QJMotor SRT 450 RX και τα μεσαία δικύλινδρα Adventure παίρνουν φωτιά

Οι πωλήσεις αυτής της κατηγορίας είναι σε διαρκή άνοδο και η QJMotor αποφάσισε να παρουσιάσει τη δική της άκρως ενδιαφέρουσα πρόταση.

Η QJMotor ετοιμάζεται να ενισχύσει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά με το νέο SRT 450 RX, μια μοτοσυκλέτα που στοχεύει ευθέως στην κατηγορία των A2 Adventure μοτοσυκλετών, μια κατηγορία που τα τελευταία χρόνια “έχει πάρει φωτιά”. Η μοτοσικλέτα παρουσιάστηκε επίσημα στην EICMA, θα φτάσει στην αγορά την άνοιξη του 2026 και είναι σχεδιαστικά πιο “χωμάτινη” από τα υπόλοιπα μοντέλα της εταιρείας σε αυτή την κατηγορία.

Ψηλό φτερό, ακτινωτοί τροχοί με τακουνάτα ελαστικά, μεγάλες διαδρομές αναρτήσεων, ικανή απόσταση από το έδαφος και λεπτή σέλα διαμορφώνουν μια μοτοσικλέτα που φωνάζει “Adventure”, χωρίς να ξεφεύγει από τις σχεδιαστικές νόρμες που έχουν πλέον χαρακτηρίσει τη νέα γενιά μοντέλων της QJMotor (όπως ο μονός, μικρός προβολέας μπροστά και τα “σχιστά” φώτα ημέρας από κάτω).

Στην καρδιά του QJMotor SRT 450 RX βρίσκεται ένας υγρόψυκτος, δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας 449cc, ο οποίος αποδίδει 48 ίππους στις 9.500rpm (κινούμενος στο άνω άκρο της Α2 κατηγορίας) και συνδυάζεται με κιβώτιο έξι σχέσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η QJMotor εξετάζει και την προσθήκη αυτόματης μετάδοσης (AMT), όπως αυτή που χρησιμοποιείται ήδη στο συγγενές SRK 500 RA, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε αντίστοιχη έκδοση SRT 450 RA.

Η μοτοσυκλέτα βασίζεται σε ένα ατσάλινο πλαίσιο με αφαιρούμενο υποπλαίσιο και αλουμινένιο ψαλίδι, με τροχούς 21 ιντσών εμπρός και 18 ιντσών πίσω, προσανατολισμένους καθαρά στην εκτός δρόμου χρήση, ενώ οι αναρτήσεις προέρχονται από τη Marzocchi και διαθέτουν ρυθμίσεις. Το βάρος χωρίς υγρά ανακοινώνεται στα 177 κιλά και η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ στα χορταστικά 18 λίτρα.

Σε επίπεδο εξοπλισμού, το 450 δείχνει (όπως μας έχει συνηθίσει η QJMotor) πλούσιο για την κατηγορία του. Διαθέτει φωτιστικά σώματα LED, έγχρωμη, κάθετη TFT οθόνη με δυνατότητα συνδεσιμότητας, Traction Control και δικάναλο ABS, φρένα Brembo με ακτινική τετραπίστονη δαγκάνα μπροστά, ακτινωτές ζάντες Cross-Spoke (με tubeless ελαστικά), ρυθμιζόμενη ζελατίνα, θύρα USB, σχάρα αποσκευών, προστατευτικά κάγκελα, χούφτες και ποδιά κινητήρα.

Με δεδομένο ότι η QJMotor έχει ήδη αποδείξει πως μπορεί να προσφέρει μοτοσικλέτες με καλές αποδόσεις, δυνατά περιφερειακά και υψηλό επίπεδο εξοπλισμού σε προσιτό κόστος, η είσοδος του SRT 450 RX στην ευρωπαϊκή αγορά αναμένεται με ενδιαφέρον. Το νέο μοντέλο θα βρεθεί αντιμέτωπο με προτάσεις όπως το best seller CFMoto 450 MT και τα αναμενόμενα BMW F 450 GS και Kawasaki KLE 500. Αν καταφέρει να διατηρήσει την τιμή αγοράς σε ανταγωνιστικά επίπεδα, η QJMotor φαίνεται να έχει στα χέρια της ένα όπλο έτοιμο να ταρακουνήσει την κατηγορία των μικρομεσαίων A2 Adventure.

