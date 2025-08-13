Όπως αναμενόταν, ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την ελεύθερη μεταγραφή του 25χρονου Κροατή σέντερ μπακ, Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς.

Η συμφωνία του ΟΦΗ με τον Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς επισημοποιήθηκε. Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός πέρασε την Τετάρτη (13/8) από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, έβαλε την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο, έως το καλοκαίρι του 2028 και οι Κρητικοί ανακοίνωσαν τη μεταγραφή του.

Πρόκειται για Κροάτη αριστεροπόδαρο, ύψους 1.88μ. σέντερ μπακ, ο οποίος έχει την ευχέρεια να καλύψει και το αριστερό άκρο της άμυνας. Σε όλη του την καριέρα έχει αγωνιστεί στην Γκόριτσα, με την οποία μέτρησε 175 εμφανίσεις, με 3 γκολ και 5 ασίστ. Προέρχεται από γεμάτη σεζόν στην Κροατία, με 35 εμφανίσεις, 2 γκολ και 1 ασίστ.

Μετά την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κωστούλα ο ΟΦΗ κλείνει το κενό του στα στόπερ με τον Κρίζμανιτς, ενώ ο Μίλαν Ράσταβατς έχει στη διάθεση του τους Λαμπρόπουλο -Χριστόπουλο και τους νεαρούς Χνάρη - Κοντεκά. Επόμενο στόχος των Κρητικών είναι η απόκτηση ενός χαφ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Μάρκο Μπάκιτς.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την απόκτηση του Κροάτη κεντρικού αμυντικού, Krešimir Krizmanić, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με την ομάδα μας.

Ο 25χρονος (γενν. 3/7/2000) ποδοσφαιριστής, έχει χριστεί διεθνής με τις ομάδες U20 και U21 της χώρας του. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στα τμήματα υποδομής της HNK Gorica, ομάδα με την οποία πραγματοποίησε “γεμάτες” από συμμετοχές σεζόν, αφού τα τελευταία χρόνια έχει αγωνιστεί σε σχεδόν 160 αγώνες στην Κροατία.

Krešimir, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!».