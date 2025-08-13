Λίβερπουλ: Έκλεισε 18χρονο στόπερ από την Πάρμα με 35 εκατ. ευρώ
Μπορεί οι περιπτώσεις του Αλεξάντερ Ίσακ και Μαρκ Γκουέχι να προχωρούν με αργούς ρυθμούς, όμως αυτό δεν σημαίνει πως η Λίβερπουλ κινδυνεύει να ξεμείνει από... ανακοινώσεις για το φετινό καλοκαίρι. Πολύ σύντομα άλλωστε αναμένεται να πάρει σειρά εκείνη του Τζιοβάνι Λεόνι!
Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Reds κατέληξαν σε οριστική συμφωνία με την Πάρμα για την απόκτηση του 18χρονου Ιταλού στόπερ, ο οποίος προβάρει πλέον τα κόκκινα. Το συμφωνηθέν ποσό ανέρχεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο deal φαίνεται πως συμπεριλαμβάνεται και ποσοστό μεταπώλησης.
Κάπως έτσι η Λίβερπουλ ενισχύεται και στην αμυντική γραμμή με το βλέμμα στο μέλλον, καθώς περιμένει οριστικές εξελίξεις και με την περίπτωση του Μαρκ Γκουέχι της Κρίσταλ Πάλας.
Την περσινή περίοδο ο νεαρός αμυντικός κατέγραψε συνολικά 17 συμμετοχές με τη φανέλα της Πάρμα, σημειώνοντας κι ένα γκολ.
🚨🔴 BREAKING: Giovanni Leoni to Liverpool, here we go! Deal agreed with Parma for Italian 18yo centre back.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2025
No loan, never discussed… Leoni joins #LFC now as part of Arne Slot plans.
Fee around €35m with sell-on clause.
No convincing ever needed as Leoni wanted Liverpool. pic.twitter.com/27rb2DXbw3
