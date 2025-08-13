Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία η Καϊσέρισπορ κατέθεσε πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον δανεισμό του Φίοντορ Τσάλοφ.

Κινητικότητα από την Τουρκία για τον Φίοντορ Τσάλοφ. Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου η Καϊσέρισπορ έκανε πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον δανεισμό του Ρώσου φορ, ενώ άλλα μέσα κάνουν λόγο για συμφωνία, με το deal να προβλέπει και οψιόν αγοράς.

Οι Θεσσαλονικείς αγόρασαν τον 27χρονο striker το περασμένο καλοκαίρι, δίνοντας τρία εκατομμύρια ευρώ στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ο διεθνής επιθετικός μέτρησε την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο 5 γκολ και 7 ασίστ σε 42 εμφανίσεις.

Θυμίζουμε πως στη Θεσσαλλονίκη βρίσκεται ο Γιώργος Γιακουμάκης για να ολοκληρώσει το δανεισμό του από την Κρουζ Αζούλ, ενώ ο ΠΑΟΚ αναμένεται να αποκτήσει κι άλλο ποδοσφαιριστή για την κορυφή της επίθεσης.