Η Suzuki έφερε στην επιφάνεια ένα μοντέλο crossover που καλείται να δημιουργήσει αίσθηση α λα V-Strom 650, συνοδευόμενη φυσικά από ανάλογη εμπορική επιτυχία

Το SV-7GX αντιπροσωπεύει το σύνδεσμο μεταξύ μιας γυμνής σπορ μοτοσικλέτας και μιας adventure tourer. Η Suzuki μόλις το παρουσίασε σε παγκόσμια πρεμιέρα στην EICMA 2025, με παρόντες τόσο τον Toshihiro Suzuki, Πρόεδρο της Suzuki Motor Corporation, όσο και τον λαοφιλή παγκόσμιο πρωταθλητή Kevin Schwantz.

Με το νέο SV-7GX ο κατασκευαστής με έδρα το Hamamatsu επεκτείνει την παρουσία του στην αγορά και εισέρχεται στον κόσμο των μεσαίων crossover, μια κατηγορία που δημιουργεί σημαντικούς όγκους πωλήσεων και εξακολουθεί να δείχνει περιθώρια ανάπτυξης σε διεθνή κλίμακα. Παράλληλα, δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στον V-2 κινητήρα, διαψεύδοντας όλους όσους έλεγαν ότι είναι στα πρόθυρα της απόσυρσης.

Η εμπειρία διευρύνεται

Κατασκευασμένο στην αξιόπιστη πλατφόρμα του SV650, το 7GX κληρονομεί πολλά χαρακτηριστικά από το V-Strom 650 και αντλεί σχεδιαστική έμπνευση από το GSX-S1000GX. Το αποτέλεσμα συμπληρώνεται από συστήματα υποβοήθησης αναβάτη επόμενης γενιάς. Όλα αυτά συσκευάζονται σε ένα συμπαγές και προσιτό πακέτο, ιδανικό τόσο για νεοφερμένους όσο και για έμπειρους αναβάτες. H φίρμα του Χαμαμάτσου συνδύασε σύγχρονη τεχνολογία με δοκιμασμένες εφαρμογές, που στόχο έχουν να κρατήσουν το κόστος σε προσιτό επίπεδο.

Στυλ

Οι γραμμές του SV-7GX συνδυάζουν την επιθετικότητα μιας σπορ μοτοσικλέτας με την εκλεπτυσμένη κομψότητα μιας σύγχρονης μοτοσικλέτας ταξιδιού. Το σχήμα του αμαξώματος καθορίστηκε μέσω εκτεταμένων δοκιμών σε αεροδυναμική σήραγγα. Το αποτέλεσμα είναι μια κομψή γραμμή και υψηλά επίπεδα προστασίας, που ενισχύονται περαιτέρω από τις στάνταρ χούφτες και ένα ρυθμιζόμενο ανεμοθώρακα τριών θέσεων με διαδρομή πάνω-κάτω 50mm. Το μπροστινό μέρος διαθέτει φώτα ημέρας LED και προβολέα LED, βελτιστοποιημένα για να κατανέμουν αποτελεσματικά τη δέσμη φωτός ακόμα και όταν η μοτοσικλέτα γέρνει, εξασφαλίζοντας καλύτερο φωτισμό στο εσωτερικό της στροφής κατά τη διάρκεια της νυχτερινής οδήγησης.

Θέση οδήγησης

Η θέση οδήγησης είναι ένας συνδυασμός μεταξύ της ελαφρώς προς τα εμπρός θέσης του SV650 και της πιο όρθιας τύπου Adventure του V-Storm 650. Το φαρδύ κωνικό τιμόνι αλουμινίου και η σταθερή λαβή των γονάτων στο ρεζερβουάρ καυσίμου 17,4 λίτρων εξασφαλίζουν επαρκή έλεγχο κατά την οδήγηση. Η σέλα απέχει μόλις 795mm από το έδαφος, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε να ακουμπάει με ασφάλεια τα πόδια του στο έδαφος όταν κάνει ελιγμούς από στάση. Η σέλα του συνοδηγού είναι ελαφρώς ανυψωμένη, επιτρέποντας στον επιβάτη να έχει πιο ανοιχτή γωνία γονάτων. Οι ενσωματωμένες λαβές είναι επίσης στάνταρ στη σχάρα αποσκευών.

Κινητήρας

Το SV-7GX κληρονομεί το πλαίσιο και τον κινητήρα του SV650, γνωστά για την αξιοπιστία και την απόδοσή τους. Ο υγρόψυκτος κινητήρας V-2 των 652cc αποδίδει 73,4Ηp και 64Nm ροπή, συνδυάζοντας την απόκριση στις χαμηλές στροφές με δυνατή επιτάχυνση. Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς Euro5+ και ξεχωρίζει για τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου στα 4,2lt/100km, εξασφαλίζοντας αυτονομία άνω των 400km με γεμάτο ρεζερβουάρ.

Ηλεκτρονικά Συστήματα

Tο παρόν δίνει το ηλεκτρονικό πακέτο Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), που περιλαμβάνει συστήματα όπως:

Τρία προγράμματα οδήγησης

Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης ρυθμιζόμενο σε τρία επίπεδα και δυνατότητα απενεργοποίησης

Σύστημα Εύκολης Εκκίνησης Suzuki

Υποβοήθηση λειτουργίας κινητήρα στις χαμηλές στροφές

Quickshifter αμφίδρομης λειτουργίας

Δικάναλο ABS

Πλαίσιο

Το πλαίσιο συνδυάζει ένα ατσάλινο χωροδικτύωμα με ένα σωληνωτό -ομοίως ατσάλινο- ψαλίδι, το οποίο συνεργάζεται με ένα μονοαμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης επτά θέσεων μέσω προοδευτικού μοχλικού συστήματος. Το μπροστινό μέρος διαθέτει συμβατικό τηλεσκοπικό πιρούνι με καλάμια 41mm, οι τροχοί είναι χυτοί αλουμινένιοι 17 ιντσών και φέρουν ελαστικά Pirelli Angel GT II σε διαστάσεις 120/70 και 160/60. Το σύστημα πέδησης διαθέτει δύο μπροστινούς δίσκους 290mm με τετραπίστονες δαγκάνες και έναν πίσω δίσκο 240mm. Το βάρος της μοτοσικλέτας είναι στα 211kg με όλα τα υγρά της, ενώ το ύψος της σέλας στα μόλις 795mm θα βολέψει ακόμα και αναβάτες με μικρό σωματότυπο.

Όργανα και Συνδεσιμότητα

Το SV-7GX διαθέτει έγχρωμη οθόνη TFT 4,2 ιντσών που εξασφαλίζει εξαιρετική ορατότητα σε όλες τις συνθήκες χάρη σε έναν αυτόματο αισθητήρα φωτεινότητας. Η οθόνη εμφανίζει με σαφήνεια μια ποικιλία πληροφοριών ταξιδιού και την κατάσταση της μοτοσικλέτας. Η ενσωμάτωση smartphone μέσω της εφαρμογής Suzuki Ride Connect+ (iOS και Android) επιτρέπει την πλοήγηση στροφή προς στροφή και τις ειδοποιήσεις στην οθόνη για κλήσεις και μηνύματα (συμπεριλαμβανομένων από εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης), ημερολόγιο, ειδοποιήσεις καιρού, ειδοποιήσεις ταχύτητας και κυκλοφοριακού. Ακόμα και από απόσταση, η εφαρμογή μάς επιτρέπει να βλέπουμε το συνολικό χιλιομετρητή, τα αρχεία καταγραφής ταξιδιού, τη στάθμη καυσίμου, την προηγούμενη κατανάλωση καυσίμου, την τελευταία θέση στάθμευσης, τη διαδρομή και πολλά άλλα. Μια θύρα USB-C βρίσκεται δίπλα στον πίνακα οργάνων για την τροφοδοσία και τη φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών.

Χρώματα και αξεσουάρ

Το SV-7GX διατίθεται σε τρεις χρωματικούς συνδυασμούς: Blue Zante, Grey Buffalo και Black Dubai. Η μοτοσικλέτα μπορεί να προσαρμοστεί στις προτιμήσεις μας με μια σειρά από γνήσια αξεσουάρ. Ο κατάλογος περιλαμβάνει, για παράδειγμα, μια βαλίτσα top case 45 λίτρων, ημιάκαμπτες πλευρικές τσάντες που μπορούν να επεκταθούν από 15 σε 20 λίτρα, μια τσάντα ρεζερβουάρ, μια υπερυψωμένη σέλα και ένα υπερμεγέθες παρμπρίζ που είναι 80mm υψηλότερο από το κανονικό.

