Σαν Σήμερα: Η McLaren βρήκε τον αντικαταστάτη του Αλόνσο (vid)

Σαν σήμερα το 1947, ο επιχειρηματίας και οδηγός αγώνων Μπιλ Φρανς Sr. οργάνωσε μια συγκέντρωση με άλλους συναθλητές και παράγοντες στο ξενοδοχείο Στρίμλαϊν, στην παραλία Ντεϊτόνα της Φλόριντα. Η συγκέντρωση αυτή κατέληξε στη δημιουργία της Εθνικής Ομοσπονδίας για τους αγώνες stock αυτοκινήτων, NASCAR, με το αντίστοιχο πρωτάθλημα να επισημοποιείται στις 21 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Από το 1953, οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες των ΗΠΑ ξεκίνησαν να επενδύουν μεγάλα ποσά στα αγωνιστικά τμήματα του NASCAR, κατασκευάζοντας γρηγορότερα αυτοκίνητα με στόχο την αύξηση της δημοτικότητάς τους.

Σαν σήμερα το 1977, γεννήθηκε ο σύγχρονος θρύλος των αγώνων αντοχής, Ρομέν Ντουμά. Ο Γάλλος κέρδισε στις 24 Ώρες Λε Μαν για πρώτη φορά το 2010 για την Audi ως δανεικός από την Porsche, μαζί με τους Τίμο Μπέρνχαρντ και Μάικ Ρόκενφέλερ. Η δεύτερη νίκη του στο Σαρτ ήρθε το 2016 με την ομάδα της Porsche, ύστερα από μια αποκαρδιωτική ατυχία της Toyota στον τελευταίο γύρο του αγώνα. Χάρη στο θρίαμβο αυτόν και στη νίκη του στις 6 ώρες του Σίλβερστον με τους Νιλ Γιάνι και Μαρκ Λιμπ, ο Ντουμά κατέκτησε τον τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αγώνων Αντοχής (WEC) για εκείνη τη χρονιά. Ο Γάλλος έχει επίσης αποτελέσει, εδώ και πολλά χρόνια, μια πολύ αξιόπιστη λύση οδηγού για την Porsche και στα αυτοκίνητα GT, κατακτώντας νίκες σε όλους τους θεσμούς που έχει αγωνιστεί.

Σαν σήμερα το 1979, ο Μπιόρν Βάλντεγκαρντ τερμάτισε δεύτερος στο Ράλλυ Ακτής Ελεφαντοστού και πήρε τον τίτλο στο παρθενικό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC). Ο Σουηδός, έχοντας πανηγυρίσει τη νίκη στα Ράλλυ Ακρόπολις και Καναδά, καθώς επίσης και τέσσερις δεύτερες θέσεις, συγκέντρωσε αρκετούς βαθμούς για να γράψει ιστορία στη διοργάνωση.

Σαν σήμερα το 1993, γεννήθηκε ο Αντόνιο Τζοβινάτσι. Ο Ιταλός έκανε ένα απροσδόκητο ντεμπούτο στην F1 το 2017 με την Sauber, στη θέση του τραυματία Πασκάλ Βερλάιν. Μπορεί οι πρώτες του εμφανίσεις να επισκιάστηκαν από κάποια ατυχήματα, αλλά η ταχύτητά του τού εξασφάλισε θέση δοκιμαστή στη Sauber, την Haas αλλά και την Ferrari. Το 2019, η Sauber τον επανέφερε και ο Τζοβινάτσι αποτέλεσε επίσημο οδηγό της (πλέον μετονομασμένης σε Alfa Romeo) ελβετικής ομάδας, μέχρι τα τέλη του 2021. Το 2023 ο Ιταλός ήταν επίσημος οδηγός της Ferrari στο WEC και κατέκτησε τη νίκη στις 24 Ώρες Λε Μαν μαζί με τους Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι και Τζέιμς Καλάντο.

Σαν σήμερα το 2007, η ομάδα της McLaren επισημοποίησε τον Κοβαλάινεν ως δεύτερο οδηγό της στην F1 για τη σεζόν του 2008, ύστερα από την άκρως άδοξη αποχώρηση του Φερνάντο Αλόνσο. Παρά την εντυπωσιακή πρώτη χρονιά του στη Renault, ο Φινλανδός δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί τον πολλά υποσχόμενο Λιούις Χάμιλτον και άφησε τη McLaren μετά από μόλις δύο σεζόν.

