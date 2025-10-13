Η Honda συνεχίζει τον θρύλο της οικογένειας CB με ένα μοντέλο βγαλμένο σχεδιαστικά από τη δεκαετία του 1980.

Και όπως μας λέει η Honda, το CB1000F του 2026 είναι μια νέα, ρετρό αισθητικής γυμνή μοτοσικλέτα υψηλών επιδόσεων με τον δικό της χαρακτήρα, που διακρίνεται από την ευχρηστία, το στυλ και τις πλούσιες προδιαγραφές. Βασισμένη στην πλατφόρμα του επίσης νέου CB1000 Hornet, ο τετρακύλινδρος κινητήρας της έχει πλήρως επαναρυθμιστεί, μεταφέροντας την ισχύ στις χαμηλές και μεσαίες στροφές. Χάρη σε ένα νέο μακρύτερο υποπλαίσιο και μια επίσης νέα μεγαλύτερη σέλα ενισχύεται σημαντικά η άνεση τόσο για τον αναβάτη όσο και για τον συνεπιβάτη. Το νέο CBF δεν διαφέρει εμφανισιακά από το πρωτότυπο CB-F Concept που μας είχε δείξει η Honda το 2020 και είναι πολύ κοντά στο CB1000F SE Concept που μας αποκάλυψε φέτος το καλοκαίρι.

Βαθιές οι ρίζες

Για τη Honda τα γράμματα CB έχουν μια ιστορική, 65χρονη ιστορία, που ξεκινά από το CB92 Benly του 1959, το οποίο παρουσιάστηκε την ίδια χρονιά που η εταιρεία ξεκίνησε τους αγώνες στο TT. Το CB1000F ξεκάθαρα εμπνέεται από το CB750F της δεκαετίας του 1980, μια εμβληματική μοτοσικλέτα που αποδείχθηκε πραγματικό όπλο στα χέρια του Freddie Spencer στo Αμερικανικό πρωτάθλημα AMA Superbike και η οποία γέμισε τους δρόμους σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Κατασκευασμένο στην πλατφόρμα του CB1000 Hornet έχει σχεδιαστεί με τον εννοιολογικό στόχο της δημιουργίας του «Καλύτερα Ισορροπημένου Roadster», προκειμένου αφενός να οδηγείται σαν μεσαίου κυβισμού και αφετέρου να δίνει την αίσθηση μεγάλης μοτοσικλέτας.

Στόχος οι επιδόσεις χαμηλά

Οι μηχανικοί της Honda έχουν επέμβει δραστικά στον κινητήρα Fireblade μέσω αναθεωρήσεων στην εισαγωγή, στον χρονισμό των εκκεντροφόρων και στο σύστημα της εξάτμισης. Η ισχύς έχει μετακινηθεί προς τα κάτω, με την απόδοση των 122 ίππων να δείχνει μεν σημαντικά χαμηλότερη από αυτή των 152 του Hornet, πλην όμως να προσφέρει ροπή στα ίδια επίπεδα (103Nm) και στις ίδιες στροφές (8.000). Σε συνδυασμό με τις νέες κοντύτερες σχέσεις στο κιβώτιο ταχυτήτων, αναμένεται να προσφέρει καλύτερες επιταχύνσεις και ρεπρίζ στις χαμηλές/μεσαίες ταχύτητες κίνησης και το κατανοούμε απόλυτα αυτό καθόσον η μοτοσικλέτα έχει τελείως διαφορετικό χαρακτήρα και στοχεύει σε ένα ξεχωριστό κοινό.

Ηλεκτρονικά στα καλύτερά τους

Μια Μονάδα Μέτρησης Αδράνειας (IMU) έξι αξόνων βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ελέγχου οδήγησης. Το Throttle By Wire (TBW) προσφέρει τρεις προεπιλεγμένες λειτουργίες οδήγησης με προκαθορισμένους συνδυασμούς ρυθμίσεων Power, Engine Brake, Wheelie Control και HSTC, καθώς και την επιλογή USER που επιτρέπει στον αναβάτη να επιλέξει τις δικές του προτιμώμενες ρυθμίσεις. Η οθόνη TFT των πέντε ιντσών προσφέρει διαισθητική χρηστικότητα, ευκρίνεια ακόμη και σε έντονο φως, αλλά και συνδεσιμότητα Honda RoadSync μέσω των απλών διακοπτών στο αριστερό τιμόνι. Τέλος, ένα Smart Key χειρίζεται τον διακόπτη ανάφλεξης και κάνει τη ζωή του αναβάτη πιο εύκολη.

Η μοτοσικλέτα διαθέτει πλαίσιο, ανάρτηση, φρένα και ηλεκτρονικά απευθείας από το CB 1000 Hornet, όταν έρθει Ελλάδα θα επανέρθουμε με πλήρη τεχνική ανάλυση και όταν την οδηγήσουμε θα σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας. Είναι αλήθεια ότι ανυπομονούμε να την πάρουμε στα χέρια μας και να ξαναζήσουμε εποχές 80s.