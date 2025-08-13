Ολυμπιακός, μεταγραφές: Η συμφωνία με τη Μιάλμπι και οι διαπραγματεύσεις με τον Μανέ σύμφωνα με τα ξένα ΜΜΕ
Ο Αμπντουλί Μανέ, παίκτης που αγωνίζεται ως εξτρέμ, πίσω από τον φορ αλλά και ως στράικερ και που έχει 10 γκολ σε 48 αγώνες με τη Μιάλμπι σύμφωνα με τις πληροφορίες από το εξωτερικό οδεύει προς τον Ολυμπιακό. Πληροφορίες από τη Σουηδία και όχι μόνο βλέπουν άμεσο deal των Πειραιωτών με τον σουηδικό σύλλογο για τον 20χρονο παίκτη από τη Γκάμπια.
Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Υπάρχουν και οι πληροφορίες από την Αφρική και τη Γκάμπια και από τον ρεπόρτερ Φοντέι Μανέχ πως οι 2 ομάδες τα έχουν ήδη βρει (για ένα ποσό που μαζί με τα bonus θα ξεπεράσει τα 3 εκατ. ευρώ). Επίσης πως πλέον ο Μανέ διαπραγματεύεται με τον Ολυμπιακό τους ατομικούς όρους του συμβολαίου του.
