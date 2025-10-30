Morbidelli T502X: Η περιπέτεια σε νέα διάσταση

Ένα adventure-touring μοντέλο που συνδυάζει δύναμη, στιβαρότητα και άνεση για κάθε είδους διαδρομή.

Η Morbidelli, με τη γνωστή της παράδοση στη σχεδίαση και την τεχνολογική καινοτομία, παρουσιάζει το νέο T502X, ένα adventure-touring μοντέλο που συνδυάζει δύναμη, στιβαρότητα και άνεση για κάθε είδους διαδρομή, από την καθημερινή μετακίνηση μέχρι τις μεγάλες αποδράσεις.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά και επιδόσεις

Κινητήρας: Δικύλινδρος 486 cc, που αποδίδει 47 ίππους στις 8.500 σ.α.λ. και ροπή 45 Nm στις 6.750 σ.α.λ., προσφέροντας ομαλή λειτουργία και άμεση απόκριση σε κάθε ταχύτητα. Το 6τάχυτο κιβώτιο διαθέτει slipper clutch για πιο ομαλές αλλαγές, ενώ η κατανάλωση παραμένει χαμηλή χάρη στη σύγχρονη διαχείριση ψεκασμού.

Οι τροχοί 19″ εμπρός και 17″ πίσω με ακτινωτές ζάντες (spoked tubeless) προσφέρουν αντοχή και πρόσφυση σε κάθε επιφάνεια. Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι 43 mm πάχους. Το σύστημα πέδησης της Bosch, με διπλούς εμπρός δίσκους J.Juan 300 mm και πίσω 240 mm, διαθέτει απενεργοποιούμενο ABS για χρήση εκτός δρόμου, ενισχύοντας την ασφάλεια και τον έλεγχο. Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS). Δύο επιλογές οδήγησης για κάθε έδαφος: Standard και Off-Road.

Σχεδίαση με ιταλικό DNA

Το T502X εκφράζει τη φιλοσοφία της Morbidelli με καθαρές γραμμές, επιβλητικό παρουσιαστικό και λειτουργική εργονομία. Η θέση οδήγησης είναι άνετη και φυσική, με ύψος σέλας περίπου 830 mm, ενώ το ρεζερβουάρ των 18 λίτρων επιτρέπει μεγάλη αυτονομία ταξιδιού με κατανάλωση καυσίμου (4.1lt/100Km). Με βάρος 210kg γεμάτο και ισορροπημένη γεωμετρία, το T502X προσφέρει αίσθηση σταθερότητας και ευκολία χειρισμού ακόμα και για αναβάτες με μικρότερη εμπειρία στην adventure κατηγορία.

Ο πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 7” TFT παρέχει πληροφορίες με ευκρίνεια και δυνατότητα συνδεσιμότητας με smartphone, ενώ ο LED φωτισμός σε όλο το σύστημα προσφέρει σύγχρονη αισθητική και άριστη ορατότητα.

Πρακτικότητα και ευελιξία για κάθε αναβάτη

Το Morbidelli T502X έχει σχεδιαστεί για όσους θέλουν ένα πολυδιάστατο μοτοσυκλετιστικό εργαλείο:

Ιδανικό για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων,

Έτοιμο για off-road εξορμήσεις

Απόλυτα λειτουργικό στην πόλη.

Γιατί να επιλέξει κανείς το T502X

Υψηλό επίπεδο εξοπλισμού και τεχνολογίας, σπάνιο για την κατηγορία κυβισμού του.

Άψογη ισορροπία μεταξύ τουριστικής άνεσης και off-road ικανοτήτων.

Ιταλική σχεδίαση που συνδυάζει κομψότητα και πρακτικότητα.

Τιμή: 5.800€

Χρώματα: Μαύρο, Λευκό αναμένεται και το μπλε χρώμα. Έτος Κατασκευής: 2025

Το ολοκαίνουριο T502X είναι διαθέσιμο σε όλο το δίκτυο συνεργατών της Motoway Καμπράνης ΑΕ.