BMW F 450 GS: Ένας νέος δικύλινδρος ικανός παίκτης σε μια κατηγορία που πουλάει πολύ

Είναι γεγονός, μετά από ένα χρόνο αναμονής το μικρομεσαίο On/Off των Βαυαρών έρχεται το 2026 σε τέσσερις εκδόσεις

Όπως γνωρίζαμε ήδη από το πρωτότυπο που μας είχαν δείξει ακριβώς πριν ένα χρόνο, το μοντέλο βασίζεται σε έναν ολοκαίνουριο δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα 420cc και 48 ίππων, δηλαδή στο όριο της κατηγορίας Α2. Είναι φυσικά υγρόψυκτος, διαθέτει δύο επικεφαλής εκκεντροφόρους και τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο, προσφέρει ροπή 43Nm, ενώ εντύπωση προκαλεί ο λόγος συμπίεσης στο 13:1. Ξεχωριστή επιλογή αποτελεί ο στρόφαλος με μετατόπιση πείρων κατά 135°, κάτι που δίνει ανομοιόμορφους χρόνους ανάφλεξης (225° και 495°) και έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα λειτουργίας και ήχο, κάπου ανάμεσα σε κινητήρες 270° και 180°. Οι διαθέσιμες χαρτογραφήσεις είναι “Rain”, “Road” και “Enduro”, ενώ προαιρετικά προστίθεται η “Enduro Pro” με δυνατότητα απενεργοποίησης του ABS στον πίσω τροχό.

Η BMW υπόσχεται καλή απόδοση σε όλο το φάσμα και περιορισμένους κραδασμούς χάρη στην ύπαρξη αντικραδασμικού άξονα. Το κιβώτιο είναι εξατάχυτο και συνεργάζεται προαιρετικά με Quickshifter (Shift Assistant Pro το λέει ο κατασκευαστής), επιτρέποντας αλλαγές προς πάσα κατεύθυνση χωρίς τη χρήση του συμπλέκτη. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 165 χλμ./ώρα, με μέση κατανάλωση 3,8 λτ./100 χλμ. (σύμφωνα με τη BMW), κάτι που σημαίνει θεωρητική αυτονομία άνω των 350 χιλιομέτρων από το ρεζερβουάρ των 14 λίτρων.

Νέα τεχνολογία για τη BMW αποτελεί ο προαιρετικός αυτόματος συμπλέκτης Easy Ride Clutch (ERC), ένας φυγοκεντρικός μηχανισμός που αποσυμπλέκει αυτόματα στις χαμηλές στροφές, διευκολύνοντας την οδήγηση σε πόλη ή εκτός δρόμου και αποτρέποντας σχεδόν πλήρως το σβήσιμο του κινητήρα.

Το πλαίσιο είναι ατσάλινο χωροδικτύωμα και συνεργάζεται με ψαλίδι αλουμινίου και αναρτήσεις Kayaba που προσφέρουν διαδρομή τροχών στα 180mm μπροστά και πίσω. Το αμορτισέρ διαθέτει ρυθμίσεις προφόρτισης και επαναφοράς, ενώ οι ρυθμίσεις στο πιρούνι διαφοροποιούνται ανάλογα με την έκδοση. Τα φρένα έχουν την υπογραφή της Brembo και αφορούν σε δύο δίσκους (έναν σε κάθε άκρο) που ελέγχονται από δικάναλο ABS Pro. Στην έκδοση Trophy θα υπάρχουν διπλοί δίσκοι μπροστά με τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες. Το μεταξόνιο φτάνει τα 1.465mm και η γωνία κάστερ τις 61,9°, ενώ το ύψος σέλας κυμαίνεται από 830 έως 865mm, ανάλογα με την επιλεχθείσα σέλα. Το συνολικό βάρος της μοτοσικλέτας ανακοινώθηκε στα 178Kg με όλα της τα υγρά.

Στο κομμάτι του εξοπλισμού, το F 450 GS διαθέτει Cornering ABS και Traction Control, έγχρωμη TFT οθόνη 6,5 ιντσών με συνδεσιμότητα και δυνατότητα πλοήγησης, θύρα USB-C και θερμαινόμενα γκριπ. Οι μανέτες και τα μαρσπιέ είναι ρυθμιζόμενα, ενώ τα ελαστικά πέλματα στα μαρσπιέ αφαιρούνται για χρήση σε πιο απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές.

Οι στάνταρ τροχοί είναι χυτοί αλουμινένιοι, με διαστάσεις 19 ιντσών μπροστά (100/90) και 17 ιντσών πίσω (130/80), ωστόσο διατίθενται και tubeless ακτινωτοί τροχοί ως αξεσουάρ, κάτι που πιθανόν να περάσει και σε μελλοντική έκδοση παραγωγής. Με γεμάτο ρεζερβουάρ και βασικό εξοπλισμό, η μοτοσυκλέτα ζυγίζει 178 κιλά, οριακά πάνω από το ελάχιστο όριο των 175 κιλών που επιτρέπεται για την Α2 κατηγορία. Η BMW θα προσφέρει και μια πλούσια γκάμα γνήσιων αξεσουάρ, όπως διαφορετικές σέλες, ζελατίνες, προστατευτικά και βαλίτσες.

Η διάθεση της μοτοσικλέτας αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2026 στη βασική έκδοση και στις πιο εξοπλισμένες Exclusive, Sport και Trophy, με την τιμή έναρξης στην Ελλάδα να υπολογίζεται κάτω από τα 7.000€.