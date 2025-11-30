Kymco 2026: Tri-Power τεχνολογία και τρία στρατηγικά μοντέλα

Στην έκθεση του Μιλάνου η Kymco παρουσίασε την παγκοσμίως πρώτη της "Tri-Power Τechnology" σηματοδοτώντας την πρόθεσή της να ηγηθεί με γνώμονα την τεχνολογία αιχμής.

Σε αυτή την πρωτοβουλία πρωταγωνιστούν δύο πρωτοποριακά μοντέλα, το υγρόψυκτο υβριδικό σκούτερ People R Hybrid 125 και το έξυπνο, οικολογικό commuter Agility NX 125. Μαζί τους στο προσκήνιο και το νέο crossover maxi-scooter XTerra 350.

Tri-Power και τι σημαίνει

Αντιδρώντας στην παγκόσμια τάση της ενεργειακής απόδοσης, η Kymco παρουσίασε τη νέα της τεχνολογία Tri-Power. Αυτό το σύστημα δημιουργεί μια εμπειρία υβριδικής οδήγησης μέσω ενός καινοτόμου συντονιστικού μηχανισμού μεταξύ της μπαταρίας και του κινητήρα. Το σύστημα διαθέτει μια ενσωματωμένη γεννήτρια μίζας (ISG) και ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου. Όταν ανιχνεύεται επιτάχυνση, ενεργοποιεί αυτόματα το TPT Boost για ηλεκτρική υποβοήθηση, με αποτέλεσμα ταχύτερες εκκινήσεις, χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και ομαλότερη οδήγηση. Αυτό παρέχει αύξηση ισχύος κατά 0,3 ίππους, βελτίωση 2% στην οικονομία καυσίμου, πιο άμεση απόκριση στο γκάζι και ισχυρότερη επιτάχυνση από στάση.

Επιπλέον, η Kymco παρουσίασε το σύστημα τετραπλής παρακολούθησης, το οποίο παρακολουθεί πάνω από 150 παραμέτρους σε πραγματικό χρόνο για να αποτρέψει αποτελεσματικά ανωμαλίες τάσης, βλάβες κυκλώματος και ζημιές στη μπαταρία, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του αναβάτη. Αυτό συμπληρώνεται από το σύστημα ισορροπίας Trinity, το οποίο κατανέμει με ακρίβεια την ισχύ μεταξύ της μπαταρίας, του ISG και του κινητήρα για να εξασφαλίσει σταθερή, συντονισμένη λειτουργία για μέγιστη απόδοση.

People R Hybrid 125: Υβριδική Ισχύς

Το πολυαναμενόμενο People R Hybrid 125 είναι η κορυφαία επίδειξη της τεχνολογίας Tri-Power σε ένα διεθνές μοντέλο, επαναπροσδιορίζοντας τις αστικές μετακινήσεις με αποτελεσματικότητα και στυλ.

Σχεδιασμός: Tο People R Hybrid 125 διαθέτει αεροδυναμική σχεδίαση, αιχμηρές, τρισδιάστατες γωνίες και εκλεπτυσμένο φωτισμό, σηματοδοτώντας μια νέα εξέλιξη για την κλασική σειρά People.

Επιδόσεις: Σε συνδυασμό με την τεχνολογία Tri-Power και έναν πρόσφατα ανεπτυγμένο υγρόψυκτο κινητήρα 125cc, το scooter επιτυγχάνει συνδυασμένη ισχύ 12,5Ηp. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αύξηση ιπποδύναμης κατά 13,6% και βελτίωση 5% στην επιτάχυνση 0–100 μέτρα (τώρα σε μόλις 8,28 δευτερόλεπτα). Ταυτόχρονα, διαθέτει αύξηση 2,2% στην απόδοση ψύξης και σημαντική μείωση 13,2% στην κατανάλωση καυσίμου.

Χαρακτηριστικά: Το scooter είναι εξοπλισμένο με το σύστημα ψεκασμού 6ης γενιάς της Keihin, έναν πατενταρισμένο σχεδιασμό καναλιού ψύξης νερού και ένα νέο σύστημα CVT με ενσωματωμένο ISG. Οι σύγχρονες ανέσεις περιλαμβάνουν σύστημα Keyless, θύρες φόρτισης USB-A + USB-C, πλήρη φωτισμό LED, πίνακα οργάνων LCD, ευρύχωρο επίπεδο δάπεδο και αποθηκευτικό χώρο μεγάλης χωρητικότητας κάτω από τη σέλα.

Agility NX 125: Η έξυπνη επιλογή

Βασισμένο στη βασική φιλοσοφία της «Έξυπνης Απλότητας», συνδυάζει τις καθαρές γραμμές με την πρακτική λειτουργικότητα.

Οικολογική Απόδοση: Τροφοδοτείται από έναν πρόσφατα ανεπτυγμένο κινητήρα Green Power, ο οποίος επιτυγχάνει μείωση της κατανάλωσης καυσίμου κατά 21% και μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 17%.

Τεχνολογία: Το Agility NX 125 παρουσιάζει τις βασικές τεχνολογίες της Kymco, συμπεριλαμβανομένου ενός «συστήματος καύσης πολλαπλών φορέων, δομής κυλίνδρου offset και ρουλεμάν χαμηλής τριβής», τα οποία μειώνουν αποτελεσματικά την απώλεια ενέργειας.

Ευκολία: Το μοντέλο διαθέτει μια σύγχρονη μονάδα φωτισμού LED, ένα νέο πίνακα οργάνων με οθόνη LCD υψηλής ευκρίνειας, μια θύρα φόρτισης USB Type-C και μια δεξαμενή καυσίμου με εξωτερική πρόσβαση. Η ασφάλεια είναι ύψιστης σημασίας, με την ενσωμάτωση τόσο του ABS όσο και του TCS (Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης).

XTerra 350: Για διαδρομές κάθε μορφής

Ενσαρκώνοντας το πνεύμα του "Urban x Adventure", το XTerra 350 συνδυάζει την απόδοση με την πρακτική αισθητική.

Πλαίσιο & Κινητήρας: Το μοντέλο διαθέτει ένα ατσάλινο πλαίσιο υψηλής ακαμψίας σε συνδυασμό με ανεστραμμένο πιρούνι. Ο μονοκύλινδρος, υγρόψυκτος κινητήρας αποδίδει 28 ίππους και 30Nm ροπής.

Χαρακτηριστικά: Είναι εξοπλισμένο με σύστημα Bosch ABS 10.3 και traction control, έγχρωμη οθόνη TFT 7 ιντσών, φωτιζόμενο χώρο αποθήκευσης 32 λίτρων και θύρα γρήγορης φόρτισης USB-C.

Ένα όραμα για το μέλλον

«Καθώς ο κόσμος επιταχύνει προς την ηλεκτροκίνηση των μεταφορών και αποσκοπεί σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα, η βιομηχανία μοτοσικλετών βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής για όλες τις γενεές», δήλωσε ο κ. Chun-Ping Ko, Πρόεδρος του Ομίλου Kymco. «Μέσω της πρόσφατα αναπτυγμένης τεχνολογίας «Tri-Power» και αυτών των στρατηγικών νέων μοντέλων, η Kymco όχι μόνο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της τρέχουσας αγοράς κινητήρων εσωτερικής καύσης, αλλά και εκπληρώνει τη δέσμευσή της για μετακινήσεις με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Κοιτάζοντας μπροστά, θα συνεχίσουμε να κάνουμε την καινοτομία τον πυρήνα μας, χρησιμοποιώντας το προοδευτικό μας όραμα και τις δυνατότητες Έρευνας και Ανάπτυξης παγκόσμιας κλάσης για να οδηγήσουμε τη βιομηχανία των δικύκλων σε μια νέα εποχή».



