CFMOTO 1000MT-X: Το πράγμα σοβαρεύει (vid)

Η κατηγορία των μεγάλων μοτοσικλετών Adventure εμπλουτίζεται με ένα μέλος που θα επιδιώξει να κατακτήσει ένα σεβαστό μερίδιο της αγοράς, εντός και εκτός συνόρων.

Το CFMOTO 1000MT-X θα γίνει η ναυαρχίδα της γκάμας ΜΤ από το 2026, με το “Χ” στον τίτλο του να του προσδίδει χαρακτηριστικά μίας πραγματικής On/Off μοτοσικλέτας. Εν μέρει θα βασιστεί στον δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα των 946,2cc, 111Ηp και 105Nm, αλλά και σε άλλα ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Ο ψεκασμός Bosch MSE 9.0 EFI είναι αυτός που υπόσχεται μία εξαιρετικά γραμμική απόδοση και άμεση απόκριση του γκαζιού, τιμές που έχουν επιτευχθεί μετά από δοκιμές αντοχής άνω των 100.000 χλμ.

Η μοτοσικλέτα είναι ελαφριά (ο κινητήρας ζυγίζει μόνο 56kg) χάρη στην κατασκευή της, που περιλαμβάνει ελαφρύ στροφαλοθάλαμο από κράμα αλουμινίου και εκκεντροφόρους με ακριβή διαμόρφωση. Το βάρος ανακοινώνεται στα 199kg κενή, κάτι που σημαίνει περί τα 220 κιλά πλήρης υγρών. Το 1000ΜΤ-Χ είναι σχεδιασμένο για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, με το ρεζερβουάρ των 22,5 λίτρων να προσφέρει αυτονομία άνω των 450 χλμ. Οι ακτινωτές ζάντες αλουμινίου (21” μπροστά) φιλοξενούν τα κορυφαία Pirelli Scorpion Rally STR, ενώ και άλλα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κοσμούν τη μοτοσικλέτα.

Η πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση της KYB, τα ακτινικά φρένα με τις τετραπίστονες δαγκάνες της Brembo και οι δίσκοι των 320mm συνδυάζονται με άλλα στοιχεία, όπως αδρανειακή μονάδα IMU 6 αξόνων Bosch, πέντε προγράμματα οδήγησης, Cornering ABS, CBS, ρυθμιζόμενο traction control και πολλά άλλα, όλα διαχειριζόμενα μέσω μίας ανθεκτικής οθόνης αφής TFT 8 ιντσών. Το TPMS, το quickshifter, τα θερμαινόμενα γκριπ και σέλα, το cruise control και ο ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας περιλαμβάνονται στον στάνταρ εξοπλισμό, ενώ υπάρχουν επίσης προστατευτικά στοιχεία όπως ποδιά κινητήρα, χούφτες στο τιμόνι και προστατευτικό αλυσίδας.

Αυτά προς το παρόν τα νέα από το Μιλάνο όπου μόλις παρουσιάστηκε η μοτοσικλέτα, περισσότερα θα σας γράψουμε μόλις έρθει στα χέρια μας το αναλυτικό πρες κιτ.