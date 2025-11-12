Σε ώρα που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ορίστηκε το παιχνίδι της Ελλάς Σύρου με τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο Ελλάδας ενώ στις 21:30 της 3ης Δεκεμβρίου θα γίνει η πρώτη σέντρα στο Άρης-ΠΑΟΚ.

Η ΕΠΟ όρισε το πρόγραμμα για την 4η αγωνιστική του League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας που θα διεξαχθεί στις 2-3-4 Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει και τις ομάδες του Big-5.

Μάλιστα, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί σε... πρωτόγνωρη ώρα καθώς η πρώτη σέντρα προγραμματίστηκε για τις 13:00 κόντρα στην Ελλάς Σύρου στις 3/12. Την ίδια μέρα θα αγωνιστούν και οι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και το ντέρμπι Άρης-ΠΑΟΚ.

Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα:

02/12/2025, 19:00: Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 1931 (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

03/12/2025, 13:00: Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός (Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης)

03/12/2025, 15:00: Μαρκό - Λεβαδειακός (Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου)

03/12/2025, 15:00: Athens Kallithea FC - Καβάλα (Δημ. Στ. Καλλιθέας "Γρ. Λαμπράκης")

03/12/2025, 16:00: ΑΕΛ - Ατρόμητος Αθηνών (AEL FC Arena)

03/12/2025, 17:00: Αστέρας Τρίπολης - Ηλιούπολη (Γηπ. Αστέρα Τρίπολης "Θ. Κολοκοτρώνης")

03/12/2025, 17:30: ΑΕΚ - ΟΦΗ (OPAP Arena)

03/12/2025, 19:30: Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Γηπ. «Απόστολος Νικολαΐδης»)

03/12/2025, 21:30: Άρης - ΠΑΟΚ (Γηπ. "Κλεάνθης Βικελίδης")

04/12/2025, 17:00: Π.Ο.Τ. Ηρακλής - Παναιτωλικός (Καυτανζόγλειο Στάδιο)