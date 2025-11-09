Voge SR450X: Το πρώτο δικύλινδρο adventure scooter στην κατηγορία είναι γεγονός (vid)

Ισχυρό, τεχνολογικά προηγμένο, αλλά πάνω απ' όλα έτοιμο για κάθε διαδρομή, εντός ή/και εκτός δρόμου.

Το νέο μοντέλο της Voge στοχεύει να ηγηθεί στην κατηγορία των σκούτερ περιπέτειας χάρη σε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πακέτο και τον δικύλινδρο κινητήρα του, ένα μοναδικό χαρακτηριστικό στην κατηγορία του. Ο σχεδιασμός, η όλη κατασκευή και ο εξοπλισμός του SR450X καταδεικνύουν ένα μοντέλο με σκληροτράχηλο χαρακτήρα και με όλα τα απαραίτητα εφόδια για να εμπνεύσει μυημένους και αμύητους αναβάτες στην οδήγηση πάνω σε κάθε είδους οδόστρωμα, χωρίς κόπο και χωρίς ενδοιασμούς.

Στιβαρό στυλ, λειτουργική ψυχή

Ένα σκούτερ που φαίνεται έτοιμο να αντιμετωπίσει κάθε είδους περιπέτεια, χάρη στην εμπνευσμένη από μοτοσικλέτα Adventure εμφάνιση και κατασκευή, που χαρακτηρίζεται από τις ακτινωτές ζάντες με τα διπλής χρήσης tubeless ελαστικά, τα μεταλλικά προστατευτικά κάγκελα, την ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα του φέρινγκ, τις χούφτες στο fat bar τιμόνι και τη στιβαρή ανάρτηση. Η στιβαρότητά του είναι επίσης εμφανής στη χρήση ποιοτικών υλικών για τα φινιρίσματα, όπως το ανοξείδωτο ατσάλι και η σχάρα αποσκευών αλουμινίου. Πίσω από το δυναμικό του λουκ, όπου οι συνοφρυωμένοι προβολείς full LED με τα φώτα ημέρας DRL πρωτοστατούν, κρύβεται η ψυχή ενός ιδανικού συντρόφου, εξοπλισμένου με όλα όσα χρειάζονται από άποψη πρακτικότητας.

Παρά την υβριδική του ψυχή, το SR450X είναι ικανό να το κάνει αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο χάρη στον μεγάλο αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα, ο οποίος μπορεί εύκολα να φιλοξενήσει δύο κράνη full-face, ενώ η λειτουργία χωρίς κλειδί απλοποιεί κάθε κίνηση, από το παρκάρισμα και την εκκίνηση του κινητήρα, μέχρι τον ανεφοδιασμό ή το άνοιγμα του κλειδωμένου ντουλαπιού.

Απόδοση μοτοσικλέτας, άνεση σκούτερ

Κάτω από το αμάξωμα του SR450X χτυπά μια τεχνολογική καρδιά: ένας δικύλινδρος, τετράχρονος, οκταβάλβιδος, υγρόψυκτος κινητήρας 398cc με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ψεκασμό καυσίμου. Είναι μια ζωντανή και αθόρυβη μονάδα, ικανή να αποδίδει 43,5 ίππους στις 8.000 στροφές, προσφέροντας παράλληλα μια γενναιόδωρη ροπή 44Nm στις 5.750. Αυτός ο συνδυασμός εξασφαλίζει δυνατές επιταχύνσεις και ρεπρίζ, ικανές να προσφέρουν δυναμική και ασφαλή οδήγηση σε κάθε έδαφος.

Το ατσάλινο πλαίσιο ολοκληρώνει το πακέτο με μια βαθμονόμηση σχεδιασμένη να προσφέρει σταθερότητα και άνεση σε όλες τις συνθήκες. Συνδυάζεται με ένα ανάποδο πιρούνι και ένα ψαλίδι με ρυθμιζόμενα αμορτισέρ της KYB. Το σύστημα πέδησης με την υπογραφή της J.Juan στην ακτινική τετραπίστονη δαγκάνα μπροστά και της Nissin πίσω, διασφαλίζει ότι το βάρος των 220 κιλών θα σταματά με απόλυτο έλεγχο. Οι τροχοί σε μεγέθη 17 και 14 ιντσών με τα εξειδικευμένα ελαστικά της Maxxis, πέραν της εντυπωσιακής εμφάνισης προσφέρουν ευκολία χρήσης ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία.

Εργονομία & Άνεση

Το SR450X είναι σχεδιασμένο για όσους κυκλοφορούν καθημερινά. Είτε χρησιμοποιείται στην πόλη είτε εκτός δρόμου, η επιβλητική θέση οδήγησης είναι ιδανική για να διατηρεί τα πάντα υπό έλεγχο, χωρίς να θυσιάζει την ευκολία χειρισμού. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φαρδιά, καλά επενδυμένη σέλα, τοποθετημένη μόλις 795mm από το έδαφος, ένα ύψος που επιτρέπει σε όλους να πατούν εύκολα τα πόδια τους. Άνετη διαμονή διατίθεται επίσης για τον συνεπιβάτη, με φαρδιά σέλα, χειρολαβές και ειδικά αναδιπλούμενα μαρσπιέ. Παρόμοια διατίθενται και για τον οδηγό, που θα τα χρησιμοποιήσει όταν κινείται σε όρθια θέση εκτός δρόμου, ετσι ώστε να έχει τον απόλυτο έλεγχο.

Εξοπλισμός εκ των ουκ άνευ

Το νέο SR450X διαθέτει στο βασικό του εξοπλισμό, πέραν των όσων έχουν αναφερθεί παραπάνω, ρυθμιζόμενο δικάναλο Bosch ABS, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης TCS, φωτιστικά σώματα Full LED, δύο μικρούς προβολείς ενσωματωμένους κάτω από το ρύγχος, θερμαινόμενη σέλα και γκριπ, κάμερες μπροστά και πίσω, ραντάρ (μια πρωτιά ακόμα στην κατηγορία), έγχρωμη οθόνη TFT 7 ιντσών με συνδεσιμότητα, σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPM, χώρο αποθήκευσης μεγάλης χωρητικότητας (δύο κράνη), σύστημα Keyless, δύο θύρες USB, λειτουργία στάθμευσης, υποβραχιόνιο αλουμινίου πίσω και δύο σταντ, πλαϊνό και κεντρικό.

Το νέο SR450X θα είναι διαθέσιμο σε τρεις χρωματικές παραλλαγές και για την ώρα δεν υπάρχει περαιτέρω πληροφόρηση για την τιμή και το χρόνο άφιξής του στην Ελλάδα.