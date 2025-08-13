Η ανακοίνωση της Αλ Καλίτζ για τον Μασούρα: «Ένας νέος πολεμιστής από την Ελλάδα»!

Το ρεπορτάζ του Gazzetta επιβεβαιώθηκε και επισήμως με την ανακοίνωση της Αλ Καλίτζ για το deal της με τον Γιώργο Μασούρα, που έκλεισε εκεί ως δανεικός.

Η επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Gazzetta ήρθε και επίσημα πλέον διά της ανακοίνωσης της Αλ Καλίτζ για τον Γιώργο Μασούρα. Η ομάδα του Δώνη ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης τον δανεισμό του Έλληνα εξτρέμ ως εξής: «Ένας νέος πολεμιστής από την Ελλάδα. Καλώς ήλθες στην οικογένεια της Αλ Καλίτζ, Geo». Στην Αλ Καλίτζ εκτός από τον κόουτς Δώνη ο Μασούρας θα βρει τους Φορτούνη, Κουρμπέλη, Σένκεφελντ και Πάολο Φερνάντες.