρών θα μας έρθει σε τέσσερις εκδόσεις, που κατά βάση θα διαφοροποιούνται στον εξοπλισμό και αναμένεται να κάνει μία εξαιρετική πορεία στον εμπορικό στίβο.

Το CFMoto 1000MT-X αποτελεί τη ναυαρχίδα των Adventure μοντέλων της εταιρείας. Ο δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας των 946,2cc αποδίδει 111Ηp και 105Nm, με τον εξοπλισμό του μοντέλου να περιλαμβάνει αδρανειακή μονάδα μέτρησης, Cornering ABS, quickshifter και πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση.

Τη ρετρό εικόνα της έκθεσης ήρθε να ενισχύσει το Honda CB1000F, ένα μοντέλο που σχεδιαστικά μας φέρνει μνήμες από τη δεκαετία του 1980. Με τον γνωστό τετρακύλινδρο Fireblade να αποδίδει 122 ίππους και τα ηλεκτρονικά καλούδια να κάνουν παρέλαση, αυτή η μοτοσυκλέτα μόνο “ρετρό” δεν είναι τελικά. Όπως και να έχει, ξέρω πολλούς -συνομήλικους και μη- που τη λιγορεύονται, ανάμεσά τους φυσικά και οι συντάκτες του Gmotion.

Το CB1000GT τολμώ να πω πως έκλεψε την παράσταση στο περίπτερο της εταιρείας, όντας το πρώτο crossover της Honda σε μια κατηγορία που αρέσει και πουλάει πολύ. Πλήρως εξοπλισμένο, φρέσκο σχεδιαστικά, ομοίως με τον τετρακύλινδρο Fireblade και 150 άλογα στα σωθικά του, είναι αυτό που θα κοιτάξει στα μάτια τους κορυφαίους πρωταγωνιστές της κατηγορίας. Ειδικά με την αναμενόμενη κάτω των 16.000€ τιμή του.

Το Kawasaki KLE500 ήταν η ευχάριστη και πολυ-αναμενόμενη απάντηση της πράσινης φίρμας στις απαιτήσεις της αγοράς. Μεσαίο Adventure με πραγματικά χωμάτινο χαρακτήρα, αναβιώνει ένα μοντέλο που έσπασε ταμεία στην πρώτη του γενιά και πιθανά να κάνει και αυτό το ίδιο. Ο δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας των 451cc αποδίδει 45 ίππους και αυτό καθιστά το KLE συμβατό με αναβάτες κατηγορίας διπλώματος Α2.

To Kove 625X από την πλευρά του είναι η πρόταση της εταιρείας σε μια πλέον εμπορική κατηγορία, αυτή των μικρομεσαίων Adventure. Eκεί δεν θα ξεχωρίσει τόσο με τους 63 ίππους του δικύλινδρου εν σειρά κινητήρα των 580cc και τις δύο χαρτογραφήσεις, όσο με την ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη πίσω ανάρτηση, που αποτελεί μία παγκόσμια πρώτη στην κατηγορία και όχι μόνο.

Το Letbe 282 είναι ένα μικρό Adventure της αναπτυσσόμενης ασιατικής φίρμας, που αφήνει θετικά μηνύματα με τον δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα των 250cc. Με κατανάλωση αναπτήρα, 20λιτρο ρεζερβουάρ και τον κατάλληλο εξοπλισμό δείχνει ικανό να αποτελέσει την ιδανική προσιτή λύση σε πολύ κόσμο, ειδικά σε όσους δεν θέλουν να σταματούν εκεί που τελειώνει η άσφαλτος.

Και έρχoνται τα Morbidelli T502X και QJMotor SRT 450 RX να δηλώσουν το δικό τους παρόν σε μια κατηγορία που μεσουρανεί, εκεί όπου κατά καιρούς κυριαρχούσαν στο σύνολο των πωλήσεων μοντέλα όπως τα Honda CB500X, Voge DS525X και CFMoto 450MT. Εκεί που μπήκε πλέον τόσο η BMW με το F 450 GS όσο και η Kawasaki με το KLE500, εκεί όπου σύντομα θα ακολουθήσουν κι άλλοι κατασκευαστές.

Μια ευχάριστη έκπληξη είναι το QJMotor Rino 900, που σηματοδοτεί την είσοδό της ολοένα ανερχόμενης εταιρείας στην κατηγορία των μεγάλων Adventure. Κινείται από ένα νέο τρικύλινδρο εν σειρά κινητήρα 900cc με απόδοση 118Hp και 93,1Nm, με τη μετάδοση να έχει επιλογή ανάμεσα σε τελείως αυτόματη και ημιαυτόματη λειτουργία!

Ίσως το πιο πολυσυζητημένο μοντέλο στους δημοσιογραφικούς κύκλους, το Suzuki SV-7GX μπαίνει με τη σειρά του σε μια ακμάζουσα κατηγορία, αυτή των μεσαίων Crossover με τουριστικό χαρακτήρα, εκεί δηλαδή όπου στις μέρες μας κυριαρχεί το Yamaha Tracer 7. Προς το παρόν παίρνει τη θέση του γνώριμου best seller V-Strom 650, από το οποίο και αντλεί τον V-2 κινητήρα με απόδοση 73Hp. Και λέω προς το παρόν γιατί (υπόθεση κάνω) μπορεί και να το δούμε με πλέον χωμάτινα χαρακτηριστικά στο εγγύς μέλλον.

Το Triumph Trident 800 είναι το μεγαλύτερο μέλος της ομώνυμης οικογένειας του Άγγλου κατασκευαστή και χαρακτηρίζεται από modern classic αισθητική, παντρεμένη με τεχνολογία που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τη σημερινή εποχή. Δανείζεται τον κινητήρα του Tiger Sport 800 και οι 115 ίπποι του τρικύλινδρου εν σειρά αναμένεται να προσφέρουν έντονες συγκινήσεις σε μια κατηγορία που ομοίως γνωρίζει μεγάλη άνθηση.

Άνθηση όμως προβλέπεται και στην κατηγορία των Custom Cruiser, όπου το Voge CU625 αναμένεται να προσφέρει ανέμελες ώρες και άπειρες βόλτες πάνω στην αφράτη σέλα του. Παραδοσιακά κινητήρας V-2 και μετάδοση με ιμάντα (Belt Drive), απόδοση κάτι παραπάνω από 60 ίππους και ηλεκτρονικά αυτά που χρειάζονται, αυτό το μοντέλο αναβιώνει με τη σειρά του μια κατηγορία.

Το Voge RR660S είναι ένα supersport με τετρακύλινδρο εν σειρά κινητήρα 663cc και 100Hp, στο βασικό εξοπλισμό του οποίου συναντάμε αεροδυναμικά φτεράκια, μονάδα αδρανειακής μέτρησης (IMU), οδηγικά προγράμματα, Cornering ABS, quickshifter +/-, ρυθμιζόμενο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, Launch Control, καθώς και ..ρυθμιζόμενη στάθμη θορύβου κινητήρα! Ήσυχο στις πόλεις, ανήσυχο στις πίστες.

Scooter

Η μόδα των Adventure έχει περάσει και στον κόσμο των scooter για τα καλά, με τους κατασκευαστές να εμπλουτίζουν την κατηγορία με πολύ όμορφες και άκρως ενδιαφέρουσες εμπορικά προτάσεις. Εκεί όμως που δίνουν τα ρέστα τους είναι στην κατηγορία Adventure και καλά κάνουν καθώς βλέπουν τις πωλήσεις τους να ανεβαίνουν με δαιμωνιώδη ρυθμό.

Το Αprilia SR400GT αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας Adventure της εταιρείας και χαρακτηρίζεται από έναν 4βάλβιδο μονοκύλινδρο κινητήρα 400cc που αποδίδει 36 ίππους και μια πλήρη σουίτα ηλεκτρονικών βοηθημάτων. Με βάρος μόλις 186 κιλά σε κατάσταση λειτουργίας, το SR GT 400 δικεδικεί την κορυφή της κατηγορίας του όσον αφορά στην αναλογία ισχύος προς βάρος.

Το Kymco XTerra 350 παίρνει τη θέση του DT X360, διαθέτει πολύ πλουσιότερο εξοπλισμό και κινείται από ένα μονοκύλινδρο 4βάλβιδο κινητήρα SOHC 321cc και 29,2Hp, τον γνωστό δηλαδή αλεξίσφαιρο G5 της εταιρείας, με ακόμα περισσότερη εξέλιξη στην κατασκευή του.

Το Voge SR450X είναι το πρώτο δικύλινδρο Adventure στην κατηγορία του. O οκταβάλβιδος κινητήρας των 398cc αποδίδει 43,5 ίππους και μία ροπή της τάξεως των χορταστικών 44Nm. Ο εξοπλισμός του δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από αντίστοιχης κατηγορίας μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.

Απρόσμενη έκπληξη το SWM SC250X Twin, που κάνει το βήμα του στον κόσμο των Adventure με έναν πρωτοποριακό δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα 250cc και 27Ηp. Με πολύ προσεγμένο εξοπλισμό και σημασία στη λεπτομέρεια, χαρακτηρίζεται από τελική μετάδοση με αλυσίδα και ύπαρξη μοχλικού συστήματος στο μονό αμορτισέρ.

Τέλος, το Zontes 552-G είναι μέλος μιας νέας γενιάς δικύλινδρων scooter της εταιρείας υπό τον γενικό τίτλο 552. Το G ανήκει στην κατηγορία Adventure, είναι κατάλληλα εξοπλισμένο και κατασκευασμένο και κινείται από έναν τελείως νέο δικύλινδρο κινητήρα 531cc και 52Hp. Με υγρό βάρος 212 κιλά με το ρεζερβουάρ των 17 λίτρων γεμάτο πετυχαίνει μία πολύ εντυπωσιακή αναλογία κιλών ανά ίππο.