Ποιοι είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι οδηγοί της Formula 1 για τη φετινή χρονιά και σε ποια θέση είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής.

Η λίστα των πιο καλοπληρωμένων οδηγών της Formula 1 για το 2025 αποκαλύφθηκε από το αξιόπιστο Forbes. Ο Μαξ Φερστάπεν παραμένει στην κορυφή με τις μεγαλύτερες απολαβές παρά την απώλεια του τίτλου.

Η οικονομική ψαλίδα μεταξύ των κορυφαίων ονομάτων επιβεβαιώνει ξανά πως οι μεγάλες ομάδες επενδύουν ασύλληπτα ποσά για να εξασφαλίσουν τους καλύτερους οδηγούς στο grid. Ωστόσο ορισμένες δεν φροντίζουν να δημιουργήσουν το μονοθέσιο που αναλογεί στα «βαριά» αυτά ονόματα.

Οι Φερστάπεν και Χάμιλτον οδηγούν την κούρσα

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν προηγείται με συνολικές απολαβές 76 εκατ. δολαρίων, εκ των οποίων τα 65 εκατ. προέρχονται από τη βασική του αμοιβή στη Red Bull Racing. Τα υπόλοιπα καλύπτονται από μπόνους απόδοσης, επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση στην αυστριακή ομάδα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Λιούις Χάμιλτον με 70,5 εκατ. δολάρια, παρά την ιδιαίτερα δύσκολη πρώτη του χρονιά στη Ferrari, όπου δεν ανέβηκε ούτε μία φορά στο βάθρο και τερμάτισε έκτος στο πρωτάθλημα οδηγών. Ωστόσο ο Βρετανός έχει ως παρηγοριά τη νίκη στον Αγώνα Σπριντ της Κίνας.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής αρκετά πίσω

Ο Λάντο Νόρις, ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025, βρίσκεται στην τρίτη θέση με 57,5 εκατ. δολάρια. Παρά το γεγονός ότι κατέκτησε τον τίτλο, η βάση του συμβολαίου του (18 εκατ.) υστερεί σημαντικά σε σχέση με Φερστάπεν και Χάμιλτον — ωστόσο τα μπόνους σχεδόν άγγιξαν τα 40 εκατ., οδηγώντας τον σε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Η McLaren αναμένεται να αναπροσαρμόσει ανοδικά το συμβόλαιό του μετά τον τίτλο.

Ο Όσκαρ Πιάστρι ακολουθεί στην τέταρτη θέση με 37,5 εκατ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας πως τα μπόνους που περιλαμβάνουν το συμβόλαιό του εκτοξεύουν το μισθό του. Ο Σαρλ Λεκλέρ «κλειδώνει» την πέμπτη θέση με 30 εκατ. δολάρια και πρόκειται για τον βασικό μισθό, χωρίς μπόνους για το 2025.

Ο Φερνάντο Αλόνσο βρίσκεται έκτος με 26,5 εκατ. δολάρια, μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ (26 εκατ. δολάρια) και τον Λανς Στρολ (13,5 εκατ. δολάρια). Την πρώτη 10άδα συμπληρώνουν οι Κάρλος Σάινθ της Williams και Κίμι Αντονέλι της Mercedes.

Όπως αναφέρει το Forbes, τα παραπάνω ποσά είναι εκτιμήσεις.

Οι μισθοί των οδηγών της F1 για το 2025