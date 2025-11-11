Voge CU625: Αν θέλετε να γίνετε Easy Rider ιδού η ευκαιρία

Η πρώτη custom μοτοσικλέτα της Voge σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στην εξέλιξη της μάρκας, συνδυάζοντας κλασσικό σχεδιασμό, υψηλή τεχνολογία και πολύ καλή απόδοση.

Το CU625 σίγουρα δεν θέλει να περάσει απαρατήρητο, αντίθετα στοχεύει να αφήνει το στίγμα του όπου κι αν κινείται, όπου κι αν βρεθεί. Και η Voge πιστεύει ότι θα το κάνει αυτό με αναλογίες τυπικές του κόσμου των custom κατασκευών, ερμηνευμένες με ένα πιο μοντέρνο, σχεδόν φουτουριστικό τρόπο. Με τις μυώδεις γραμμές τύπου bobber, το αλουμινένιο τιμόνι drag bar και τους καθρέφτες στα άκρα των γκριπ επιβεβαιώνει την παρουσία του στο δρόμο, βασιζόμενο σε σχολαστικά φινιρίσματα και επιτυχημένους χρωματικούς συνδυασμούς, ανάμεσα στην επιθετικότητα του μαύρου και την κομψότητα των σημείων με τις γυαλισμένες λεπτομέρειες.

Η νεωτερικότητα δεν περιορίζεται στο στυλ, αλλά συνεχίζεται και στον τεχνολογικό εξοπλισμό. Το CU625 διαθέτει φώτα Full LED, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, έγχρωμη οθόνη TFT, εκκίνηση χωρίς κλειδί (Keyless), θερμαινόμενα γκριπ, διπλή θύρα USB (A+C), αισθητήρες πίεσης ελαστικών και ένα σύστημα ειδικά σχεδιασμένο για να διαχέει τη θερμότητα και να βελτιώνει την άνεση του αναβάτη.

Κινητήρας και Επιδόσεις

Η καρδιά του Voge CU625 δεν θα μπορούσε παρά να είναι ένας V-Twin. Ο 8βάλβιδος, υγρόψυκτος δικύλινδρος κινητήρας των 578,2cc έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ομαλή αλλά ισχυρή ισχύ, παράγοντας 60,3Hp στις 8.500rpm και ροπή 61Nm στις 5.500. Η απόδοση μπορεί να προσαρμοστεί με δύο χαρτογραφήσεις, μία για δυναμική και μία για σιβαριτική οδήγηση. O σχεδιασμός του άξονα εξισορρόπησης και τα ελαφριά έμβολα εξασφαλίζουν εξαιρετικά χαμηλούς κραδασμούς σε όλο το φάσμα στροφών του κινητήρα, ενώ ένα αποκλειστικό σύστημα ελέγχου ροής αέρα ελαχιστοποιεί τα κύματα θερμότητας γύρω από τα πόδια του οδηγού. Μια άλλη «αυθεντική» λεπτομέρεια είναι η τελική μετάδοση με ιμάντα, για μια ακόμη πιο ομαλή οδήγηση, τυπική αυτής της κατηγορίας. Ομαλή, όχι αργή, με την τελική ταχύτητα να φλερτάρει με τα 165Km/h.

Πλαίσιο και διαστάσεις

Ο κινητήρας στεγάζεται σε ένα διπλό ατσάλινο πλαίσιο, μια επιλογή που παραπέμπει στην παράδοση του κόσμου των custom, σε συνδυασμό με ένα ανεστραμμένο μπροστινό πιρούνι και ρυθμιζόμενα πίσω αμορτισέρ. Το σύστημα πέδησης αποτελείται από δύο δίσκους, με τον μπροστινό να συνεργάζεται με ακτινική τετραπίστονη δαγκάνα, υπάρχει δικάναλο ABS, καθώς και Traction Control (TCS) ως στάνταρ. Οι χυτές ζάντες αλουμινίου είναι εξοπλισμένες με ελαστικά tubeless διαστάσεων 130/90-16 μπροστά και 150/80-16 πίσω. Η αυθεντικότητα μιας πραγματικής custom επιβεβαιώνεται από τους αριθμούς: μήκος 2.320 mm, πλάτος 943mm και ύψος 1.186mm, με μεταξόνιο 1.531mm. Χάρη στο ύψος της σέλας των 710mm και το βάρος των 199kg, το CU625 αποδεικνύεται εύκολο στον χειρισμό και χωρίς δυσκολίες κατά τους ελιγμούς από στάση ή με χαμηλή ταχύτητα, τιμές που καθιστούν τη μοτοσικλέτα προσιτή και ισορροπημένη.

Θα έρθει άραγε στα μέρη μας;

Η κατηγορία των custom μοτοσικλετών δείχνει τάσεις ανάπτυξης και δεν είναι τυχαίο που πολλοί κατασκευαστές, ιδιαίτερα Ασιάτες, βγάζουν στην επιφάνεια όλο και πιο πολλές αντίστοιχες προτάσεις. Θα ζητούσαμε λοιπόν από την αντιπροσωπεία να το φέρει και στη χώρα μας, σίγουρα θα βρεθεί το κοινό που απευθύνεται.