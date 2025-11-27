Προσφορές Black Friday από την Bajaj

Η K-Motors A.E. ανακοίνωσε πρόγραμμα προσφορών Black Friday για το 2025, το οποίο περιλαμβάνει μειωμένες τιμές σε τέσσερα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της Bajaj.

Οι προσφορές είναι διαθέσιμες μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2025 και αφορούν περιορισμένο αριθμό μοτοσυκλετών. Στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει πρόσβαση σε μοντέλα που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, από καθημερινές μετακινήσεις μέχρι ταξίδια, διατηρώντας παράλληλα την ισχυρή σχέση ποιότητας–τιμής για την οποία η Bajaj είναι γνωστή παγκοσμίως. Τα τέσσερα μοντέλα τα οποία μπορείτε να δείτε στη συνέχεια, καλύπτουν διαφορετικές κατηγορίες χρήσης, από αστική μετακίνηση έως χρήση touring, και αποτελούν μέρος της στρατηγικής της μάρκας να ενισχύσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά μέσω ανταγωνιστικών τιμών.

Pulsar NS 125 ABS

Η Pulsar NS 125 παραμένει από τις δημοφιλέστερες επιλογές στην κατηγορία των 125cc, απευθυνόμενη κυρίως σε νέους αναβάτες και όσους αναζητούν προσιτή μετακίνηση στην πόλη. Διατηρεί sport εμφάνιση, ενώ αποτελεί την ιδανική πρώτη μοτοσυκλέτα για κατόχους διπλώματος Α1.

Με κινητήρα 125 cc που αποδίδει 12 ίππους στις 8.500 σ.α.λ. και ροπή 11 Nm στις 7.000 σ.α.λ. και ABS για απόλυτη ασφάλεια, προσφέρει ομαλή και ελεγχόμενη απόδοση.

Pulsar N 250 ABS

Η Pulsar N 250 ξεχωρίζει για τον ώριμο, δυναμικό χαρακτήρα της, ιδανική για απαιτητικούς αναβάτες που θέλουν πραγματική δύναμη σε καθημερινό πακέτο.

Με σύγχρονη σχεδίαση, ισχυρό κινητήρα 250cc που αποδίδει 24,5 ίππους & 21,5 Nm ροπή, και δικάναλο ABS, με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, προσφέρει άνεση και ασφάλεια χωρίς συμβιβασμούς και διατηρεί ισορροπία ανάμεσα σε καθημερινή χρήση και πιο απαιτητικές διαδρομές.

Dominar 250 ABS

Η Dominar 250 αποτελεί την πιο προσιτή touring πρόταση της Bajaj. Με DNA που προέρχεται από τη ναυαρχίδα Dominar 400, είναι ιδανική τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη όσο και για μακρινές αποδράσεις.

Η καρδιά της Dominar 250 ABS είναι ο σύγχρονος, υγρόψυκτος κινητήρας 248,8 cc με σύστημα Twin-Spark και Fuel Injection, που αποδίδει 27 ίππους και χαρίζει γραμμική, ελεγχόμενη, και γεμάτη, ισχύ σε όλο το φάσμα των στροφών.

Dominar 400 Tour ABS

Η Dominar 400 Tour είναι η απόλυτη επιλογή για αναβάτες που θέλουν να κατακτήσουν κάθε δρόμο. Με 40 hp στις 8.800 σ.α.λ. ισχύ και ροπή 35 Nm στις 6.400 σ.α.λ., η μοτοσυκλέτα προσφέρει απόδοση και σταθερότητα για μεγάλες διαδρομές και άνεση σε κάθε χιλιόμετρο.

Εξοπλισμένη με ABS 2 καναλιών για απόλυτο έλεγχο και πλούσιο standard εξοπλισμό η Dominar 400 Tour δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Μαζί της θα ελιχθείτε εύκολα στα στενά της πόλης και θα ταξιδέψετε άνετα σε κάθε δρόμο.

Οι τιμές των παραπάνω μοντέλων διαμορφώνονται μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου ως εξής:

Pulsar NS 125 ABS – Aπό €2.690, τώρα €2.390,-

– Aπό €2.690, τώρα €2.390,- Pulsar N 250 ABS – Aπό €3.590, τώρα €3.290,-

– Aπό €3.590, τώρα €3.290,- Dominar 250 ABS – Aπό €3.980, τώρα €3.680

– Aπό €3.980, τώρα €3.680 Dominar 400 Tour ABS – Aπό €4.980, τώρα €4.680,- (αφορά MY 23)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε σήμερα με τον κοντινότερο συνεργάτη Bajaj, αποκτήστε την καινούρια Bajaj μοτοσυκλέτα σας και επωφεληθείτε από τα μοναδικά προνόμια της μάρκας: αξιοπιστία Bajaj, οικονομία στην συντήρηση, εύκολη μετακίνηση & 2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.