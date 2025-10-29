Από το 2007 είχαμε να δούμε δικύλινδρο Adventure από το Ακάσι. Με το KLE500 επιτέλους πήραν την απόφαση να επιστρέψουν.

Καταπληκτική μοτοσικλέτα το Kawasaki Versys 1100, εξαιρετικό το Versys 650 , αμφότερα μοντέλα διπλής χρήσης αλλά όχι Adventure. Mε ασφάλτινο κατά βάση χαρακτήρα όλα, αλλά οι εποχές αλλάζουν και ο κόσμος ζητάει κάτι πιο περιπετειώδες, που να μη βλέπει χώμα και να αλλάζει πορεία, απεναντίας να μπαίνει σε αυτό και να αλωνίζει.

Το KLE500 του 2026 είναι αυτή ακριβώς η μοτοσικλέτα που έλειπε από τη γκάμα της Kawasaki, με σκληροτράχηλο χαρακτήρα, εμφάνιση Rally, τροχό 21” μπροστά, μεγάλες διαδρομές αναρτήσεων και τρακτερωτά ελαστικά.

Πάει στα σίγουρα;

Πέρυσι το Νοέμβριο και κατά τη διάρκεια της έκθεσης EICMA στο Μιλάνο, η Kawasaki μας είχε δείξει ένα μεγάλο ξύλινο κιβώτιο από το οποίο προεξείχαν ένας τροχός 21” με χωμάτινο ελαστικό και δύο λαιμοί εξάτμισης. Στο πλαϊνό μέρος του εν λόγω κιβωτίου υπήρχε μια επιγραφή που έγραφε “Life’s a rally, ride it. KLE, Est. 1991”, δηλαδή "Η ζωή είναι ένα ράλι, οδήγησέ τη. KLE. Από το 1991”.

Πέραν αυτού άκρα του τάφου σιωπή όσον αφορά στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της επερχόμενης μοτοσικλέτας. Και ένα χρόνο μετά, μέσα από ένα τίζερ της εταιρείας με το ίδιο σλόγκαν, καταλάβαμε ότι την επόμενη εβδομάδα το πρότζεκτ θα γίνει πραγματικότητα. Βέβαια, όλοι μας περιμέναμε κάτι μεγαλύτερο σε κυβικά, πολλοί από εμάς πιστεύαμε σε κάτι που θα χρησιμοποιούσε τον κινητήρα του Versys 650, αυτούσιο ή υπερκυβισμένο.

Πέσαμε έξω, η Kawasaki αποφάσισε να μπει στο χορό των μικρομεσαίων Adventure με ένα μοντέλο που κινείται από έναν δικύλινδρο εν σειρά των 451cc, τον ίδιο που ξέρουμε από το γυμνό Ζ500 και το supersport Ninja 500. H ιπποδύναμη δεν αναφέρεται πουθενά αλλά το βέβαιο είναι πως θα κυμαίνεται στα όρια των διπλωμάτων οδήγησης Α2, δηλαδή μάξιμουμ 47Hp.

Η πράσινη εταιρεία δεν θέλησε να τολμήσει την είσοδό της σε μεγαλύτερη κατηγορία, τουλάχιστον προς το παρόν, θέλοντας προφανώς να βαδίσει πάνω σε μια επιτυχημένη συνταγή, αφού, ως γνωστόν, το KLE500 πρώτης γενιάς μεγαλούργησε σε πωλήσεις τα 16 χρόνια που ήταν κοντά μας (1991-2007).

Που απευθύνεται η νέα Kawasaki KLE500;

Είναι ξεκάθαρο πως το νέο KLE θα ανταγωνιστεί το κυρίαρχο μοντέλο της κατηγορίας (λέγε με CFMoto 450MT), αλλά και να κλέψει πωλήσεις από άλλα best sellers όπως το Voge DS525X και το Honda NX500, στοχεύοντας σε ένα κοινό που θέλει να βρεθεί πίσω από το τιμόνι μιας πραγματικής On/Off μοτοσικλέτας χωρίς να ξοδέψει τα μαλλιά της κεφαλής του. Μια μοτοσικλέτας “εύκολης”, ελαφριάς και με πολλές δυνατότητες, που να μπορεί κανείς να κυκλοφορεί καθημερινά σε αστικό ή/και υπεραστικό περιβάλλον, ενώ να δύναται να κάνει και τα πρώτα του βήματα εκτός δρόμου. Και όπως μας λέει η ίδια η Kawasaki: “Η νέα μοτοσικλέτα περιπέτειας KLE500 με στυλ ράλι είναι έτοιμη να αποκαλύψει νέους ορίζοντες”.

Πλαίσιο χωροδικτύωμα, εμφάνιση Rally

Το νέο KLE χρησιμοποιεί ένα ατσάλινο πλαίσιο χωροδικτύωμα και η Kawasaki ισχυρίζεται ότι προσφέρει την απαιτούμενη ακαμψία και αντοχή στη σκληρή χρήση. Συνεργάζεται με ένα υποπλαίσιο ομοίως χωροδικτύωμα, το οποίο όμως δεν προσθαφαιρείται και είναι κρίμα γιατί μιλάμε για μία μοτοσικλέτα Adventure.

Από την άλλη, το τελικό της εξάτμισης δείχνει να έχει ξεχαστεί εκεί από κάποιο μοντέλο δρόμου, κάλλιστα θα μπορούσαν να το είχαν τοποθετήσει ψηλότερα και απορώ γιατί δεν το έκαναν. To υπόλοιπο πακέτο πάντως ταιριάζει με τον όρο Rally που θέλει να προσδώσει η Kawasaki στο νέο KLE, με τη μοτοσικλέτα να αντλεί σχεδίαση από αυτές που αγωνίζονται στο ράλι Ντακάρ.

Δείτε το ψηλό φέρινγκ με τη μηχανικά ρυθμιζόμενη σε τρεις θέσεις ζελατίνα και το τοποθετημένο ψηλά ρεζερβουάρ των 16 λίτρων γιατί είναι αυτά που παραπέμπουν στους αγώνες αντοχής εκτός δρόμου. H όλη εργονομία εμπνέεται από τα motocross KX, έτσι ώστε να προσφέρει φυσική στάση σώματος τόσο σε καθιστή όσο και σε όρθια οδήγηση. Η Kawasaki προσφέρει τέσσερις διαφορετικές ρυθμίσεις σέλας με το σύστημα ERGO-FIT, επιτρέποντας σε κάθε αναβάτη να βρει τη θέση που του ταιριάζει ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Ηλεκτρονικά δεν έχει πολλά

Πέραν του ρυθμιζόμενου ABS και της οθόνης με τη συνδεσιμότητα, το νέο KLE αποδεικνύεται ιδιαίτερα σπαρτιάτικο σε σχέση με αυτά που μας έχει συνηθίσει η κατηγορία. Δεν υπάρχουν οδηγικά προγράμματα, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, keyless, cruise control, quickshifter, θερμαινόμενα γκριπ κλπ, μάλλον σε μια προσπάθεια να κρατηθεί η τιμή της μοτοσικλέτας σε προσιτό επίπεδο.

Χωμάτινα χαρακτηριστικά

Το KLE500 είναι εξοπλισμένο με αλουμινένιους ακτινωτούς τροχούς τροχών 21” μπροστά και 17” πίσω, που φοράνε ελαστικά για χρήση εκτός δρόμου (IRC GP-410). Είναι με σαμπρέλλες και αυτό δείχνει περίεργο αν αναλογιστούμε το ρόλο της μοτοσικλέτας.

Οι αναρτήσεις προέρχονται από την ΚΥΒ και αφορούν σε ανεστραμμένο πιρούνι cartridge και μονό αμορτισέρ Uni-Trak με ρυθμιζόμενη την προσφόρτιση του ελατηρίου του. Οι διαδρομές που προσφέρουν στα 200 και 190mm αντίστοιχα υπόσχονται εύκολα περάσματα στα δύσκολα περάσματα.

Για το φρενάρισμα φροντίζουν δύο δίσκοι των 300 και 230mm της Nissin με συμβατικές διπίστονες δαγκάνες. Υπάρχει και δικάναλο ABS με δυνατότητα απενεργοποίησης, χωρίς να ξέρουμε αν αυτό γίνεται μόνο στον πίσω τροχό ή και στους δύο.

Εξοπλισμός

Προβολέας και πίσω φωτιστικό είναι Led, ενώ η οθόνη μια απλή υγρών κρυστάλλων (LCD) που όμως δέχεται συνδεσιμότητα με κινητό μέσω της εφαρμογής της Kawasaki. Μέσω αυτής είναι δυνατή η πρόσβαση σε μια σειρά από λειτουργίες πέραν των τυπικών, όπως αρχείο καταγραφής διαδρομών, πλοήγηση, ακόμη και φωνητικές εντολές.

Έκδοση SE

H Kawasaki προσφέρει και μία δεύτερη έκδοση του μοντέλου ονόματι SE (Special Edition), στο βασικό εξοπλισμό της οποίας προστίθενται φλας LED, οθόνη TFT, ψηλότερη ζελατίνα φέρινγκ, χούφτες χεριών και αλουμινένια προστατευτική ποδιά κινητήρα. Εννοείται ότι όλα αυτά μπορούν να τοποθετηθούν και στην απλή έκδοση μετά την αγορά.

Υπάρχουν και εξτρά αξεσουάρ

Οι νέοι ιδιοκτήτες των KLE500 και KLE500 SE έχουν στη διάθεσή τους μία λίστα από after market γνήσια αξεσουάρ, που περιλαμβάνουν σχάρα, βαλίτσες top case και πλαϊνές, θερμαινόμενα γκριπ, θύρα USB Type-C, LED προβολείς ομίχλης, κεντρικό σταντ, προστατευτικό ψυγείου, βάση GPS και ένα τελικό εξάτμισης τιτανίου της Akrapovic με carbon προστατευτικό.

Επιλογές Χρωμάτων

H απλή έκδοση θα διατίθεται σε ένα μόνο χρώμα, συγκεκριμένα Μεταλλικό Γκρι Άνθρακα / Μαύρο, ενώ το SE σε τρεις: Λευκό Pearl Blizzard, Γκρι Pearl Storm, Μεταλλικό Μπλε Πράσινο.