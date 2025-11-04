Aprilia SR GT 400: Οι Ιταλοί μπαίνουν δυναμικά στα μεσαία adventure scooter

Το SR GT 400 είναι ένα crossover που φέρνει τη φιλοσοφία σχεδιασμού, την καινοτομία και την τεχνογνωσία που έχουν καταστήσει την Aprilia σύμβολο στον κόσμο των σκούτερ, τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου.

Το νέο Aprilia SR GT 400 δεν δέχεται ημίμετρα, στοχεύοντας να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία για το στυλ και την τεχνολογία του, καθώς και σε όλους τους τομείς που αναζητά κάθε μοτοσικλετιστής σε ένα δίτροχο: συγκινήσεις, διασκέδαση και οδηγική απόλαυση. Συνδυάζει ένα επιμελώς σχεδιασμένο πλαίσιο, από τους ίδιους μηχανικούς που υπογράφουν τις μοτοσικλέτες της εταιρείας. Εκεί φωλιάζει ένας ισχυρός 4βάλβιδος υγρόψυκτος μονοκύλινδρος κινητήρας 400cc που αποδίδει 36 ίππους. Με βάρος μόλις 186 κιλά σε κατάσταση λειτουργίας, το SR GT 400 βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας του όσον αφορά στην αναλογία ισχύος προς βάρος.

Τολμηρός σχεδιασμός και χαρακτήρας

Το κέντρο σχεδιασμού της φίρμας του Νοάλε εμπνεύστηκε την εμφάνιση του SR GT 400 από τις supersport μοτοσικλέτες της εταιρείας και το αποτέλεσμα τονίζει μια έντονη προσωπικότητα που εκφράζει δυναμισμό χάρη στις αιχμηρές γραμμές που θυμίζουν μοτοσικλέτα enduro. Το μπροστινό μέρος φιλοξενεί ένα τριπλής στάθμης φωτιστικό σώμα LED, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των σπορ μοτοσικλετών της Aprilia. Ο ανεμοθώρακας σε κάθετη διάταξη προσδίδει στυλ κατασκευής εκτός δρόμου, προσφέροντας και δυνατότητα ρύθμισης σε πέντε θέσεις. Tp ΣΡ ΓΤ από το πλάι αποπνέει μια ισχυρή αίσθηση δυναμισμού, με μειωμένους προβόλους και έντονες γραμμές που αναδεικνύουν σπορ πνεύμα. Η κεντρική σήραγγα στεγάζει το ρεζερβουάρ καυσίμου και συνδέει το μπροστινό και το πίσω μέρος, δίνοντας στο SR GT εικόνα μοτοσικλέτας. Το πίσω φωτιστικό σώμα είναι πλήρως ενσωματωμένο στη βάση της πινακίδας κυκλοφορίας, αφήνοντάς την εντελώς ελεύθερη, θυμίζοντας τα ψηλά φτερά των μοτοσικλετών enduro.

Πλαίσιο 100% Aprilia

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με τα υψηλότερα πρότυπα, το πλαίσιο από χάλυβα υψηλής αντοχής προσφέρει μια προσέγγιση τύπου μοτοσικλέτας. Με τροποποιήσεις στο σχεδιασμό και τη διατομή των σωλήνων, οι τεχνικοί της Aprilia κατάφεραν να επιτύχουν εξαιρετικά υψηλή ακαμψία, ενισχύοντας την ακρίβεια οδήγησης, την αίσθηση του μπροστινού μέρους και τη σταθερότητα. Αυτό επέτρεψε να γίνει μια ακόμη ριζοσπαστική επιλογή: μειωμένη γωνία τιμονιού που μειώνει το ίχνος, για μέγιστη ευελιξία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια ασφαλή και ευχάριστη οδήγηση, χάρη στην τέλεια ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και σταθερότητας. Η ανάρτηση είναι επίσης εμπνευσμένη από το σύμπαν της μοτοσικλέτας: το μπροστινό μέρος είναι εξοπλισμένο με ένα ανεστραμμένο πιρούνι 41mm με αξιοπρεπή διαδρομή 120mm. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, αναπτύχθηκε μια συγκεκριμένη βαθμονόμηση για να διασφαλιστεί ο τέλειος βαθμός στήριξης για σπορ οδήγηση, προσφέροντας άνεση και καλή απορρόφηση των χτυπημάτων ακόμη και στους πιο δύσκολους δρόμους.

Το ίδιο ισχύει και για το πίσω μέρος του SR GT 400, όπου βρίσκονται δύο αμορτισέρ με ξεχωριστό δοχείο αζώτου, ρυθμιζόμενη προφόρτιση και διαδρομή 120mm. Ένας άλλος βασικός στόχος αυτού του έργου ήταν η μείωση του βάρους: το πλαίσιο, ο κινητήρας και οι ζάντες αλουμινίου συμβάλλουν σε ένα συνολικό βάρος μόλις 186kg σε κατάσταση λειτουργίας, με αποτέλεσμα μια αναλογία ισχύος προς βάρος που είναι ρεκόρ για την κατηγορία. Το σύστημα πέδησης διαθέτει επίσης λύσεις που συνήθως συναντώνται στον κόσμο των μοτοσικλετών, με έναν πλευστό δίσκο 300mm στο μπροστινό μέρος με ακτινικά τοποθετημένη τετραπίστονη δαγκάνα. Στο πίσω μέρος υπάρχει ένας δίσκος 240mm με δαγκάνα δύο εμβόλων. Όλα αυτά υποστηρίζονται από ένα σύστημα δικάναλου και πλήρως ρυθμιζόμενου ABS (είτε και στους δύο τροχούς είτε μόνο στο μπροστινό).

Έτοιμο για κάθε διαδρομή

Το φαρδύ τιμόνι διπλής διατομής και οι προστατευτικές χούφτες θυμίζουν μοτοσικλέτα adventure και η άφθονη απόσταση από το έδαφος (190mm) επιτρέπει στους αναβάτες να αντιμετωπίζουν με ευκολία τα τυπικά εμπόδια των off-road διαδρομών. Το περιπετειώδες πνεύμα του SR GT 400 συμπληρώνεται από τα ελαστικά Mitas Enduro Trail, που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για αυτό το μοντέλο: με διαστάσεις 120/70 μπροστά και 150/70 πίσω, σε ζάντες 16 ιντσών και 14 ιντσών αντίστοιχα, αυτά τα φαρδιά ελαστικά διαθέτουν πέλμα παντός εδάφους που είναι κατάλληλο για όλες τις οδικές επιφάνειες, από άσφαλτο μέχρι πλακόστρωτα και χωματόδρομους. Η περιπέτεια είναι επίσης συνώνυμη με τα ταξίδια και το SR GT 400 είναι έτοιμο για μεγάλες αποστάσεις, χάρη στο ρεζερβουάρ καυσίμου 12 λίτρων που εγγυάται αυτονομία άνω των 300 χλμ.

Τα καλύτερα ηλεκτρονικά στην κατηγορία του

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του SR GT 400 συνεχίζει την παράδοση της Aprilia και έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να δίνει έμφαση στην οδηγική απόλαυση, μεγιστοποιώντας παράλληλα την ασφάλεια. Το σύστημα ATC (Aprilia Traction Control) μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο επίπεδα παρέμβασης και μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί, ακόμη και εν κινήσει. Το σύστημα πέδησης υποστηρίζεται από το Bosch dual-channel ABS με διπλή χαρτογράφηση. Το ABS μπορεί να απενεργοποιηθεί στον πίσω τροχό ή ο αναβάτης μπορεί ακόμη και να επιλέξει να το απενεργοποιεί κάθε φορά που επιλέγεται το επίπεδο ATC OFF. Αυτό παρέχει την επιθυμητή ρύθμιση για οδήγηση εκτός δρόμου: απενεργοποιημένο το traction control και ενεργό το ABS μόνο στο μπροστινό τροχό.

Όλες οι παράμετροι μπορούν να εμφανίζονται και να διαχειρίζονται με απλό και διαισθητικό τρόπο μέσω μιας έγχρωμης οθόνης TFT 5", η οποία παρέχει εύκολες στην ανάγνωση πληροφορίες σε όλες τις συνθήκες φωτισμού, καθώς και αυτόματη ρύθμιση μεταξύ λειτουργίας ημέρας και νύχτας. Η Aprilia MIA είναι η πλατφόρμα πολυμέσων της Aprilia που επιτρέπει στον αναβάτη να συνδέσει το smartphone του με το όχημα, ένα αξεσουάρ που επεκτείνει περαιτέρω τη λειτουργικότητα του πίνακα οργάνων. Το σύστημα παρέχει επίσης πρόσβαση σε φωνητικό βοηθό, τηλεφωνικές κλήσεις και μουσική μέσω των χειριστηρίων του τιμονιού, καθώς και μια λειτουργία πλοήγησης που επιτρέπει στον αναβάτη να βλέπει οδηγίες με εικονογράμματα απευθείας στον πίνακα οργάνων.

Προπαντός άνεση

Παρά την απόσταση από το έδαφος των 190mm, το ύψος της σέλας περιορίζεται στα 820mm, έτσι ώστε όλοι οι αναβάτες να μπορούν να πατούν με ασφάλεια στο έδαφος όποτε χρειάζεται. Το ανώτερο επίπεδο άνεσης ενισχύεται επίσης από την πλήρη αεροδυναμική προστασία, που επιτυγχάνεται μετά από λεπτομερείς αεροδυναμικές μελέτες στο μπροστινό μέρος του οχήματος (οι οποίες επέτρεψαν επίσης την επίτευξη της καλύτερης σταθερότητας σε υψηλές ταχύτητες). Το φέρινγκ εγγυάται προστασία σε όλες τις συνθήκες, χάρη και στην επιλογή χειροκίνητης ρύθμισης του ύψους σε πέντε θέσεις, με συνολικό εύρος 70mm.

Το σύστημα χωρίς κλειδί περιλαμβάνεται στο στάνταρ εξοπλισμό. Η εκκίνηση του κινητήρα γίνεται πατώντας ένα κουμπί στον πίνακα ελέγχου. Ο χώρος κάτω από τη σέλα και το πορτάκι καυσίμου μπορούν να λειτουργήσουν είτε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά είτε εξ αποστάσεως με το ηλεκτρονικό κλειδί, το οποίο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση της λειτουργίας Bike Finder, ενός συστήματος απομακρυσμένης αναγνώρισης οχήματος που αναβοσβήνει όλα τα φλας. Ο χώρος κάτω από τη σέλα μπορεί να χωρέσει ένα κράνος full face και άλλα μικροαντικείμενα, ενώ η κεντρική σήραγγα είναι εξοπλισμένη με έναν εύχρηστο αποθηκευτικό χώρο με υποδοχή USB-C για φόρτιση κινητών συσκευών.

Ο κινητήρας όλο το χαρτί

Ο κινητήρας 400 hpe Euro5+ είναι ένας τετράχρονος, 4 βαλβίδων, υγρόψυκτος κινητήρας με ηλεκτρονικό ψεκασμό, εμπνευσμένος από μια φιλοσοφία σχεδιασμού που συνδυάζει υψηλά επίπεδα απόδοσης και οδηγικής άνεσης με ελαφρύ βάρος και συμπαγές μέγεθος. Με μέγιστη ισχύ 36Hp στις 7.500rpm και μέγιστη ροπή 37,7Nm στις 5.700, διαθέτει μια σειρά από προηγμένες τεχνικές λύσεις. Η μακρύτερη, βελτιστοποιημένης ως προς το βάρος μπιέλα και το ελαφρύτερο έμβολο από κράμα αλουμινίου βοηθούν στη μείωση των αδρανειακών δυνάμεων, μειώνοντας τους κραδασμούς και αυξάνοντας την άνεση, ειδικά σε ταχύτητες ταξιδιού, τονίζοντας την καταλληλότητα του SR GT 400 για μακρινές διαδρομές. Ένα καινοτόμο κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα που ονομάζεται PCV (Θετικός Αερισμός Στροφαλοθαλάμου), μειώνει τις απώλειες άντλησης και αυξάνει την ισχύ.

Η απόδοση του κινητήρα, τόσο σε ισχύ όσο και σε ροπή, επωφελείται από ένα ειδικό σύστημα εισαγωγής και βελτιστοποιημένες παραμέτρους ανύψωσης βαλβίδων. Ένας προοδευτικός εντατήρας αλυσίδας συμβάλλει στην πιο αθόρυβη λειτουργία του συστήματος χρονισμού. Η συνολική απόδοση του κινητήρα ενισχύεται επίσης από τη βελτιστοποιημένη γεωμετρία του θαλάμου καύσης που βασίζεται σε υπολογισμούς CFD, με ένα μπεκ ψεκασμού υψηλής πίεσης που αυξάνει την ψεκασμό καυσίμου και τη χρήση λαδιού κινητήρα χαμηλού ιξώδους (5W-40). Το ειδικά σχεδιασμένο σύστημα εξάτμισης, με τις εμπνευσμένες από μοτοσικλέτα απολήξεις, προσφέρει ένα βραχνό, σπορ βρυχηθμό. Τέλος, το κάλυμμα του αυτόματου μετατροπέα ταχύτητας CVT διαθέτει ειδικό σχεδιασμό για τη βελτίωση της ψύξης του ιμάντα.

Υπομονή και θα έρθει

Το νέο SR GT 400 παρουσιάστηκε σήμερα 4/11 στην έκθεση EICMA στο Μιλάνο, στην Ελλάδα αναμένεται να έρθει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 σε τέσσερις χρωματικές παραλλαγές και σε τιμή που δεν έχει ανακοινωθεί για την ώρα.