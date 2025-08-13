Πρόωρο τέλος είχε η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε τη λύση του συμβολαίου του και ο νεαρός γκαρντ/φόργουορντ – εκτός απροόπτου – θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη.

Στην ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει ότι… «ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Αλέξανδρο Αντετοκούνμπο. Ευχαριστούμε τον Άλεξ για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του». Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παίκτης ζήτησε να μείνει ελεύθερος από τον Δικεφάλου, αυτός ήταν εξάλλου και ο λόγος της απουσίας του από την πρώτη προπόνηση. Από την άλλη πλευρά, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο δεν ήταν στο πλάνο του Γιούρι Ζντοντς.

Πλέον το μόνο που απομένει είναι η επικύρωση της συμφωνίας του παίκτη με τον Άρη καθώς πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε οικονομικό επίπεδο και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο θα αποτελέσει την υποστηρικτική κίνηση που είχε προαναγγείλει ο Νίκος Ζήσης.

