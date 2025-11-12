Ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην πανικοβάλλονται ενόψει χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, αλλά στην Τούμπα ξέρουν ότι ο Γενάρης φέρνει κρίσιμες αποφάσεις για το θέμα του φορ, με τις υπόλοιπες κινήσεις να κρίνονται αργότερα.

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται σε μια χειμωνιάτικη μεταγραφική περίοδο, που απαιτεί καθαρό μυαλό και ελάχιστα περιθώρια λάθους. Μπροστά υπάρχουν έντεκα ανοιχτές υποθέσεις, ρήτρες, δανεισμοί, και μια υπόθεση που πραγματικά τον… «καίει». Βλέπετε, το ζήτημα της απόκτησης επιθετικού αυτόν τον Ιανουάριο δεν παίρνει αναβολή.

Η ιστορία θυμίζει λίγο πολύ, Αλεκσάνταρ Πρίγιοβιτς, ο οποίος είχε αποκτηθεί τον χειμώνα του 2017 από τη Λέγκια Βαρσοβίας, γράφοντας τη δική του ιστορία στην Τούμπα, με 55 γκολ σε 88 αγώνες, η ανάγκη ωστόσο φαντάζει να είναι μεγαλύτερη, και στη Μικράς Ασίας το ξέρουν καλά.

Οι «ασπρόμαυροι» δεν βιάζονται. Αναγνωρίζουν ότι τα μεγάλα ζητήματα λύνονται όταν το περιβάλλον είναι ήρεμο, όχι μέσα στον πυρετό του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου. Έτσι, όλα τα ανοιχτά μέτωπα πάνε μετά τον Ιανουάριο. Έντεκα συμβόλαια που λήγουν, ανανεώσεις, επεκτάσεις, δανεικοί που περιμένουν απαντήσεις, ρήτρες που μοιάζουν με βουνό. Ο ΠΑΟΚ κινείται ψύχραιμα. Δεν τρέχει να ανανεώσει, δεν βιάζεται να αποφασίσει, αλλά ξέρει πού καίγεται. Ο φορ είναι η προτεραιότητα. Η θέση που θα καθορίσει τη συνέχεια.

Η μεταγραφή δεν θα είναι «ευκαιριακή». Θα είναι επένδυση τύπου Ζαφείρη – ποιοτική, με προοπτική και κόστος που θα θυμίζει καλοκαίρι, όχι χειμώνα. Η αγορά του Ιανουαρίου είναι δύσκολη, γεμάτη παγίδες, αλλά ο «Δικέφαλος» έχει αποδείξει πως όταν χτυπάει σωστά (βλέπε Πρίγιοβιτς το 2017), αλλάζει επίπεδο. Από τότε, πέρασαν πολλοί φορ – Σφιντέρσκι, Τσόλακ, Κρμέντσικ, Άκπομ, Ολιβέιρα, Μπράντον, Σαμάτα, Τσάλοφ, Τισουντάλι, αλλά και τα «δικά του παιδιά» Κούτσιας και Τζίμας. Κανείς όμως δεν πλησίασε τα νούμερα του Σέρβου επιθετικού.

Τουλάχιστον, από τα δύο «δικά του παιδιά» έβαλε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο του! Για να τα λέμε όλα...

Ο ΠΑΟΚ και ο φορ

Ο «Δικέφαλος» μπαίνει στη χειμερινή αγορά ξέροντας εκ των προτέρων τις μετρημένες επιλογές (αυτό το διάστημα έκανε πολλές επαφές στο Transfer Room της Λισαβόνας, όπου βρέθηκε ο Παντελής Θωμαρέης) που κυκλοφορούν στην πιάτσα και κάτι ακόμα: Η αγορά του Γενάρη δεν συγχωράει λάθη,

Η περίπτωση του Γιώργου Γιακουμάκη ασφαλώς και θα απασχολήσει το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός βρήκε στη Θεσσαλονίκη το καταφύγιο που έψαχνε μετά από δεκατέσσερις μήνες στο Μεξικό, σε μια ζωή γεμάτη συνοδείες και μπόλικο φόβο. «Με τρόμαζε ο επαναπατρισμός», είπε πρόσφατα, «αλλά ο ΠΑΟΚ με προσέγγισε με τρόπο που ήθελα να γυρίσω».

Ο ΠΑΟΚ τον πήρε δανεικό, καλύπτοντας περίπου 1,8 εκατ. ευρώ από το τεράστιο συμβόλαιό του. Για να τον κρατήσει, θα πρέπει να βάλει 5 εκατομμύρια στη ρήτρα. Όχι απλή υπόθεση, αλλά ούτε και ανέφικτη. Ο Λουτσέσκου τον εμπιστεύεται γιατί παίζει για την ομάδα – όχι για τον εαυτό του. Οι αριθμοί αργά ή γρήγορα θα τον δικαιώσουν. Και αυτό το βλέπουν όλοι στην Τούμπα.

Από την άλλη πλευρά, ο Φεντόρ Τσάλοφ αποδεικνύεται βαριά απογοήτευση. Έχει ποιότητα, έχει τεχνική, αλλά όχι ψυχολογία. Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας φέρεται να τον θέλει πίσω, ακόμη και ως δανεικό, και κανείς στον ΠΑΟΚ δεν θα στενοχωρηθεί. Ο νεαρός Ανέστης Μύθου προσπαθεί, αλλά δεν λογίζεται καν στις πρώτες επιλογές. Έτσι, ο ΠΑΟΚ πρέπει να πετύχει διάνα με τον φορ του Ιανουαρίου.

Οι ανανεώσεις, οι δανεισμοί

Στο βάθος του δρόμου, υπάρχουν και τα συμβόλαια. Ο ΠΑΟΚ μετράει έντεκα ποδοσφαιριστές που το συμβόλαιό τους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Εχουμε και λέμε: Μπάμπα, Οζντόεφ, Σάστρε, Γιακουμάκης, Ιβανούσετς, Μπιάνκο, Βολιάκο, Τάισον, Λόβρεν, Κεντζιόρα και Μεϊτέ.

Τα «βαριά χαρτιά» Μπάμπα και Οζντόεφ είναι πάνω από 30, αλλά έχουν κερδίσει απόλυτα την εμπιστοσύνη του Λουτσέσκου. Δύσκολα θα τους αφήσει. Πιο οριακή η περίπτωση του Σάστρε – χρήσιμος, αλλά όχι αναντικατάστατος.

Στην κατηγορία «+1» ανήκουν Κεντζιόρα και Μεϊτέ. Και για τους δύο υπάρχει οψιόν ανανέωσης μέχρι το 2027, που θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι θα ενεργοποιηθεί. Ο Γάλλος χαφ ειδικά, αν πιάσει το 50% συμμετοχών, ανανεώνει αυτόματα – και πιθανότατα το έχει ήδη πετύχει ή είναι πάρα πολύ κοντά στο να το πετύχει παίζοντας ακατάπαυστα Κυριακή-Πέμπτη-Κυριακή.

Οι αποφάσεις που θα κριθούν το καλοκαίρι

Πέρα από τον Γιακουμάκη, ο Λούκα Ιβανούσετς είναι μια επένδυση σε αναμονή. Δεν έχει ακόμα δικαιολογήσει τα χρήματα του δανεισμού, αλλά η ποιότητά του δεν αμφισβητείται. Με 3 εκατομμύρια μπορεί να αποκτηθεί από τη Φέγενορντ – αρκεί να δείξει ότι αξίζει.

Ο Ιταλός Αλεσάντρο Μπιάνκο έχει αρχίσει να ανεβαίνει και να «παίρνει πόντους» στα μάτια του προπονητή του. Στα 23, με ρήτρα 4 εκατ. ευρώ προς τη Φιορεντίνα, αποτελεί περίπτωση που παρακολουθείται στενά. Ο συμπατριώτης του, Αλεσάντρο Βολιάκο, λιγότερο πειστικός, χωρίς να αποκλείεται ότι δεν θα απασχολήσει το καλοκαίρι, αν αποδείξει στο χορτάρι ότι πρέπει να μπουν οι «ασπρόμαυροι» σε συζητήσεις με την Τζένοα.

Και στο τέλος, οι «παππούδες» του ρόστερ – Τάισον και Λόβρεν. 38 και 37 χρονών αντίστοιχα, με πείρα που δεν αγοράζεται. Ο Βραζιλιάνος ειδικά μοιάζει να έχει καταργήσει τη βιολογία. Η δική τους παραμονή θα εξαρτηθεί περισσότερο από τη διάθεση και τη φυσική τους κατάσταση, παρά από τη θέληση του συλλόγου.