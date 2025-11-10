VOGE RR660S: Νέο μέλος σε μια κατηγορία που αναγεννιέται

Η πρώτη τετρακύλινδρη μοτοσυκλέτα της Voge ανήκει στην κατηγορία Supersport και είναι εφοδιασμένη με όλα όσα χρειάζονται για να τραβήξει την προσοχή ενός ολοένα αυξανόμενου κοινού.

Το πρωτότυπο που μας είχε δείξει ο Κινεζικός κολοσσός το 2023 -και έβγαλε στις ασιατικές αγορές την επόμενη χρονιά- μόλις παρουσιάστηκε επίσημα στην τελική του “διεθνή” μορφή κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης μοτοσυκλέτας EICMA του Μιλάνου. Αυτό σημαίνει πως θα κυκλοφορήσει και στην Ευρώπη, καθόσον συμμορφώνεται με το Euro5+, άρα θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα το δούμε και στη χώρα μας λίαν συντόμως. Αρχικά η Voge το είχε παρουσιάσει σαν RR666S, πλην όμως και για ευνόητους λόγους θα βγει στην παραγωγή σαν RR660S, όντας μια μοτοσυκλέτα που θα μυήσει πολλούς νέους αναβάτες στην τέχνη της σπορ οδήγησης και θα ξοδέψει πολύ χρόνο στα κατά τόπους track days.

Προσωπικά είχα την ευκαιρία να αποκτήσω μια πρώτη οδηγική επαφή μαζί του τον περασμένο Μάρτιο, όταν και βρέθηκα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στην Κίνα. Οι συνθήκες δεν ευνοούσαν έτσι ώστε να βγάλω κάποια ασφαλή συμπεράσματα, καθόσον η οδήγησή του έγινε σε μια μικρή σε μήκος και χωρίς μεγάλη ευθεία πίστα δοκιμών. Αυτό που μου έχει μείνει είναι το ιδιαίτερα μικρό μέγεθος του RR, που μου έδωσε την αίσθηση ότι βρισκόμουν πάνω σε ένα πολύ μικρότερο σε κυβισμό μοντέλο. Ο κατασκευαστής ισχυρίζεται ότι οι διαστάσεις του κινητήρα είναι κατά 10% μικρότερες σε σχέση με αυτόν του άμεσου ανταγωνισμού (λέγε με Honda CBR650R).

“Φτεράκια” και στάθμη θορύβου

Το μοντέλο παραγωγής διαφέρει σε δύο καίρια σημεία σε σχέση με το πρωτότυπο: - To μονόμπρατσο ψαλίδι έχει δώσει τη θέση του σε ένα ασύμμετρο αλουμινένιο με δύο μπράτσα και το “κοντό” τελικό της εξάτμισης έχει αντικατασταθεί από ένα μακρύτερο πλέον συμβατικής μορφής και σχεδίασης. Από την άλλη, το 660 διαθέτει στο βασικό του εξοπλισμό αεροδυναμικά φτεράκια στο εμπρός τμήμα του φέρινγκ, μονάδα αδρανειακής μέτρησης (IMU), οδηγικά προγράμματα, Cornering ABS, quickshifter +/-, ρυθμιζόμενο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, Launch Control για σίγουρες εκκινήσεις, μια μεγάλη οθόνη TFT με τηλεμετρία, πλήρη φωτισμό LED, θύρα USB και ..ρυθμιζόμενη στάθμη θορύβου κινητήρα!

Τα πρώτα φορτίζουν με δύναμη περίπου τριών κιλών το μπροστινό τμήμα όταν η μοτοσυκλέτα κινείται με 120 χλμ/ώρα, με την οθόνη να δίνει πληροφόρηση για γυρολόγια, μέγιστη γωνία κλίσης, δυνάμεις G σε επιταχύνσεις/επιβραδύνσεις κλπ. Τώρα και όσον αφορά στη δυνατότητα μέσω ενός μπουτόν στο τιμόνι να ρυθμίζεται το επίπεδο του θορύβου, ομολογώ πως αυτό είναι κάτι που δεν το έχω ξαναδεί στο παρελθόν, τουλάχιστον σε μοντέλα εμπορίου. Και από τη στιγμή που το 660 προορίζεται για σπορ χρήση, ο αναβάτης είναι στην ευχάριστη θέση να μπορεί να ρυθμίζει τα μαρσπιέ τόσο σε ύψος (κατά 25mm) όσο και σε μήκος (κατά 30mm). Ρυθμιζόμενα όμως είναι τόσο η σέλα (σε τρία επίπεδα) όσο και τα κλιπόν, καθιστώντας το 660 ιδανικό σύντροφο στα λαοφιλή track days!

Τα χαρακτηριστικά θυμίζουν ..Honda CBR

Η μοτοσυκλέτα διαθέτει τετρακύλινδρο εν σειρά κινητήρα (2ΕΕΚ, 16βάλβιδος) χωρητικότητας 663 κ.εκ. και απόδοσης σχεδόν 100 ίππων στις 11.500 σ.α.λ. (99,2 για την ακρίβεια). Η ροπή αγγίζει τα 64Nm στις 10.000 στροφές και το κόκκινο του στροφόμετρου βρίσκεται στις 13.000. Με διάμετρο εμβόλου στα 67mm και διαδρομή στα 47, κατασκευαστικά θυμίζει τον αντίστοιχο τετρακύλινδρο του Honda CBR650R. Πανομοιότυπο είναι και το μεταξόνιο στα 1.448mm, επιβεβαιώνοντας πως άμεσος αντίπαλος του 660 δεν είναι άλλος από το μοντέλο της Honda. Πέρυσι το Μάϊο, σε μια παρουσίαση που έκανε το εργοστάσιο σε αντιπροσώπους του και άγνωστο πως διέρρευσε στο διαδίκτυο, μάθαμε πως στα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας υπάρχουν μοντέλα που μεταξύ άλλων θυμίζουν έντονα αντίστοιχες προτάσεις τόσο της BMW όσο και της Honda. Όσον αφορά στο γερμανικό εργοστάσιο, όλοι πλέον ξέρουμε τη στενή σχέση που έχει με τη Loncin/Voge εδώ και πολλά χρόνια, αλλά στην περίπτωση της Honda έχουμε να κάνουμε με κάτι τελείως νέο και μένει να δούμε την υλοποίηση της όλης “κλωνοποίησης”.

Σύμφωνα με τη Voge, η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα γίνεται σε 3,5 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 235 χλμ/ώρα. Υπάρχουν δύο προγράμματα οδήγησης (Normal και Sport), με τη δύναμη που βγαίνει στο δρόμο να ελέγχεται από ρυθμιζόμενο σύστημα πρόσφυσης. Η πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση προέρχεται από την KYB (Kayaba) και τα φρένα από τη Brembo (μπροστά) και τη Nissin (πίσω), περιλαμβάνοντας τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες μπροστά.

Ησυχία; Φασαρία; Εσείς διαλέγετε

Εκεί όπου η μοτοσυκλέτα της Voge διαφέρει από οτιδήποτε άλλο βλέπουμε στους δρόμους είναι η ρύθμιση της στάθμης του ήχου που εκπέμπει η εξάτμιση, κάτι που προφανώς γίνεται μέσω κλαπέτου στο τελικό. Με αυτόν τον τρόπο η μοτοσυκλέτα μπορεί να κυκλοφορεί “ήσυχη” στους δημόσιους δρόμους και “απελευθερωμένη” στις πίστες! Επίσης, είναι προφανές ότι αλλάζοντας τη γωνία του εν λόγω κλαπέτου θα αλλάζει και ο τρόπος απόδοσης του τετρακύλινδρου, χωρίς προς το παρόν να έχουμε κάποια σχετική πληροφόρηση από το εργοστάσιο. Εμείς φανταζόμαστε μια μεστή ροπάτη απόδοση όταν το κλαπέτο δείχνει κυκλοφορία στο δρόμο και απελευθέρωση αλόγων στις υψηλές στροφές όταν δείχνει πίστα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τιμή, χρώματα και εξοπλισμό δεν έχουμε για την ώρα, με το μοντέλο να αναμένεται στη χώρα μας μέσα στο 2026.

