Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρις Σίλβα, ο οποίος αναμένεται να φοράει τη φανέλα του «δικεφάλου» για όλη τη διάρκεια της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει σε συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 2025-26.

Ο 28χρονος με ύχος 2,03 μέτρα, έχει παραστάσεις από το NBA όπου υπήρξε παίκτης των Μαϊάμι Χιτ, Σακραμέντο Κινγκς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς και Ντάλας Μάβερικς, έχοντας συνολικά 70 παιχνίδια με 2,8 πόντους και 2,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Τελευταίος του σταθμός ήταν στο Ισραήλ όπου έπαιζε στη Μπνέι Ερζλίγια έχοντας 15,1 πόντους με 8 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ.

Με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ προσθέτει ακόμη μια λύση στις θέσεις των ψηλών, αφού στο ρόστερ ήδη υπάρχουν οι Γκρέι, Κουζμίνσκας, Πετσάρσκι και Σκορδίλης. Μετά από τις προσθήκες των Χαραλαμπόπουλου και Σίλβα, η «Ένωση» πλέον... φορτσάρει ώστε να κλείσει τους μεταγραφικούς στόχους για την περιφέρειά της, με τους Λεκαβίτσιους και Αρμς να είναι σε πρώτο πλάνο.

Η ΑΕΚ απέκτησε τον Κρις Σίλβα

Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Κρις Σίλβα (Chris Silva – 28 χρ., 2 μ.03).

Ο διεθνής Αφρικανός (από τη Γκαμπόν) πάουερ φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Κρις Σίλβα γεννήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1996 στη Γκαμπόν.

Φοίτησε στο University of South Carolina, όπου είχε μέσο όρο 11,3 πόντους, 6,5 ριμπάουντ και 1,4 κοψίματα ανά αγώνα ενώ ανακηρύχθηκε αμυντικός της χρονιάς το 2018.

Στην επαγγελματική του καριέρα αγωνίστηκε στο NBA (Miami Heat, Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks), με συνολικά 70 αγώνες και κατά μέσο όρο 2,8 πόντους και 2,7 ριμπάουντ.

Σε επίπεδο G-League, αγωνίστηκε σε College Park Skyhawks, Iowa Wolves, Sioux Falls Skyforce και South Bay Lakers με μέσο όρο 16,2 πόντους, 8,8 ριμπάουντ, 2,8 ασίστ και 1,2 κοψίματα. Τον Απρίλιο του 2024, μετακόμισε στο Πουέρτο Ρίκο για να αγωνιστεί στους Piratas de Quebradillas, όμως αποχώρησε μετά από 4 αγώνες (12,8 π., 7,8 ρ.) λόγω τραυματισμού. Υπέγραψε στους Mets de Guaynabo έως το τέλος της περιόδου 2023-2024, μετρώντας κατά μέσο όρο 9,1 πόντους και 5,4 ριμπάουντ. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο Ισραήλ με τη Μπνέι Ερτζλίγια και σε 19 ματς πρωταθλήματος κατέγραψε κατά μέσο όρο 15,1 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2,8 ασίστ και 1,1 κοψίματα σε 27,5 λεπτά συμμετοχής.

Κρις, καλώς όρισες στη «Βασίλισσα»!