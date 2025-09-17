Αυτονομία άνω των 130 χιλιομέτρων και φόρτιση 20-80% σε 30 λεπτά, για την πρώτη ηλεκτρική μοτοσικλέτα της Honda.

Η Honda είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει λεπτομέρειες για την πρώτη της ηλεκτρική μοτοσικλέτα, η αρχική ενσάρκωση της οποίας παρουσιάστηκε στην έκθεση EICMA 2024 ως EV FUN Concept. Όπως δηλώνει η εταιρεία, το WN7 δοκιμάστηκε σε ευρωπαϊκούς δρόμους για να προσφέρει μια νέα συναισθηματική εμπειρία, που είναι πολύ διαφορετική από τις μοτοσικλέτες με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE), διατηρώντας παράλληλα τα χαρακτηριστικά ενός μοντέλου Honda.

Το μοντέλο μαζικής παραγωγής θα πωλείται με το όνομα Honda WN7, όπου το «W» εμπνέεται από την ιδέα ανάπτυξης του «Be the Wind», με το «N» να σημαίνει «Naked» και το 7 να αποτελεί αναφορά στην κατηγορία ισχύος.

Το Honda WN7 διατηρεί το λεπτό, φουτουριστικό σχεδιασμό του EV FUN Concept και θα προσφέρει αυτονομία άνω των 130 χιλιομέτρων από τη σταθερή μπαταρία ιόντων λιθίου και ευέλικτες επιλογές για να μας απαλλάσσουν από το άγχος της φόρτισης. Θα είναι εφοδιασμένο με ταχεία φόρτιση συμβατή με CCS2, που σημαίνει ότι είναι δυνατή η φόρτιση 20-80% σε μόλις 30 λεπτά, με έναν οικιακό φορτιστή 6kVA σε επιτοίχιο κουτί που ολοκληρώνει μια πλήρη φόρτιση 0-100% σε λιγότερο από 3 ώρες.

Η μοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει εξαιρετικά συναρπαστικές επιδόσεις, χάρη στο βάρος των 217 κιλών και σε ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης (που βασίζεται σε έναν υγρόψυκτο κινητήρα 18kW) που προσφέρει επίπεδο ισχύος παρόμοιο με αυτό μιας μοτοσικλέτας με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) 600cc, πλην όμως με ροπή 100Nm, συγκρίσιμη με μοντέλο ICE 1000cc.

Η 75ετής και πλέον ιστορία της Honda στην ανάπτυξη μοτοσικλετών, η οποία την οδήγησε να φτάσει το ορόσημο των 500 εκατομμυρίων μονάδων το Μάιο του τρέχοντος έτους, σημαίνει ότι απαράμιλλα επίπεδα εμπειρίας και τεχνογνωσίας έχουν ενσωματωθεί στο WN7 για να διασφαλιστεί ότι οι κλασικές ιδιότητες της Honda, όπως η ισορροπία, η σταθερότητα και η απόλυτη απόλαυση, είναι πλήρως εμφανείς. Πλήρεις τεχνικές λεπτομέρειες και προδιαγραφές της μοτοσικλέτας θα είναι διαθέσιμες στην EICMA 2025, αυτό που γνωρίζουμε είναι πως τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν μια οθόνη TFT πέντε ιντσών με συνδεσιμότητα RoadSync και αποκλειστικά μενού EV, καθώς και φωτισμό LED μπροστά και πίσω.

Οι πελάτες που ενδιαφέρονται για το WN7 προσκαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Honda, μέσω της οποίας θα παρουσιαστούν στον τοπικό τους

αντιπρόσωπο για να κάνουν προπαραγγελία. Όλοι οι πελάτες που θα κάνουν προπαραγγελία πριν από τις 4 Νοεμβρίου θα λάβουν μια δωρεάν τσάντα σέλας.