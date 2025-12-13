BMW Σειρά 3: 50 χρόνια παραγωγής και πάνω από 18 εκατ. αυτοκίνητα

Το πιο εμβληματικό μοντέλο της BMW συμπληρώνει μισό αιώνα ζωής και παραμένει πυλώνας της παγκόσμιας παραγωγής της μάρκας.

Η BMW Σειρά 3 συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια συνεχούς παραγωγής, αποτελώντας ένα από τα πιο επιτυχημένα και αναγνωρίσιμα μοντέλα στην ιστορία της αυτοκίνησης. Από το 1975 έως σήμερα, περισσότερα από 18 εκατομμύρια αυτοκίνητα Σειράς 3 έχουν κατασκευαστεί παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της στη διαμόρφωση της ταυτότητας της BMW, αλλά και στην εξέλιξη της κατηγορίας των μεσαίων premium σεντάν.

Η παραγωγή της BMW Σειράς 3 ξεκίνησε στο εργοστάσιο του Μονάχου και σταδιακά επεκτάθηκε σε ένα διεθνές δίκτυο που σήμερα περιλαμβάνει 18 εργοστάσια σε 13 χώρες και τέσσερις ηπείρους. Η Σειρά 3 υπήρξε καταλύτης για τη δημιουργία και την ανάπτυξη πολλών από τις σύγχρονες παραγωγικές μονάδες του BMW Group, συμβάλλοντας καθοριστικά στην παγκόσμια εξάπλωση της μάρκας.

Από τα πρώτα της χρόνια, η Σειρά 3 συνδέθηκε στενά με την τεχνολογική πρόοδο στην παραγωγή. Στο Μόναχο εφαρμόστηκαν από νωρίς ευέλικτες γραμμές συναρμολόγησης, αυτοματοποιημένες διαδικασίες συγκόλλησης και, ήδη από τη δεκαετία του ’80, εκτεταμένη χρήση βιομηχανικών ρομπότ. Σήμερα, η παραγωγή της Σειράς 3 αξιοποιεί προηγμένα ψηφιακά συστήματα, τεχνητή νοημοσύνη και τις βασικές αρχές του BMW iFACTORY, με έμφαση στην αποδοτικότητα, την ευελιξία και τη βιώσιμη χρήση πόρων.

Στη διάρκεια των επτά γενιών της, η BMW Σειρά 3 έχει παραχθεί σε πλήθος εκδόσεων αμαξώματος, από sedan και Touring έως Cabrio και υψηλών επιδόσεων εκδόσεις Μ. Παράλληλα, αποτέλεσε το πρώτο μοντέλο του BMW Group που παρήχθη ταυτόχρονα με διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης στην ίδια γραμμή συναρμολόγησης, καλύπτοντας κινητήρες εσωτερικής καύσης, plug-in υβριδικά σύνολα και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις για συγκεκριμένες αγορές.

Σήμερα, η έβδομη γενιά της BMW Σειράς 3 κατασκευάζεται σε εργοστάσια στην Ευρώπη, την Κίνα και το Μεξικό, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την επόμενη γενιά. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2026, η BMW Σειρά 3 θα περάσει σε μια νέα εποχή, καθώς θα ενταχθεί στην οικογένεια της NEUE KLASSE, με την έναρξη παραγωγής μιας αμιγώς ηλεκτρικής εκδοχής στο εργοστάσιο του Μονάχου.