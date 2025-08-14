Από τις μεταγραφικές εξελίξεις της Τετάρτης (13/8) ξεχώρισε η ανακοίνωση του Γιώργου Γιακουμάκη από τον ΠΑΟΚ και η αποχώρηση Βέλντε - Μασούρα από τον Ολυμπιακό.

Αρκετή μεταγραφική κινητικότητα είχε στα μέρη μας η Τετάρτη (13/8). Η εξέλιξη που ξεχωρίζει είναι η ανακοίνωση του Γιώργου Γιακουμάκη από τον ΠΑΟΚ, με τον διεθνή φορ να επαναπατρίζεται ύστερα από πέντε χρόνια. Θυμίζουμε πως το deal είναι για μονοετή δανεισμό από την Κρουζ Αζούλ και περιλαμβάνεται οψιόν αγοράς της τάξης των πέντε εκατομμυρίων ευρώ. Δεν αποκλείεται να υπάρξει και αποχώρηση φορ επιθετικού από τους Θεσσαλονικείς, καθώς στην Τουρκία «συνδέουν» τον Φίοντορ Τσάλοφ με την Καϊσέρισπορ.

Στον Ολυμπιακό είχαμε την επισημοποίηση δυο αποχωρήσεων, καθώς ο Γιώργος Μασούρας παραχωρήθηκε δανεικός στην Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη κι ο Κρίστοφερ Βέλντε πουλήθηκε στους Πόρτλαντ Τίμπερς. Στη Βραζιλία κάνουν λόγο για πρόταση 3,5 εκατ. ευρώ στη Φορταλέζα για τον στόπερ Γκουστάβο Μάνσα, ενώ δημοσιεύματα στο εξωτερικό κάνουν λόγο για συμφωνία με τη Μιάλμπι για τον Αμπντουλί Μανέ.

Όσο αφορά τις υπόλοιπες ομάδες της Λίγκας, ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε τον θηριώδη (1.97μ.) διεθνή Φινλανδό στόπερ Ρόμπερτ Ιβάνοφ, ο ΟΦΗ απέκτησε τον Κροάτη σέντερ μπακ Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς για την επόμενη τριετία, ο Βόλος επισημοποίησε το deal με τον Γιάννη Μπουζούκη και η Κηφισιά πήρε τον διεθνή Βούλγαρο κεντρικό αμυντικό, Άλεξ Πέτκοφ, για τον οποίο διαβάσατε στο Gazzetta. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έχει φέρει στην Ελλάδα τον βραχύσωμο (1.64μ.) Αργεντινό μεσοεπιθετικό, Ματίας Εσκιβέλ, ο οποίος θα περάσει ιατρικά την Πέμπτη (14/8).

Παρουσιάστηκε στη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος, «μάχη» Ρόμα-Βιγιαρεάλ για Μαυροπάνο

Ελληνικό ενδιαφέρον ωστόσο επικράτησε κι εκτός των συνόρων. Στην Ισπανία άλλωστε και συγκεκριμένα στη Σεβίλλη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο οποίος θα υπερασπίζεται την εστία της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα τη νέα σεζόν.

Την ίδια ώρα στην Ιταλία αποκαλύπτουν μάχη μεταξύ Ρόμα και Βιγιαρεάλ για τα... μάτια του Ντίνου Μαυροπάνου, με τη Γουέστ Χαμ ωστόσο να αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει.

Μένουμε στην Αγγλία, εκεί όπου η Νιούκαστλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαλίκ Τιαό από τη Μίλαν, ενώ η Λίβερπουλ με τη σειρά της είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την απόκτηση του 18χρονου στόπερ της Πάρμα, Τζιοβάνι Λεόνι, για 35 εκατομμύρια ευρώ.

Αντίθετα, ακόμα ένα «άκυρο» έφαγε η Μπάγερν Μονάχου που εδώ και καιρό κυνηγάει την περίπτωση του Νικ Βολτεμάντε στη Στουτγκάρδη. Οι Βαυαροί κατέθεσαν νέα, βελτιωμένη πρόταση ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ, όμως εξέλαβαν το «όχι» από τους Σουηβούς.

Στην ΑΕΚ ο Σίλβα, τέλος από τον ΠΑΟΚ και οδεύει προς Άρη ο Αντετοκούνμπο

Στο μπάσκετ, η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον 28χρονο Αφρικανό φόργουορντ/σέντερ, Κρις Σίλβα, για τη σεζόν 2025/26. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί στο NBA με τους Μαϊάμι Χιτ, τους Σακραμέντο Κινγκς, τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και τους Ντάλας Μάβερικς ενώ πέρσι φόρεσε τη φανέλα της Μπνέι Χερζλίγια.

Από 'κει και πέρα, ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Αμερικανού γκαρντ Μπράις Τζόουνς, ο οποίος προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν στην ABA League με την Ιγκοκέα ενώ αναμένεται να ενισχυθεί με τον Αλέξανδρο Αντετοκούνμπο, ο οποίος αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ. Επίσης, η Βιλερμπάν έδωσε νέο μονοετές συμβόλαιο στον Σακίλ Χάρισον.