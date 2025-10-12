Yamaha Tracer 7/7GT Y-AMT: Από το 2026 με αυτοματοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων

Το Y-AMT μπάινει στα Tracer 7/7GT και τα μεσαία adventure της Yamaha ανεβαίνουν επίπεδο.

Τα μεσαία Street Adventure της Yamaha ανεβαίνουν επίπεδο από το 2026 καθώς αμφότερα αποκτούν το επαναστατικό αυτόματο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων Y-AMT. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει τη χειροκίνητη αλλαγή ταχυτήτων μέσω ενός διακόπτη που λειτουργεί με το δάχτυλο ή την επιλογή πλήρως αυτόματης μετάδοσης, δημιουργώντας έτσι μια νέα εμπειρία οδήγησης. Έχει ήδη ενθουσιάσει τους αναβάτες των Tracer 9/9GT/9GT+ και ΜΤ-09, οπότε κάτι αντίστοιχο αναμένεται να γίνει και τώρα με την εφαρμογή του στα ήδη αναβαθμισμένα από το 2025 Tracer 7/7 GT.

Σε τέλεια αρμονία με τα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά του συστήματος Yamaha Ride Control (YRC), το σύστημα Y-AMT προσφέρει ακόμα πιο δυναμική οδήγηση με αυξημένα επίπεδα άνεσης και πρακτικότητας. Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε τη μοτοσυκλέτα σε καθημερινές σπορ διαδρομές, σε δύσκολες καθημερινές μετακινήσεις ή σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, το Y-AMT προσφέρει ένα εντελώς νέο επίπεδο λειτουργικότητας και ευχρηστίας.

Διαθεσιμότητα και χρώματα

Τα νέα Tracer 7/7 GT Y-AMT αναμένονται στη χώρα μας μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες και τα χρώματά τους δεν θα διαφέρουν από αυτά των μοντέλων 2025 με το 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: - Redline και Midnight Black για την απλή έκδοση, Icon Performance και Tech Black για τη GT. Οι τιμές τους δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επίσημο συνεργάτη Yamaha της περιοχής σας ή να μείνετε συντονισμένοι με την ιστοσελίδα της εγχώριας αντιπροσωπείας εδώ.