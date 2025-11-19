Honda CB1000GT: Ταξιδιάρικη ψυχή άκρως ανταγωνιστική

Αυτή η μοτοσικλέτα έρχεται με σκοπό να επαναπροσδιορίσει την έννοια του Adventure Sport Touring, συνδυάζοντας τετρακύλινδρη ισχύ και τεχνολογία αιχμής με ένα πλήρες πακέτο στάνταρ εξοπλισμού.

Επεκτείνοντας τη σειρά Hornet και αναμένοντας το επίσης νέο ρετρολούκ CB1000F, η Honda παρουσιάζει το -τουριστικού κατά βάση χαρακτήρα- μοντέλο GT, μέσα απο το οποίο θέλει να εκφράσει το σύνθημά της “High Performance Tourer, Faster, More Distance, More Comfort”. Και όταν η Honda αποφάσισε να μπει γερά σε μια κατηγορία με μέλη όπως τα Yamaha Tracer 9GT, Suzuki GSX1000GX και Kawasaki Versys 1100, ήξερε πολύ καλά τι έπρεπε να κάνει και το έπραξε ανάλογα. Στην καρδιά του GT χτυπάει ο διάσημος πλέον κινητήρας του απόλυτου supersport CBR1000RR Fireblade (150Ηp, 102Nm), προσφέροντας γραμμική ισχύ και άπλετη ροπή σε όλο το φάσμα στροφών μέσω ηλεκτρονικού γκαζιού (Throttle-by-Wire), το οποίο με τη σειρά του επιτρέπει τη χρήση ρυθμιζόμενων οδηγικών προγραμμάτων (4 στάνταρ συν 1 User).

Μία αδρανειακή μονάδα μέτρησης IMU 6 αξόνων υποστηρίζει Cornering ABS και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (HSTC), καλούδια που περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό. Θετικότατη εντύπωση δημιουργεί η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ημι-ενεργητική ανάρτηση, το αλουμινένιο ψαλίδι με το μοχλικό Pro-Link, το ατσάλινο πλαίσιο τύπου διαμάντι και οι τετραπίστονες δαγκάνες της Nissin με τους δίσκους των 310mm μπροστά.

Ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης:

Πλαϊνές βαλίτσες (37L / 28L)

Ρυθμιζόμενο ανεμοθώρακα σε 5 θέσεις

Cruise Control, Quick Shifter & θερμαινόμενα γκριπ

Προστατευτικές χούφτες & κεντρικό σταντ

Honda Smart Key

Οθόνη TFT 5" με Honda RoadSync & Smart Key

Αυτόματη απενεργοποίηση φλας με λειτουργία ESS

Η σχεδίαση, αποτέλεσμα συνεργασίας των Honda Italy & Japan Design Studios, συνδυάζει αιχμηρή αεροδυναμική, premium λεπτομέρειες και ένα μελετημένο φέρινγκ για μέγιστη προστασία από τις καιρικές συνθήκες αλλά και δυναμικό προφίλ. Με γνώμονα τη βιωσιμότητα, ο ανεμοθώρακας της μοτοσικλέτας είναι κατασκευασμένος από βιοϋλικό Durabio φυτικής προέλευσης, ενώ η σέλα από ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο (PP).

Showa Electronically Equiped Ride Adjustment (Showa-EERA)

Αυτός ο τίτλος σιδηρόδρομος εννοεί την ύπαρξη ημι-ενεργητικής ανάρτησης, η οποία παρέχει αυτόματες ρυθμίσεις ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης. Λειτουργεί ρυθμίζοντας το επίπεδο απόσβεσης με βάση πληροφορίες από τρεις πηγές: την ταχύτητα της μοτοσικλέτας (από την ECU), τη στάση και τη συμπεριφορά της μοτοσικλέτας (από την IMU) και τη συμπεριφορά του πιρουνιού (από τον αισθητήρα διαδρομής). Η Μονάδα Ελέγχου Ανάρτησης (SCU) ρυθμίζει τη δύναμη απόσβεσης μέσα σε μόλις 15 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Η ευελιξία του συστήματος σημαίνει ότι η ρύθμιση της απόσβεσης μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να αλλάζει καθώς αλλάζει η ταχύτητα του οχήματος, επιτρέποντας, για παράδειγμα, πιο σταθερή απόσβεση σε υψηλότερες ταχύτητες. Στην πράξη, Showa-EERA σημαίνει ότι ο αναβάτης μπορεί να επιλέξει την άνεση οδήγησης, την απόκριση σε σπορ επιδόσεις, τη σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες ή την ακριβή απόκριση στη βροχή με το πάτημα ενός κουμπιού. Η Showa-EERA μειώνει επίσης την υπερβολική βύθιση στο απότομο φρενάρισμα.

Εσείς επιλέγετε

Το GT διαθέτει τέσσερις προκαθορισμένες λειτουργίες ανάρτησης: Standard για ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων, Sport για σταθερότητα στην επιθετική οδήγηση, Rain που μαλακώνει την απόκριση απόσβεσης για τις βρεγμένες συνθήκες, Tour για υψηλές ταχύτητες και ταξίδια με δύο επιβάτες και αποσκευές. Τέλος, η λειτουργία User είναι αυρτή που αφήνει τον οδηγό να κάνει ότι ρύθμιση θέλει αυτός σε απόσβεση και προφόρτιση.

Το CB1000GT συνοδεύεται από τρία γνήσια πακέτα αξεσουάρ: Comfort, Sport και Urban Pack, επιτρέποντας εξατομίκευση ανάλογα με το στυλ, τη χρήση και τις ανάγκες του αναβάτη. Oι χρωματισμοί του μοντέλου είναι τρεις, συγκεκριμένα oι Grand Prix Red/Graphite Black, Pearl Deep Mud Gray και Graphite Black. Η μοτοσικλέτα αναμένεται τον ερχόμενο Φεβρουάριο και σε μια τιμή που ίσως κρατηθεί ακόμα και κάτω από τα 16.000€.