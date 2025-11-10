Kymco Xterra 350: Μια νέα ενδιαφέρουσα πρόταση σε μια κατηγορία που ολοένα μεγαλώνει

Tα scooter με χαρακτήρα Adventure καλά κρατούν, αυξάνονται και πληθύνονται με ταχύτατους ρυθμούς και η Kymco δεν θα μπορούσε να λείπει από το παιχνίδι.

Η σειρά scooter Adventure της Kymco καλωσορίζει το νέο Xterra350, ένα μοντέλο που συνδυάζει δύο κατηγορίες, αυτές των Adventure και GT. Η πρόταση του εργοστασίου από το Ταϊβάν ξεχωρίζει με τον εξοπλισμό της, το σχεδιασμό, τον κινητήρα υψηλής απόδοσης και την κορυφαία τεχνολογία, χωρίς να θυσιάζει την πρακτικότητα, ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό για ένα scooter που θα χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση.

Σχεδιασμός και χαρακτηριστικά μεταξύ πρακτικότητας και περιπέτειας

Το XTerra350 αντλεί έμπνευση από τον κόσμο των Adventure που είναι τόσο δημοφιλής αυτή τη στιγμή, με αναφορές στον κόσμο των μοτοσικλετών εκτός δρόμου, όπως οι προστατευτικές χούφτες, το τιμόνι τύπου μοτοσικλέτας και το ανάποδο πιρούνι με τα χρυσά καλάμια. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να θυσιαστεί η πρακτικότητα, όπως ο χώρος αποθήκευσης 32 λίτρων κάτω από τη σέλα, αρκετά μεγάλος για να χωρέσει ένα κράνος full face, ή το διπλό ντουλαπάκι κάτω από την ποδιά. Από τεχνολογικής άποψης, το Kymco XTerra350 προσφέρει στάνταρ φωτισμό full LED με φώτα ημέρας DRL που χαρακτηρίζουν την αισθητική του και το καθιστούν εύκολα αναγνωρίσιμο στην κυκλοφορία, σύστημα ESS (ειδοποίηση σε φρενάρισμα πανικού), κάμερα καταγραφής μπροστά, έγχρωμη οθόνη TFT 7 ιντσών με συνδεσιμότητα, διπλές θύρες USB (A και C), σύστημα λειτουργίας χωρίς κλειδί, θερμαινόμενα γκριπ, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα φέρινγκ και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης της Bosch που μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν είναι απαραίτητο.

Κινητήρας και πλαίσιο

Η καρδιά του νέου XTerra350 είναι ένας μονοκύλινδρος κινητήρας SOHC 321cc με 4 βαλβίδες και υγρόψυξη, ο γνωστός δηλαδή αλεξίσφαιρος G5 των Downtown 350 και DT X 350. Η ισχύς του είναι 29,2Ηp στις 7.250rpm, με τη μέγιστη ροπή των 30,5Nm να αποδίδεται στις 6.000. Η δομή του νέου XTerra350 σχεδιάστηκε για να εξασφαλίζει ακρίβεια και σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες οδήγησης, από τις αστικές μετακινήσεις μέχρι τις περιπέτειες εκτός δρόμου.

Το ατσάλινο πλαίσιο συνδυάζεται με ένα ανάποδο πιρούνι που υποστηρίζεται από μια διπλή βάση. Στο πίσω μέρος, το ζεύγος των αμορτισέρ είναι ρυθμιζόμενο όσον αφορά στην προφόρτιση των ελατηρίων τους. Η μάζα του scooter επιβραδύνεται από ένα ζεύγος δισκόφρενων τύπου μαργαρίτα με δικάναλο ABS 10.3 της Bosch , με το μπροστινό να χαρακτηρίζεται από μια ακτινικά τοποθετημένη τετραπίστονη δαγκάνα. Οι ελαφριές χυτές ζάντες αλουμινίου έχουν μέγεθος 15-14", με ελαστικά 120/70-15 μπροστά και 140/70-14 πίσω.

Εργονομία και διαστάσεις

Το φαρδύ τιμόνι τοποθετημένο κοντά στον κορμό του αναβάτη, σε συνδυασμό με τη σέλα τοποθετημένη 805mm από το έδαφος, επιτρέπει μέγιστο έλεγχο και εύκολη διαχείριση του βάρους των 195 kg ( με το 90% του ρεζερβουάρ καυσίμου των 14 λίτρων). Το μεταξόνιο των 1.563mm καθιστά το σκούτερ σταθερό στις υψηλές ταχύτητες, χωρίς να θυσιάζει την ευελιξία, ενώ ιδιαίτερα χρήσιμη για οδήγηση στην κυκλοφορία είναι η παρεχόμενη μικρή ακτίνα στροφής. Το XTerra350 είναι ένα φιλόξενο και άνετο σκούτερ, με τον συνεπιβάτη να έχει στη διάθεσή του μια ευρύχωρη σέλα, αναδιπλούμενα μαρσπιέ και χειρολαβές ενσωματωμένες στη σχάρα αποσκευών.