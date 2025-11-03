Triumph Trident 800 2026: Η τρίαινα μεγαλώνει και αγριεύει (vid)

Ο χορός των νέων μοντέλων συνεχίζεται για την Triumph και αυτή τη φορά αφορά σε μια τελείως νέα μοτοσικλέτα στην κατηγορία των Roadsters

Mε το νέο Trident 800 η Triumph ελπίζει ότι θα γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του ακραίου streetfighter Street Triple RS των 130 ίππων και τoυ προσιτού entry level Trident 660 των 81. Παρά το γεγονός ότι μοιράζεται το όνομά του με το 660, η εταιρεία από το Hinckley επιμένει ότι «δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα Trident 660 με μεγαλύτερο κινητήρα». Για το σκοπό αυτό, δηλώνουν πως έχουν αναθεωρήσει το πλαίσιο, έχουν αναβαθμίσει την ανάρτηση και έχουν αναπτύξει ολοκαίνουργια συστήματα σε εισαγωγή και εξάτμιση.

Δυνατός ο κινητήρας

Ο τρικύλινδρος κινητήρας Euro5+ των 798cc είναι νέος και τον πρωτοείδαμε στο επίσης νέο Tiger 800 Sport του 2025. Οι τιμές ιπποδύναμης και ροπής παραμένουν ίδιες, δηλαδή 115Hp στις 10.750rpm και 84Nm στις 8.500rpm. Διαθέτει σφυρήλατο στρόφαλο και μπιέλες, έμβολα υψηλής συμπίεσης, όλα σχεδιασμένα για μεγιστοποίηση της απόδοσης και της αντοχής, ενώ επανασχεδιασμένο είναι το φιλτροκούτι και η εισαγωγή αέρα. Το ηλεκτρονικό γκάζι επιτρέπει την εφαρμογή τριών οδηγικών προγραμμάτων (Rain, Road, Sport), με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό να περιλαμβάνει μονάδα μέτρησης αδράνειας 6 αξόνων, Optimised Cornering ABS και Traction Control, Triumph Shift Assist (quickshifter+/-), συνδεσιμότητα Bluetooth, φλας αυτοακύρωσης και Cruise Control. Μέσω της εφαρμογής My Triumph και μίας οθόνης TFT 3,5” ο αναβάτης έχει στη διάθεσή του έλεγχο μουσικής, κλήσεων και πλοήγησης στροφή προς στροφή. Ο φωτισμός είναι full LED και ο προβολέας διαθέτει λειτουργία DRL.

Αλλάζει κάτι άλλο σε σχέση με το 660;

Η Triumph περιγράφει το 800 ως μοντέλο με «ολοκαίνουργιο πλαίσιο», χωρίς να προβαίνει σε περαιτέρω πληροφόρηση. Εμείς ρίξαμε μια ματιά στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της μοτοσικλέτας και δεν είδαμε διαφορές, οπότε μάλλον κατασκευαστικά θα εννοεί. Θα του έχουν κάνει δηλαδή ενισχύσεις σε καίρια σημεία προκειμένου να ανταποκριθεί έτσι όπως πρέπει στη σημαντικά μεγαλύτερη ιπποδύναμη. Πάντως παραμένει περιμετρικό, ατσάλινο, σωληνωτό. Πέραν του κινητήρα, αυτά που σίγουρα έχουν αλλάξει, πάντα σε σχέση με το 660, είναι η ανάρτηση και τα φρένα. Πιρούνι και αμορτισέρ εξακολουθούν να προέρχονται από τη Showa, μόνο που πλέον είναι αμφότερα πλήρως ρυθμιζόμενα. Οι δίσκοι μπροστά παραμένουν διαμέτρου 310mm, αλλά οι δαγκάνες είναι πλέον ακτινικές τετραπίστονες και όχι συμβατικές διπίστονες. Λογική κίνηση αν αναλογιστούμε ότι μιλάμε για 34 περισσότερα άλογα, έτσι δεν είναι;

Τέλος, αλλαγή βλέπουμε και στη διάμετρο του πίσω δίσκου, η οποία έχει μικρύνει στα 220mm (από 255). Το ύψος της σέλας είναι κατά 5mm ψηλότερο από το αντίστοιχο του 660 (810 έναντι 805) και το βάρος 8 κιλά παραπάνω (198 έναντι 190 με όλα τα υγρά). Η σέλα είναι πλέον μονοκόματη με περισσότερο αφρώδες υλικό σε κάθε σημείο, η σχεδίαση των λαιμών της εξάτμισης έχει διαφοροποιηθεί, μια αεροδυναμική καρίνα έχει προστεθεί κάτω από τον κινητήρα και μία μικρή μάσκα στον προβολέα. Πολλοί, τέλος, είναι αυτοί που θα γκρινιάξουν για το τελικό της εξάτμισης, που πλέον είναι παραδοσιακά τοποθετημένο δίπλα στο ψαλίδι και όχι κάτω από αυτό. Ίσως όμως παρηγορηθούν ρίχνοντας μια ματιά στον κατάλογο των αξεσουάρ που προσφέρει η Triumph, γιατί εκεί θα ανακαλύψουν ένα τελικό τιτανίου από την Akrapovič.

Η δήλωση

Steve Sargent, Chief Product Officer της Triumph: «Η απίστευτη δημοτικότητα του Trident 660 και του Street Triple 765 RS μας έχει δείξει πόσο πολύ εκτιμούν οι αναβάτες σε αυτήν την κατηγορία μια συναρπαστική, εμπνευσμένη από αυτοπεποίθηση οδήγηση, γεμάτη χαρακτήρα και τεχνολογία. Με την κυκλοφορία του Trident 800 πήραμε αυτή τη νικηφόρα φόρμουλα και τη βελτιώσαμε, προσφέροντας ακόμη περισσότερες δυνατότητες και ενθουσιασμό που εστιάζουν στο δρόμο. Με το Trident 800 έχουμε επικεντρωθεί στην παροχή του είδους της απόδοσης και του χαρακτήρα που επιθυμούν οι αναβάτες στον πραγματικό κόσμο. Αυτή η μοτοσικλέτα ανοίγει την πόρτα σε ένα εντελώς νέο κοινό αναβατών που αναζητούν μια διασκεδαστική, γεμάτη αδρεναλίνη οδήγηση».

Οι αντίπαλοι

Αρχικά επιτρέψτε μας να εκφράσουμε τη χαρά μας όλοι οι συντάκτες του gMotion για το γεγονός της πληθώρας πλέον γυμνών μοτοσικλετών επιδόσεων μεσαίου κυβισμού στην αγορά. Είναι μια κατηγορία που γαλούχησε τους περισσότερους μοτοσικλετιστές των δεκαετιών 70-80 και αυτή που έχει αρχίσει να αποκτά νέο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Το Trident 800 καλείται να αντιμετωπίσει καταξιωμένα μοντέλα του ανταγωνισμού, όπως π.χ. το Ducati Monster, το BMW F 900 R, το MV Agusta Brutale 800, το Yamaha MT-09 και το Kawasaki Z900, με την τιμή αγοράς να παίζει καθοριστικό ρόλο για την τελική επιλογή. Η οποία επιλογή είναι όλη δική σας και να είσαστε σίγουροι ότι θα τη χαρείτε όποια κι αν είναι.

Χρώματα, τιμή, άφιξη

Στα 10.990€ και με αναμενόμενη άφιξη το δεύτερο μισό του ερχόμενου Μαρτίου, το νέο Trident 800 φαντάζει σαν μία εξαιρετική αγορά από κάθε άποψη. Το μοντέλο θα διατίθεται με τρεις επιλογές χρωμάτων: Γκρι σταχτί με λεπτομέρειες Diablo Red, Κόκκινο Carnival με γραφιστικές λεπτομέρειες και το κλασσικό Jet Black, ενώ σε κάθε περίπτωση οι ζάντες θα είναι βαμμένες χρυσές.